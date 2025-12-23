Έφη Θώδη για τον «Έκπτωτο Άγγελο» του Νίκου Οικονομόπουλου: Θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι, δεν είναι χριστιανικό
Έφη Θώδη για τον «Έκπτωτο Άγγελο» του Νίκου Οικονομόπουλου: Θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι, δεν είναι χριστιανικό
Τα τραγούδια που έχει πει δεν είναι όλα χριστιανικά, δήλωσε η τραγουδίστρια για τον συνάδελφό της
Κατά του τραγουδιού που έχει ερμηνεύει ο Νίκος Οικονομόπουλος «Έκπτωτος Άγγελος» στράφηκε η Έφη Θώδη, εκφράζοντας την άποψή της, πως το συγκεκριμένο κομμάτι δεν συνάδει με τις χριστιανικές αξίες.
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, σχολιάζοντας τον Νίκο Οικονομόπουλο και ορισμένες επιλογές του. Πιο συγκεκριμένα, η Έφη Θώδη αναφέρθηκε αρχικά στο ότι ο συνάδελφός της δηλώνει χριστιανός, ωστόσο έβαλε στο επίκεντρο το ρεπερτόριό του και τους στίχους που έχει ερμηνεύσει κατά καιρούς. Όπως είπε: «Κοίταξε μ’ αρέσει που είναι χριστιανός, αλλά τα τραγούδια που έχει πει δεν είναι όλα χριστιανικά».
Στη συνέχεια, στάθηκε στο περιεχόμενο συγκεκριμένου τραγουδιού, εξηγώντας πώς το αντιλαμβάνεται η ίδια: «Ο έκπτωτος άγγελος ξέρουμε όλοι ότι είναι ο άγγελος ο σατανάς που έπεσε στη γη”. Όπως τόνισε, κατά την άποψή της υπάρχει ασυμβατότητα ανάμεσα στη δημόσια επίκληση της πίστης και σε στίχους που περιλαμβάνονται σε ορισμένα τραγούδια. “Δεν μπορείς από τη μια να λες ότι είσαι με τον Χριστό και από την άλλη να λες αυτά τα τραγούδια». Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις της, η Έφη Θώδη τόνισε ότι θα ήθελε ο Νίκος Οικονομόπουλος να μην ερμηνεύσει ξανά τον «Έκπτωτο Άγγελο»: «Απαράδεκτος για μένα. Θα τον παρακαλέσω να μην το ξαναπεί αυτό το τραγούδι».
Δείτε το βίντεο
