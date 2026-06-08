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Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 6.6 - 7.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
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Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 6.6 - 7.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής

Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 6.6.2026 και Κυριακής 7.6.2026

Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 6.6 - 7.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 5,3 7,8
ANT1 7,8 7,9
ALPHA 12,7 14
STAR 11,8 10,2
MEGA 12,2 13,4
OPEN 3,2 4,8
ΕΡΤ1 2,6 5,1


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή


Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 5,8 8,1
ANT1 13,9 12,6
ALPHA 12,3 14,3
STAR 10,3 8,9
MEGA 10 12,7
OPEN 2,9 4,3
ΕΡΤ1 2,8 4,9


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 7,3 15,4
OPEN Τώρα μαζί 5,2 8,6
ΕΡΤ1 'O,τι Αξίζει 0,9 1

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 7,2 12,2
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 9,7 21,2
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,8 18,9
ANT1 Σαββατοκύριακο παρέα 4,6 5,8
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 2,6 4,3
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 2,5 4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 13,2 14,1
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 12,5 12,3
Alpha Καλύτερα δε γίνεται 16,2 17,3
ΣΚΑΪ Weekend live 4 5,5
STAR Ντετέκτιβ Μονκ 7,5 4,9
ΟPEN Chef στην κουζίνα σας 2,4 5,4
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 9,2 12,3

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
OPEN Happy Hours 2,8 4,7
ΕΡΤ1 Τα καλύτερα μας χρόνια 2,8 3,7
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 9,8 11,5
STAR Ελληνική ταινία 17,8 13,8
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 8 7,1

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 9,3 12,3
ΑΝΤ1 ANT1 news 7,2 5,4
ALPHA ALPHA Ειδήσεις 11 14,4
STAR Ειδήσεις Star 14,3 12,2
MEGA MEGA Γεγονότα 13,3 15,2
OPEN Open Ειδήσεις 4 6
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 1,5 5

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα 5,5 7,9
MEGA Μάρκος by Night: Allou Fun Mark 11,8 12,6
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι 10,1 10,3
ΑΝΤ1 Νύχτα Αποκαλύψεων 9,3 9,5
ALPHA Το σόι σου 15,8 17,2
ALPHA Ελληνική ταινία - Δεσποινίς Διευθυντής 12,2 12,3
ALPHA Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια 6,9 7,5
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία - Μια Τρελλή... Τρελλή Οικογένεια 6,3 6,8
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Μια Δεύτερη Ευκαιρία  4,3 5,9
STAR
18 16,7
STAR Ξένη ταινία - Αλλάζουμε; 7 7,4
OPEN Ξένη ταινία - Δύο Εβδομάδες Προθεσμία  3,8 4,9
OPEN After Dark 3,9 4,1
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία - Όταν Λείπει η Γάτα 3,2 7,3
ΕΡΤ1 #Παρέα
 2,1 6,3

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 15 18,3
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 7,7 18,5
OPEN Τώρα μαζί 5,8 9,1

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Χαμογέλα και πάλι 12,6 14,1
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 7,3 13,5
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 14,2 17,7
ΑΝΤ1 Σαββατοκύριακο παρέα 7,3 6,5
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 5 4,3
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 4 3,9

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Είσαι το ταίρι μου 13,9 11,9
ΣΚΑΪ Weekend Live 4,5 7,2
OPEN Chef στην κουζίνα σας 2,6 5
ΕΡΤ1 Οτι αξίζει 2,2 6,1
ANT1 Formula 1 Show 6,4 6,2
ALPHA Καλύτερα δε γίνεται 15,9 16,5

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kitchen Lab 9,8 13,5
MEGA The Chase 7,5 13,7
STAR Lingo 14,5 12,5
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία 5,4 6,4
ANT1 Formula 1 11,6 10,1
ΕΡΤ1 Ξένη ταινία 3,1 6,5

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,5 10,3
ΑΝΤ1 ANT1 news 10,1 9,1
ALPHA ALPHA Ειδήσεις 12,2 13,3
STAR Ειδήσεις Star 11,3 10,5
MEGA MEGA Γεγονότα 11,9 15,4
OPEN Open Ειδήσεις 6,6 7,9
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 1,2 3,8

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Horizon Line 5,2 7,3
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη 6,2 7,8
OPEN Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα 2,2 4,1
OPEN After Dark 0,4 1,2
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία - Ο Φαφλατάς 2,8 4,6
ΕΡΤ 1 Το τελευταίο νησί 3,9 5,2
ΕΡΤ 1 Ξένη ταινία - Η Πράσινη Σφήκα 1,1 4,7
MEGA Ελληνική ταινία -  Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια 9,2 11,3
MEGA Αλ Τσαντίρι Νιουζ 8,5 10,8
ΑΝΤ1 Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος; 18,7 16,5
ΑΝΤ1 Your Face Sounds Familiar 26 24,5
ΑΝΤ1 The 2Night Show 20,9 20,4
ALPHA Akis' Food Tour 11,9 16
ALPHA Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ελλάδα - Ιταλία 20,7 24,4
ALPHA Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια 4,3 5,1
STAR Ελληνική ταινία - Η Νεράιδα και το Παλικάρι 11,8 11,7
STAR Ξένη ταινία - Το Μούτρο 6,6 6,2
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