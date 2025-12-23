Η φάρσα της Σμαράγδας Καρύδη στη Ζέτα Μακρυπούλια για το reunion του Παρά Πέντε
Θα γίνουμε πάρα πολύ ρεζίλι έτσι όπως τις έχουν κόψει τις σκηνές, ανέφερε η ηθοποιός στη συνάδελφό της σχετικά με το επερχόμενο επετειακό επεισόδιο της σειράς
Μία φάρσα λίγο πριν από την προβολή του επετειακού επεισοδίου του «Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» έκανε η Σμαράγδα Καρύδη στη Ζέτα Μακρυπούλια, αναφέροντάς της με χιούμορ ότι σε ορισμένες σκηνές φαίνονται πολύ μεγαλύτερες από την ηλικία τους.
Η ομάδα του «Παρά Πέντε» ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για το επετειακό επεισόδιο με τις δύο ηθοποιούς να υποδύονται ξανά τους ρόλους των «Ντάλια και Αμαλία». Η Σμαράγδα Καρύδη σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Θάρρος ή Αλήθεια» στο YouTube του Fipster, κάλεσε τη συνάδελφό της, αναφέροντάς της πως είχε δει υλικό από τις σκηνές που θα προβληθούν, εκφράζοντας στη Ζέτα Μακρυπούλια δεύτερες σκέψεις για κάποια κοινά πλάνα τους.
Όπως είπε στην αρχή η Σμαράγδα Καρύδη: «Είδες εσύ το υλικό που μου έστειλαν εμένα, αυτή τη σκηνή που κάναμε στην πισίνα» με τη Ζέτα Μακρυπούλια να απαντάει: «Όχι, γιατί; Τι έχει γίνει δεν καταλαβαίνω» και τότε η ηθοποιός πρόσθεσε: «Όλοι είναι κομμένοι, μας έχουν κόψει τις ατάκες. Φωτιστικά... Είμαστε σαν τέρατα. Ξέρεις τι νομίζω; Ότι μπορεί να γίνουμε πάρα πολύ ρεζίλι έτσι όπως τις έχουν κόψει τις σκηνές στο Παρά Πέντε».
Η Ζέτα Μακρυπούλια χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι πρόκειται για φάρσα, τη ρώτησε: «Σε όλες τις σκηνές;» και η Σμαράγδα Καρύδη της μετέφερε μία σκέψη της: «Μήπως ρε παιδί μου να πούμε να κάνουμε, γιατί τώρα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, να πούμε τις συνεντεύξεις και τα bakstage, ξέρω 'γω τι θέλει ο κόσμος, να κάνουμε ένα σόου, αλλά να μην παίξουμε τις σκηνές, Ντάλια - Αμαλία, θα χαλάσουμε όλο αυτό που υπήρχε».
Η Ζέτα Μακρυπούλια συνέχισε να κάνει ερωτήσεις στη συνάδελφό της σχετικά με τις σκηνές: «Συγγνώμη, εννοείς ότι έχουν κοπεί ατάκες; Γιατί έχουν κοπεί ατάκες;» και η Σμαράγδα Καρύδη της είπε προβληματισμένη: «Δεν ξέρω ρε παιδί μου, είμαστε και σαν γριές, 100 χρονών». Αφού η Ζέτα Μακρυπούλια είπε με απορία: «Δεν έχει υπάρξει κάποια επεξεργασία πιστεύεις», τότε η Σμαράγδα Καρύδη ξέσπασε σε γέλια, αποκαλύπτοντας έτσι ότι αστειυόταν: «Έλα εντάξει, μ@@@κίες σου λέω».
Το επεισόδιο για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε» θα προβληθεί απόψε, Τρίτη 24 Δεκεμβρίου στις 21:00.
