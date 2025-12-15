Η Μαρίνα Σπανού τραγούδησε Μπίλι Άιλις, η εντυπωσιακή χορογραφία που ετοίμασε
GALA
Μαρίνα Σπανού Μπίλι Άιλις Τραγούδι

Η Μαρίνα Σπανού τραγούδησε Μπίλι Άιλις, η εντυπωσιακή χορογραφία που ετοίμασε

Η τραγουδίστρια έκανε σπαγκάτο, καθώς ερμήνευε το «Bad guy»

Η Μαρίνα Σπανού τραγούδησε Μπίλι Άιλις, η εντυπωσιακή χορογραφία που ετοίμασε
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα εντυπωσιακό χορευτικό, ερμηνεύοντας Μπίλι Άιλις παρουσίασε η Μαρίνα Σπανού σε πρόσφατη εμφάνισή της.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου σε μουσική σκηνή στην Αθήνα, ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες της, αλλά και κομμάτια ξένων καλλιτεχνών που την εμπνέουν, ανάμεσά τους και η Άιλις.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο χορογράφος και χορευτής, Νίκος Κουκάκης στο TikTok εμφανίζεται η Μαρίνα Σπανού τραγουδώντας το «Bad guy», σηκωμένη από τέσσερις χορευτές, ενώ έκανε σπαγκάτο. Έπειτα, η τραγουδίστρια περπάτησε στη σκηνή, συνεχίζοντας το χορευτικό της.

Δείτε το βίντεο

@nikoskoukakis_

Bad Guys on stage with @Μαρίνα Σπανού ♥️ #marinaspanou #spanou #fuzzlivemusicclub #badguy #billieeilish @Christina Kaliakatso @Mixalis Mixailidis @𝐙𝐄𝐓𝐀 🥰

♬ πρωτότυπος ήχος - nikoskoukakis
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης