«Με χτύπησε, προσπάθησα να αμυνθώ» υποστηρίζει η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη
«Με χτύπησε, προσπάθησα να αμυνθώ» υποστηρίζει η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη
Όπως τόνισε η συνήγορός της, λίγες ημέρες νωρίτερα ο σύντροφός της επιχείρησε να την πνίξει και σώθηκε την τελευταία στιγμή
Θύμα ενδοοικογενειακής βίας υποστηρίζει ότι είναι η 29χρονη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της, μέσα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η γυναίκα, βρισκόταν σε άμυνα τη στιγμή που τραυμάτισε τον σύντροφό της με δύο μαχαίρια, καθώς της επιτέθηκε και δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι. «Μιλάμε για ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας που υπέστη ξυλοδαρμό πριν προβεί σε αυτή την ενέργεια» αναφέρει η συνήγορος που την εκπροσωπεί, Μαργαρίτα Συμεωνίδου.
«Ήταν σε μια κατάσταση ακραίου φόβου και προκειμένου να επιβιώσει αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο» επισημαίνει. Σύμφωνα με την κυρία Συμεωνίδου, η 29χρονη επιχείρησε μετά τον καβγά να δραπετεύσει και να φύγει από το σπίτι πηδώντας από το παράθυρο και το μπαλκόνι, ωστόσο δεν της επετράπη από τον σύντροφό της. «Την εγκλώβισε, της πήρε το κινητό όταν προσπάθησε να καλέσει την αστυνομία και την κλείδωσε στο σπίτι, με αποτέλεσμα να νιώσει ακόμα πιο εγκλωβισμένη για άλλη μια φορά» σημειώνει.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της συνηγόρου της:
Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η 29χρονη κατηγορούμενη, λίγες ημέρες νωρίτερα ο σύντροφός της επιχείρησε να την πνίξει και σώθηκε την τελευταία στιγμή.
«Παραλίγο θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη μια γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ξεκάθαρα αμύνθηκε. Η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ και δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος σε καμία περίπτωση. Ήταν σε μια κατάσταση ακραίου φόβου και προσπάθησε να αμυνθεί. Δυστυχώς δεν είχε καταγγείλει τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καθώς δεν είχε το θάρρος να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Οι γείτονες γνώριζαν, ωστόσο δεν είχε την τόλμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της με τη νόμιμη οδό. Αναγκάστηκε να κάνει αυτό που έκανε ως μια αντίδραση προκειμένου να επιβιώσει» υπογραμμίζει.
Σε βάρος της 29χρονης ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή και μετά την προθεσμία που έλαβε αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έγινε γύρω στις 10 το πρωί της Τρίτης, μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Άνω Πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε καβγάς μεταξύ του ζευγαριού και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου η γυναίκα κατάφερε χτυπήματα στον νεαρό με δύο μαχαιριές.
Από την επίθεση, ο 24χρονος υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου. Αφού τον παρέλαβαν οι γιατροί, υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει για νοσηλεία.
Τα δύο μαχαίρια κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η γυναίκα, βρισκόταν σε άμυνα τη στιγμή που τραυμάτισε τον σύντροφό της με δύο μαχαίρια, καθώς της επιτέθηκε και δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι. «Μιλάμε για ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας που υπέστη ξυλοδαρμό πριν προβεί σε αυτή την ενέργεια» αναφέρει η συνήγορος που την εκπροσωπεί, Μαργαρίτα Συμεωνίδου.
«Ήταν σε μια κατάσταση ακραίου φόβου και προκειμένου να επιβιώσει αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο» επισημαίνει. Σύμφωνα με την κυρία Συμεωνίδου, η 29χρονη επιχείρησε μετά τον καβγά να δραπετεύσει και να φύγει από το σπίτι πηδώντας από το παράθυρο και το μπαλκόνι, ωστόσο δεν της επετράπη από τον σύντροφό της. «Την εγκλώβισε, της πήρε το κινητό όταν προσπάθησε να καλέσει την αστυνομία και την κλείδωσε στο σπίτι, με αποτέλεσμα να νιώσει ακόμα πιο εγκλωβισμένη για άλλη μια φορά» σημειώνει.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της συνηγόρου της:
Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η 29χρονη κατηγορούμενη, λίγες ημέρες νωρίτερα ο σύντροφός της επιχείρησε να την πνίξει και σώθηκε την τελευταία στιγμή.
«Παραλίγο θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη μια γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ξεκάθαρα αμύνθηκε. Η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ και δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος σε καμία περίπτωση. Ήταν σε μια κατάσταση ακραίου φόβου και προσπάθησε να αμυνθεί. Δυστυχώς δεν είχε καταγγείλει τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καθώς δεν είχε το θάρρος να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Οι γείτονες γνώριζαν, ωστόσο δεν είχε την τόλμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της με τη νόμιμη οδό. Αναγκάστηκε να κάνει αυτό που έκανε ως μια αντίδραση προκειμένου να επιβιώσει» υπογραμμίζει.
Σε βάρος της 29χρονης ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή και μετά την προθεσμία που έλαβε αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση.
Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έγινε γύρω στις 10 το πρωί της Τρίτης, μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Άνω Πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε καβγάς μεταξύ του ζευγαριού και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου η γυναίκα κατάφερε χτυπήματα στον νεαρό με δύο μαχαιριές.
Από την επίθεση, ο 24χρονος υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου. Αφού τον παρέλαβαν οι γιατροί, υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει για νοσηλεία.
Τα δύο μαχαίρια κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
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