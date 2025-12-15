Η Μαρίνα Σπανού τραγούδησε Μπίλι Άιλις, η εντυπωσιακή χορογραφία που ετοίμασε
Η τραγουδίστρια έκανε σπαγκάτο, καθώς ερμήνευε το «Bad guy»
Ένα εντυπωσιακό χορευτικό, ερμηνεύοντας Μπίλι Άιλις παρουσίασε η Μαρίνα Σπανού σε πρόσφατη εμφάνισή της.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου σε μουσική σκηνή στην Αθήνα, ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες της, αλλά και κομμάτια ξένων καλλιτεχνών που την εμπνέουν, ανάμεσά τους και η Άιλις.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο χορογράφος και χορευτής, Νίκος Κουκάκης στο TikTok εμφανίζεται η Μαρίνα Σπανού τραγουδώντας το «Bad guy», σηκωμένη από τέσσερις χορευτές, ενώ έκανε σπαγκάτο. Έπειτα, η τραγουδίστρια περπάτησε στη σκηνή, συνεχίζοντας το χορευτικό της.
@nikoskoukakis_
Bad Guys on stage with @Μαρίνα Σπανού ♥️ #marinaspanou #spanou #fuzzlivemusicclub #badguy #billieeilish @Christina Kaliakatso @Mixalis Mixailidis @𝐙𝐄𝐓𝐀 🥰♬ πρωτότυπος ήχος - nikoskoukakis
