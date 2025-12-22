Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Εκνευρισμένη η Πόπη Μαλλιωτάκη με την Έλενα Γαλύφα: Ποια είσαι εσύ που θα μου πεις πώς θα ντυθώ;
Εκνευρισμένη η Πόπη Μαλλιωτάκη με την Έλενα Γαλύφα: Ποια είσαι εσύ που θα μου πεις πώς θα ντυθώ;
Έτσι θέλω, έτσι αισθάνομαι, έτσι γουστάρω και έτσι θα ντυθώ, δήλωσε η τραγουδίστρια μετά το σχόλιο που είχε κάνει η fashion blogger για εκείνη
Εκνευρισμένη εμφανίστηκε η Πόπη Μαλλιωτάκη σχετικά με σχόλιο που είχε κάνει στο παρελθόν η Έλενα Γαλύφα για το ντύσιμο και την αισθητική της, τονίζοντας ότι δεν δέχεται την κριτική της.
Σε δηλώσεις που έκανε η τραγουδίστρια στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ανέφερε αρχικά πώς «όλοι έχουν γίνει δικαστές» εξηγώντας πως με ευκολία πια εκφράζει κανείς δημόσια τη γνώμη του για ένα πρόσωπο. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη fashion blogger σχετικά με όσα είχε πει στο παρελθόν για τις ενδυματολογικές της επιλογές.
Η Πόπη Μαλλιωτάκη δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της με τις τότε δηλώσεις της Έλενας Γαλύφα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ούτε σε εκείνη αρέσει το look της fashion blogger: «Έχουμε γίνει όλοι δικαστές. Δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, έχουμε γίνει όλοι δικαστές. Έλεος» και συνέχισε «είχε βγει κάποια στιγμή, πώς τη λένε αυτή; Η Έλενα Γαλύφα και μιλούσε για την αισθητική που έχω στο ντύσιμο. Ποια είσαι εσύ πού θα μου πεις πώς θα ντυθώ εγώ; Έτσι θέλω, έτσι αισθάνομαι, έτσι γουστάρω και έτσι θα ντυθώ. Με ρώτησε εμένα αν μου αρέσει το ντύσιμο της; Και βέβαια δεν μου αρέσει».
Δείτε το βίντεο
Το 2022, η Έλενα Γαλύφα είχε σχολιάσει τη φήμη που υπήρχε τότε, πως η Πόπη Μαλλιωτάκη θα συμμετείχε στο «My style rocks». Συγκεκριμένα είχε πει γελώντας: «Τι λέγαμε για την αισθητική; Δεν ξέρω. Εντάξει, εννοείται ότι είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και μπορούν να περάσουν όλων των ειδών οι γυναίκες. Μην ξεχνάμε ότι η μέση τηλεθεάτρια είναι εκείνη η γυναίκα που δεν είναι το fashion icon και θέλει να μάθει από αυτό. Δεν νομίζω ότι μετράει η γνώμη μου στο αν θα μου άρεσε ή όχι για να απαντήσω. Αυτό που δίνει σε ένα ριάλιτι είναι οι παίκτες. οπότε θεωρώ πως εκεί πρέπει να επικεντρωθούν οι παραγωγοί, να πάρουν μια πολύ ωραία μίξη παικτριών για να έχουν να δουλέψουν οι κριτές».
Σε δηλώσεις που έκανε η τραγουδίστρια στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ανέφερε αρχικά πώς «όλοι έχουν γίνει δικαστές» εξηγώντας πως με ευκολία πια εκφράζει κανείς δημόσια τη γνώμη του για ένα πρόσωπο. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη fashion blogger σχετικά με όσα είχε πει στο παρελθόν για τις ενδυματολογικές της επιλογές.
Η Πόπη Μαλλιωτάκη δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της με τις τότε δηλώσεις της Έλενας Γαλύφα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ούτε σε εκείνη αρέσει το look της fashion blogger: «Έχουμε γίνει όλοι δικαστές. Δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, έχουμε γίνει όλοι δικαστές. Έλεος» και συνέχισε «είχε βγει κάποια στιγμή, πώς τη λένε αυτή; Η Έλενα Γαλύφα και μιλούσε για την αισθητική που έχω στο ντύσιμο. Ποια είσαι εσύ πού θα μου πεις πώς θα ντυθώ εγώ; Έτσι θέλω, έτσι αισθάνομαι, έτσι γουστάρω και έτσι θα ντυθώ. Με ρώτησε εμένα αν μου αρέσει το ντύσιμο της; Και βέβαια δεν μου αρέσει».
Δείτε το βίντεο
Το 2022, η Έλενα Γαλύφα είχε σχολιάσει τη φήμη που υπήρχε τότε, πως η Πόπη Μαλλιωτάκη θα συμμετείχε στο «My style rocks». Συγκεκριμένα είχε πει γελώντας: «Τι λέγαμε για την αισθητική; Δεν ξέρω. Εντάξει, εννοείται ότι είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και μπορούν να περάσουν όλων των ειδών οι γυναίκες. Μην ξεχνάμε ότι η μέση τηλεθεάτρια είναι εκείνη η γυναίκα που δεν είναι το fashion icon και θέλει να μάθει από αυτό. Δεν νομίζω ότι μετράει η γνώμη μου στο αν θα μου άρεσε ή όχι για να απαντήσω. Αυτό που δίνει σε ένα ριάλιτι είναι οι παίκτες. οπότε θεωρώ πως εκεί πρέπει να επικεντρωθούν οι παραγωγοί, να πάρουν μια πολύ ωραία μίξη παικτριών για να έχουν να δουλέψουν οι κριτές».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα