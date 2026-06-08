Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 6.6 - 7.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 6.6 - 7.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 6.6.2026 και Κυριακής 7.6.2026
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|5,3
|7,8
|ANT1
|7,8
|7,9
|ALPHA
|12,7
|14
|STAR
|11,8
|10,2
|MEGA
|12,2
|13,4
|OPEN
|3,2
|4,8
|ΕΡΤ1
|2,6
|5,1
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|5,8
|8,1
|ANT1
|13,9
|12,6
|ALPHA
|12,3
|14,3
|STAR
|10,3
|8,9
|MEGA
|10
|12,7
|OPEN
|2,9
|4,3
|ΕΡΤ1
|2,8
|4,9
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|7,3
|15,4
|OPEN
|Τώρα μαζί
|5,2
|8,6
|ΕΡΤ1
|'O,τι Αξίζει
|0,9
|1
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|7,2
|12,2
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|9,7
|21,2
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|15,8
|18,9
|ANT1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|4,6
|5,8
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|2,6
|4,3
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|2,5
|4
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|13,2
|14,1
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|12,5
|12,3
|Alpha
|Καλύτερα δε γίνεται
|16,2
|17,3
|ΣΚΑΪ
|Weekend live
|4
|5,5
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|7,5
|4,9
|ΟPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|2,4
|5,4
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|9,2
|12,3
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|OPEN
|Happy Hours
|2,8
|4,7
|ΕΡΤ1
|Τα καλύτερα μας χρόνια
|2,8
|3,7
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
|9,8
|11,5
|STAR
|Ελληνική ταινία
|17,8
|13,8
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|8
|7,1
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|9,3
|12,3
|ΑΝΤ1
|ANT1 news
|7,2
|5,4
|ALPHA
|ALPHA Ειδήσεις
|11
|14,4
|STAR
|Ειδήσεις Star
|14,3
|12,2
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|13,3
|15,2
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|4
|6
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|1,5
|5
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα
|5,5
|7,9
|MEGA
|Μάρκος by Night: Allou Fun Mark
|11,8
|12,6
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία - Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι
|10,1
|10,3
|ΑΝΤ1
|Νύχτα Αποκαλύψεων
|9,3
|9,5
|ALPHA
|Το σόι σου
|15,8
|17,2
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Δεσποινίς Διευθυντής
|12,2
|12,3
|ALPHA
|Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια
|6,9
|7,5
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία - Μια Τρελλή... Τρελλή Οικογένεια
|6,3
|6,8
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Μια Δεύτερη Ευκαιρία
|4,3
|5,9
|STAR
|18
|16,7
|STAR
|Ξένη ταινία - Αλλάζουμε;
|7
|7,4
|OPEN
|Ξένη ταινία - Δύο Εβδομάδες Προθεσμία
|3,8
|4,9
|OPEN
|After Dark
|3,9
|4,1
|ΕΡΤ1
|Ελληνική ταινία - Όταν Λείπει η Γάτα
|3,2
|7,3
|ΕΡΤ1
| #Παρέα
|2,1
|6,3
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|15
|18,3
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|7,7
|18,5
|OPEN
|Τώρα μαζί
|5,8
|9,1
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Χαμογέλα και πάλι
|12,6
|14,1
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|7,3
|13,5
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|14,2
|17,7
|ΑΝΤ1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|7,3
|6,5
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|5
|4,3
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|4
|3,9
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Είσαι το ταίρι μου
|13,9
|11,9
|ΣΚΑΪ
|Weekend Live
|4,5
|7,2
|OPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|2,6
|5
|ΕΡΤ1
|Οτι αξίζει
|2,2
|6,1
|ANT1
|Formula 1 Show
|6,4
|6,2
|ALPHA
|Καλύτερα δε γίνεται
|15,9
|16,5
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|,
|,
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kitchen Lab
|9,8
|13,5
|MEGA
|The Chase
|7,5
|13,7
|STAR
|Lingo
|14,5
|12,5
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία
|5,4
|6,4
|ANT1
|Formula 1
|11,6
|10,1
|ΕΡΤ1
|Ξένη ταινία
|3,1
|6,5
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|7,5
|10,3
|ΑΝΤ1
|ANT1 news
|10,1
|9,1
|ALPHA
|ALPHA Ειδήσεις
|12,2
|13,3
|STAR
|Ειδήσεις Star
|11,3
|10,5
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|11,9
|15,4
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|6,6
|7,9
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|1,2
|3,8
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Horizon Line
|5,2
|7,3
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη
|6,2
|7,8
|OPEN
|Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα
|2,2
|4,1
|OPEN
|After Dark
|0,4
|1,2
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία - Ο Φαφλατάς
|2,8
|4,6
|ΕΡΤ 1
|Το τελευταίο νησί
|3,9
|5,2
|ΕΡΤ 1
|Ξένη ταινία - Η Πράσινη Σφήκα
|1,1
|4,7
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια
|9,2
|11,3
|MEGA
|Αλ Τσαντίρι Νιουζ
|8,5
|10,8
|ΑΝΤ1
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος;
|18,7
|16,5
|ΑΝΤ1
|Your Face Sounds Familiar
|26
|24,5
|ΑΝΤ1
|The 2Night Show
|20,9
|20,4
|ALPHA
|Akis' Food Tour
|11,9
|16
|ALPHA
|Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ελλάδα - Ιταλία
|20,7
|24,4
|ALPHA
|Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια
|4,3
|5,1
|STAR
|Ελληνική ταινία - Η Νεράιδα και το Παλικάρι
|11,8
|11,7
|STAR
|Ξένη ταινία - Το Μούτρο
|6,6
|6,2
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