Politico: Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ συνεδριάζει στην Κύπρο για να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική του
Politico: Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ συνεδριάζει στην Κύπρο για να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική του
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν «μετατοπίσει το ενδιαφέρον» τους τελευταίους μήνες, λένε αξιωματούχοι - Το Συμβούλιο θα συνεδριάσει για δύο με τρεις ημέρες
Σε «αναπροσαρμογή της στρατηγικής του» αναμένεται να προχωρήσει το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα του Ντόναλντ Τραμπ, σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σε ένα θέρετρο της Κύπρου στις 30 Ιουνίου, όπως δήλωσε στο Politico ένας αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για το θέμα.
Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ, που εμπλέκονται στις προετοιμασίες της συνάντησης και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, επιβεβαίωσαν ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Μεγαλόνησο την επόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει δύο ή τρεις ημέρες. Ο στόχος είναι να γίνει μια «επανεκκίνηση», αφού «ο πόλεμος με το Ιράν έχει μετατοπίσει πλήρως την προσοχή τους τελευταίους μήνες», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.
Στη συνάντηση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας - μιας επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών που έχει αναλάβει να αντικαταστήσει τη Χαμάς στη διακυβέρνηση της Λωρίδας - καθώς και του Γραφείου του Νικολάι Μλάντενοφ, του Βούλγαρου διπλωμάτη που ο Τραμπ διόρισε ως ύπατο εκπρόσωπό του για τη Γάζα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.
Η Κύπρος, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη θέση της ΕΕ, θα συμμετάσχει ως παρατηρητής. «Η Κύπρος δεν είναι συνδιοργανώτρια της εκδήλωσης, και η συνάντηση δεν πραγματοποιείται σε πολιτικό επίπεδο. Η Κύπρος επιλέχθηκε από την εκτελεστική επιτροπή», εξήγησε ένας από τους αξιωματούχους.
Ο Τραμπ ίδρυσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία της Ουάσιγκτον για να εποπτεύει την ανοικοδόμηση και τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Η ομάδα πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση τον Φεβρουάριο, αλλά έχει σημειώσει ελάχιστη πρόοδο λόγω ζητημάτων χρηματοδότησης, υλικοτεχνικών εμποδίων και αμφιβολιών σχετικά με τη διεθνή και νομική νομιμότητά της.
Εν τω μεταξύ, η κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική: σε πρόσφατη επιδρομή, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και έναν κάμεραμαν του Al Jazeera.
Η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 άτομα στο Ισραήλ, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων ήταν άμαχοι, και αιχμαλωτίζοντας 251 άτομα. Η επίθεση προκάλεσε μια μεγάλη ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, η οποία έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους, πολλοί από τους οποίους ήταν άμαχοι, έχει εκτοπίσει το 90% του πληθυσμού της Γάζας και έχει καταστρέψει εκτεταμένες περιοχές. Η εκεχειρία που μεσολάβησε ο Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025 οδήγησε στην απελευθέρωση των υπόλοιπων 20 ισραηλινών ομήρων.
Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ, που εμπλέκονται στις προετοιμασίες της συνάντησης και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, επιβεβαίωσαν ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Μεγαλόνησο την επόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει δύο ή τρεις ημέρες. Ο στόχος είναι να γίνει μια «επανεκκίνηση», αφού «ο πόλεμος με το Ιράν έχει μετατοπίσει πλήρως την προσοχή τους τελευταίους μήνες», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.
Στη συνάντηση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας - μιας επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών που έχει αναλάβει να αντικαταστήσει τη Χαμάς στη διακυβέρνηση της Λωρίδας - καθώς και του Γραφείου του Νικολάι Μλάντενοφ, του Βούλγαρου διπλωμάτη που ο Τραμπ διόρισε ως ύπατο εκπρόσωπό του για τη Γάζα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.
Η Κύπρος, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη θέση της ΕΕ, θα συμμετάσχει ως παρατηρητής. «Η Κύπρος δεν είναι συνδιοργανώτρια της εκδήλωσης, και η συνάντηση δεν πραγματοποιείται σε πολιτικό επίπεδο. Η Κύπρος επιλέχθηκε από την εκτελεστική επιτροπή», εξήγησε ένας από τους αξιωματούχους.
Ο Τραμπ ίδρυσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία της Ουάσιγκτον για να εποπτεύει την ανοικοδόμηση και τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Η ομάδα πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση τον Φεβρουάριο, αλλά έχει σημειώσει ελάχιστη πρόοδο λόγω ζητημάτων χρηματοδότησης, υλικοτεχνικών εμποδίων και αμφιβολιών σχετικά με τη διεθνή και νομική νομιμότητά της.
Εν τω μεταξύ, η κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική: σε πρόσφατη επιδρομή, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και έναν κάμεραμαν του Al Jazeera.
Η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 άτομα στο Ισραήλ, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων ήταν άμαχοι, και αιχμαλωτίζοντας 251 άτομα. Η επίθεση προκάλεσε μια μεγάλη ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, η οποία έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους, πολλοί από τους οποίους ήταν άμαχοι, έχει εκτοπίσει το 90% του πληθυσμού της Γάζας και έχει καταστρέψει εκτεταμένες περιοχές. Η εκεχειρία που μεσολάβησε ο Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025 οδήγησε στην απελευθέρωση των υπόλοιπων 20 ισραηλινών ομήρων.
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