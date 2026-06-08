Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 6.6 - 7.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής

Ξένη ταινία - Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη

Ελληνική ταινία - Ο Φαφλατάς

Ελληνική ταινία - Ο Φαφλατάς

Ελληνική ταινία - Ο Φαφλατάς

Ελληνική ταινία - Ο Φαφλατάς

Ελληνική ταινία - Ο Φαφλατάς

Το τελευταίο νησί

Το τελευταίο νησί

Ελληνική ταινία - Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια

Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια

STAR

Ελληνική ταινία - Η Νεράιδα και το Παλικάρι

11,8

11,7