Κάτια Ταραμπάνκο: Δεν υπάρχει κανένα δαχτυλίδι, δεν θέλω να μιλήσω για τα προσωπικά μου
Πριν από μερικούς μήνες, το μοντέλο είχε δηλώσει πως ήταν σε «συζυγική» φάση και είχε δείξει δημόσια το μονόπετρό της
Πριν από μερικούς μήνες, η Κάτια Ταραμπάνκο είχε αναφέρει πως βρίσκεται σε «συζυγική φάση», δείχνοντας το μονόπετρό της, ωστόσο σε νέες δηλώσεις της παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει κανένα δαχτυλίδι», αποφεύγοντας να επεκταθεί σε ζητήματα που αφορούν στην προσωπική της ζωή.
Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, η πρώην παίκτρια του «GNTM» μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το μονόπετρο που της είχε χαρίσει ο σύντροφός της, απάντησε πως «δεν υπάρχει κανένα δαχτυλίδι. Δεν θέλω να μιλήσω για τα προσωπικά μου».
Τον Φεβρουάριο, η Κάτια Ταραμπάνκο είχε δείξει το μονόπετρό της σε συνέντευξή που είχε δώσει στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Μίχου στο YouTube, ενώ είχε μιλήσει για την προσωπική της ζωή.
Η πρώην παίκτρια του «GNTM» είχε εξηγήσει πως διένυε μια καλή περίοδο σε προσωπικό επίπεδο και τόνιζε ότι, αν και η σχέση της δεν είχε επισημοποιηθεί, ένιωθε ήδη σαν να είναι παντρεμένη. «Είμαι σε μια πολύ όμορφη, ευχάριστη, δημιουργική, "συζυγική" φάση στη ζωή μου. Το "συζυγική" δεν σημαίνει ότι έχουν πέσει υπογραφές, αλλά είμαι καλά», δήλωνε.
Αναφερόμενη τότε στον σύντροφό της, έλεγε ότι η σχέση τους «δεν είναι κάτι καινούριο» και ότι μετρά ήδη αρκετό καιρό, διευκρινίζοντας πως δεν ήθελε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες: «Αυτή η σχέση δεν είναι και τόσο νέο κεφάλαιο στη ζωή μου, είναι εδώ και κάποιο διάστημα. Αυτό είναι ένα δαχτυλίδι, είναι ένα μονόπετρο, δεν θέλω να πω κάτι άλλο».
«Είμαι σε μια πολύ όμορφη, "συζυγική" φάση στη ζωή μου»
