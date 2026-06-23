Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Έφηβη στην Ολλανδία που αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος σκότωσε τους γονείς της και μοιράστηκε τις φωτογραφίες με συμμαθητές της
Έφηβη στην Ολλανδία που αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος σκότωσε τους γονείς της και μοιράστηκε τις φωτογραφίες με συμμαθητές της
Η 15χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι και το Γκόλντεν Ριτρίβερ της οικογένειας
Σοκ έχει προκαλέσει στην ολλανδική κοινωνία η είδηση ότι μια 15χρονη κοπέλα από το Χρόνινγκεν συνελήφθη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε άγρια με μαχαίρι τους δύο γονείς της, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε φωτογραφίες του εγκλήματος με συμμαθητές της μέσω εφαρμογής. Όπως αναφέρουν μάλιστα, τα Μέσα Ενημέρωσης το κορίτσι αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος, ενώ αφού σκότωσε τους γονείς του, επιτέθηκε και στο σκύλο της οικογένειας. Πάντως, οι ολλανδικές αρχές δεν δίνουν περισσότερες πληροφορίες για το ψυχιατρικό προφίλ της 15χρονης, με δεδομένο ότι πρόκειται για ανήλικη.
Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, τα θύματα της άγριας επίθεσης είναι ο Γιόχαν και η Ματίλντα και οι δύο 53 ετών. Οι δύο γονείς βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους την περασμένη Πέμπτη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ολλανδικού τύπου, όπως η εφημερίδα Algemeen Dagblad, η έφηβη δεν περιορίστηκε στους γονείς της αλλά επιτέθηκε και στο κατοικίδιο της οικογένειας, ένα γκόλντεν ριτρίβερ, το οποίο τραυμάτισε με το μαχαίρι.
«Μπορούσες να δεις και τους δύο γονείς της να κείτονται στο έδαφος με τα μάτια ανοιχτά. Ο πατέρας της ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, ενώ η μητέρα της βρισκόταν δίπλα του», περιγράφουν μαρτυρίες που επικαλούνται τα ξένα μέσα ενημέρωσης.
Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το προφίλ και την ψυχολογική κατάσταση της 15χρονης, η οποία παραμένει υπό κράτηση. Πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα αναφέρουν μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια, σημειώνοντας ότι η ανήλικη φέρεται να αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος.
Ωστόσο, η αστυνομία της Ολλανδίας τηρεί σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει δημοσίως τις λεπτομέρειες που αφορούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά της δράστιδος ή τα ακριβή κίνητρα πίσω από τη διπλή δολοφονία.
Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, τα θύματα της άγριας επίθεσης είναι ο Γιόχαν και η Ματίλντα και οι δύο 53 ετών. Οι δύο γονείς βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους την περασμένη Πέμπτη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ολλανδικού τύπου, όπως η εφημερίδα Algemeen Dagblad, η έφηβη δεν περιορίστηκε στους γονείς της αλλά επιτέθηκε και στο κατοικίδιο της οικογένειας, ένα γκόλντεν ριτρίβερ, το οποίο τραυμάτισε με το μαχαίρι.
Έστειλε τις φωτογραφίες στους συμμαθητέςΑυτό που προσθέτει μια επιπλέον διάσταση φρίκης στην υπόθεση είναι η συμπεριφορά της 15χρονης αμέσως μετά το άγριο έγκλημα. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα De Telegraaf, η ανήλικη φωτογράφισε τη σκηνή του εγκλήματος και απέστειλε το ανατριχιαστικό υλικό σε φίλους και συμμαθητές της.
«Μπορούσες να δεις και τους δύο γονείς της να κείτονται στο έδαφος με τα μάτια ανοιχτά. Ο πατέρας της ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, ενώ η μητέρα της βρισκόταν δίπλα του», περιγράφουν μαρτυρίες που επικαλούνται τα ξένα μέσα ενημέρωσης.
Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το προφίλ και την ψυχολογική κατάσταση της 15χρονης, η οποία παραμένει υπό κράτηση. Πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα αναφέρουν μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια, σημειώνοντας ότι η ανήλικη φέρεται να αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος.
Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες
Ωστόσο, η αστυνομία της Ολλανδίας τηρεί σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει δημοσίως τις λεπτομέρειες που αφορούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά της δράστιδος ή τα ακριβή κίνητρα πίσω από τη διπλή δολοφονία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα