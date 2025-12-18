Σμαράγδα Καρύδη για Παρά Πέντε: Είχα την περούκα της Ντάλιας στο σπίτι 20 χρόνια

«Ντάλιας», της

Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της σειρά, στις 23 Δεκεμβρίου θα προβληθεί το επετειακό επεισόδιο που γυρίστηκε το προηγούμενο διάστημα. Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου σχολιάζοντας τόσο τη συνάντηση με τους συναδέλφους της από το «Παρά Πέντε», όσο και τη χαρακτηριστική περούκα με τα φουντωτά μαλλιά, που έχει συνδεθεί με την «Ντάλια».



