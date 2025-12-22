Μίκης Θεοδωράκης: Ποτέ δεν θα συζητούσα μαζί του για περιουσιακά ζητήματα, είπε ο γιος του
Mίκης Θεοδωράκης Νίκος Θεοδωράκης

Μίκης Θεοδωράκης: Ποτέ δεν θα συζητούσα μαζί του για περιουσιακά ζητήματα, είπε ο γιος του

Δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω στη ζυγαριά το χρήμα σε σχέση με την αλήθεια μου, τόνισε ο Νίκος Θεοδωράκης

Μίκης Θεοδωράκης: Ποτέ δεν θα συζητούσα μαζί του για περιουσιακά ζητήματα, είπε ο γιος του
Στέλλα Μούτσιου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Για τον Μίκη Θεοδωράκη και τις συζητήσεις γύρω από τα περιουσιακά του στοιχεία απάντησε ο γιος του, Νίκος Θεοδωράκης, τονίζοντας πως ποτέ δεν είχε την πρόθεση να μιλήσει για αυτά μαζί του.

Ο ίδιος βρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ανέφερε σε ποια ηλικία έμαθε πως είναι γιος του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ μαζί με την σύζυγό του, Γωγώ Φάκου, η οποία ήταν επίσης καλεσμένη, μίλησαν για την παράσταση που ετοιμάζουν, η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωή του πατέρα του.

Ο Νίκος Θεοδωράκης είπε χαρακτηριστικά: «Συνεχίζω αυτή την ιστορία. Εξαρχής, ποτέ με τον Μίκη δεν θα συζητούσα για οικονομικά ζητήματα, για περιουσιακά ζητήματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω στη ζυγαριά το χρήμα ή τα περιουσιακά σε σχέση με την αλήθεια μου. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Αυτή είναι η ιστορία όλη».

Σε άλλο σημείο, ανέφερε: «Έμαθα ότι είμαι γιος του Μίκη Θεοδωράκη στα 35 μου. Όλοι το ήξεραν, εκτός από εμένα. Με τιμώρησαν, γιατί για 35 χρόνια δεν μου είπαν την αλήθεια. Ακόμα και οι άνθρωποι που πίστευα ότι με αγαπούσαν, μου έκρυβαν ποιος είμαι. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να αποκατασταθεί η αλήθεια. Δεν έμαθα απλώς ποιος είναι ο πατέρας μου· έμαθα ποιος είμαι εγώ».

Όσον αφορά στην παράσταση για τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη, της οποίας κεντρικό πρόσωπο είναι και η μητέρα του Νίκου Θεοδωράκη, Αλεξάνδρα, η Γωγώ Φάκου, δήλωσε: «Έχει περάσει πολλές μέρες με συζητήσεις με τον Μίκη, όπως λέγεται και στην παράσταση και στο βιβλίο, και του άφησε κάτι αυτό, αυτή την ηρεμία. Η παράσταση λέγεται “Αγνώστου πατρός η κρυφή κασέτα”, διότι η Αλεξάνδρα είχε δώσει μια συνέντευξη πριν από χρόνια σε έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο της εποχής, στην οποία συνέντευξη έλεγε όλα αυτά, θα παίξουν και αποσπάσματα. Αυτή η κασέτα... όταν τελείωσε η συνέντευξη είπε "Τι να την κάνω;". Αυτό ακούγεται και στο ηχητικό και του λέει “καν' την ό, τι θέλεις”. Είναι η συνέντευξη της Αλεξάνδρας».

Τότε, ο Νίκος Θεοδωράκης, επισήμανε: «Είναι η Αλεξάνδρα με τη φωνή της, με το χαμόγελο, την καλοσύνη, όπως την ήξερα. Απλά της έδωσα την ευκαιρία μέσα από την γνωριμία μου με τον σπουδαίο αυτό δημοσιογράφο να εξομολογηθεί, να πει την ιστορία της».
Στέλλα Μούτσιου
13 ΣΧΟΛΙΑ

