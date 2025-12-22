Η πεντάδα του «Παρά Πέντε» ποζάρει ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια
Οι πρωταγωνιστές της σειράς υιοθέτησαν την εικόνα των ηρώων που υποδύθηκαν και φωτογραφήθηκαν και πάλι στο σπίτι της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου
Είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Παρά Πέντε», οι πρωταγωνιστές της σειράς αναπαρήγαν ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με τους πέντε ήρωες.
Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Instagram τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, μια μέρα πριν την προβολή του reunion, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αργύρης Αγγέλου και η Αγγελική Λάμπρη ποζάρουν στον καναπέ του σαλονιού στο σπίτι της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου, έχοντας υιοθετήσει και πάλι την εικόνα του χαρακτήρα που υποδύθηκε ο καθένας.
«Ίδιο σημείο, ίδιοι άνθρωποι, ίδια αγάπη. Είκοσι χρόνια πέρασαν, αλλά μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης που έγινε στον λογαριασμό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στα είκοσι χρόνια της σειράς.
