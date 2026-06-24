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Η στιγμή που συλλαμβάνεται ο 25χρονος επιδειξίας έξω από το Πάντειο αφού παρενόχλησε 26χρονη στη διάβαση, δείτε βίντεο
Η στιγμή που συλλαμβάνεται ο 25χρονος επιδειξίας έξω από το Πάντειο αφού παρενόχλησε 26χρονη στη διάβαση, δείτε βίντεο
Ο δράστης ακολούθησε την κοπέλα στην υπόγεια διάβαση προβαίνοντας σε άσεμνες πράξεις
Στιγμές τρόμου έζησε προχθές το απόγευμα έξω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο μια 26χρονη η οποία βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν αλλοδαπό επιδειξία ο οποίος την ακολούθησε στην υπόγεια διάβαση προβαίνοντας σε άσεμνες πράξεις.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας όταν ο 25χρονος, με καταγωγή από την Υεμένη, ακολούθησε την κοπέλα ενώ εκείνη έβγαινε από το Πάντειο μέχρι την υπόγεια διάβαση πεζών, στην οδό Λαγουμιτζή.
Εκεί, την πλησίασε και της έκανε απρεπείς χειρονομίες με την 26χρονη να τρέχει μέχρι τη διπλανή καφετέρια για να γλιτώσει από τις αρρωστημένες διαθέσεις του επιδειξία.
Το θύμα κάλεσε το 100 και λίγη ώρα αργότερα οι Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κλήθηκαν για το περιστατικό εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται η στιγμή που οι Αστυνομικοί ακινητοποιούν το δράστη επί της οδού Λαγουμιτζή και του περνούν χειροπέδες.
Δείτε το βίντεο:
Όπως διαπιστώθηκε, ο αλλοδαπός είχε για στέκι τη συγκεκριμένη, υπόγεια διάβαση ενώ είναι γνωστός στις Αρχές καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί 3 φορές και έχει προσαχθεί άλλες τόσες για στέρηση εγγράφων και για μια απόπειρα κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για Προσβολή Γενετήσιας Αξιοπρέπειας και Παράνομη Είσοδο στη Χώρα και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα.
Η 26χρονη, μάλιστα, αφότου κατάφερε να απομακρυνθεί από τον αλλοδαπό τον φωτογράφισε με το κινητό της τηλέφωνο και ανέβασε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερώσει και άλλες γυναίκες για τη νοσηρή δράση του.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας όταν ο 25χρονος, με καταγωγή από την Υεμένη, ακολούθησε την κοπέλα ενώ εκείνη έβγαινε από το Πάντειο μέχρι την υπόγεια διάβαση πεζών, στην οδό Λαγουμιτζή.
Εκεί, την πλησίασε και της έκανε απρεπείς χειρονομίες με την 26χρονη να τρέχει μέχρι τη διπλανή καφετέρια για να γλιτώσει από τις αρρωστημένες διαθέσεις του επιδειξία.
Το θύμα κάλεσε το 100 και λίγη ώρα αργότερα οι Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κλήθηκαν για το περιστατικό εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται η στιγμή που οι Αστυνομικοί ακινητοποιούν το δράστη επί της οδού Λαγουμιτζή και του περνούν χειροπέδες.
Δείτε το βίντεο:
Όπως διαπιστώθηκε, ο αλλοδαπός είχε για στέκι τη συγκεκριμένη, υπόγεια διάβαση ενώ είναι γνωστός στις Αρχές καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί 3 φορές και έχει προσαχθεί άλλες τόσες για στέρηση εγγράφων και για μια απόπειρα κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για Προσβολή Γενετήσιας Αξιοπρέπειας και Παράνομη Είσοδο στη Χώρα και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα.
Η 26χρονη, μάλιστα, αφότου κατάφερε να απομακρυνθεί από τον αλλοδαπό τον φωτογράφισε με το κινητό της τηλέφωνο και ανέβασε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερώσει και άλλες γυναίκες για τη νοσηρή δράση του.
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