Δημήτρης Κοντολάζος για την απουσία από τον γάμο της κόρης του: Δεν με κάλεσε, αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται, να έχουν μία καλή ζωή

Δημήτρης Κοντολάζος





Όπως δήλωσε: « Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής στάθηκε στη σχέση που είχε στο παρελθόν με την Ελένη Μενεγάκη , η οποία έχει βαφτίσει τη μικρότερη κόρη του, Σοφία. Ο Δημήτρης Κοντολάζος παραδέχτηκε πως σήμερα η οικογένεια δεν έχει επαφές με την παρουσιάστρια, εκφράζοντας το παράπονό του κυρίως για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελένη Μενεγάκη δεν έχει επικοινωνήσει με τη βαφτιστήρα της.Όπως δήλωσε: «

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Η Ελένη Μενεγάκη έχει βαφτίσει τη μικρή μου κόρη, Σοφία. Κάναμε προσπάθειες να επανασυνδεθούμε αλλά κάθε μέρα, είναι άλλη μέρα. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Τι ψάχνεις τώρα; Με την Ελένη κάναμε πολλή παρέα. Δεν με νοιάζει για εμένα και την Καρολίνα, αλλά στη Σοφία έπρεπε να κάνει ένα τηλέφωνο, να της πει να τη δει, να δει πώς μεγάλωσε, τι έκανε. Δεν νοιάστηκε, δεν πειράζει. Εκείνη επέμενε να τη βαφτίσει. Δεν άλλαξε τίποτα, απλά σιγά σιγά απομακρυνθήκαμε, έφυγε από εδώ που έμενε. Ίσως δεν πιάνουν τα τηλέφωνα, είμαστε μακριά