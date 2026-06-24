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Διέρρηξαν σπίτι στη Ρόδο και πήραν ολόκληρο χρηματοκιβώτιο με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Αστυνομία Διάρρηξη

Διέρρηξαν σπίτι στη Ρόδο και πήραν ολόκληρο χρηματοκιβώτιο με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας

Η διάρρηξη έγινε στο Φαληράκι

Διέρρηξαν σπίτι στη Ρόδο και πήραν ολόκληρο χρηματοκιβώτιο με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών που φέρονται να διέπραξαν διάρρηξη σε κατοικία στην περιοχή του Φαληρακίου Ρόδου, αφαιρώντας χρηματοκιβώτιο που, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, περιείχε 1.200 λίρες Αγγλίας και το ποσό των 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, η διάρρηξη εκτιμάται ότι σημειώθηκε το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 22:00, όταν άγνωστοι εισήλθαν στην οικία, ενώ ο ιδιοκτήτης απουσίαζε και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή, συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο δεδομένο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.
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