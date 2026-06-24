Μαρία Κίτσου: Σπούδαζα Θεολογία όταν έδωσα στο Εθνικό, πέρασα με τη δεύτερη και βρήκα τον προορισμό μου

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα στην κωμωδία και στο δράμα, μέσα από τα οποία κρίνεται έαν είναι κανείς καλός στο συγκεκριμένο επάγγελμα: «Το τρομερό που συμβαίνει στην κωμωδία, που δεν συμβαίνει στο δράμα, που υπάρχει άμεση ανταπόκριση του αστείου, του χειροκροτήματος, του γέλιου του κοινού. Στην κωμωδία το καταλαβαίνεις από την ησυχία που θα κάνουνε, από το χειροκρότημα στο τέλος, εκεί είναι άμεσο», είπε αρχικά για την κωμωδία.Και πρόσθεσε: «Το να κάνεις τον άλλον να γελάσει από το να συγκινηθεί, είναι πολύ πιο δύσκολο. Δεν γελάει ο κόσμος εύκολα, πρέπει να είναι πολύ πετυχημένο το αστείο. Φυσικά και το να κάνεις τον κόσμο να κλάψει είναι πάρα πολύ δύσκολο και να τον ανατριχιάσεις και να τον συγκλονίσεις και να συμπάσχει μαζί σου. Στην επαρχία ο κόσμος το έχει πολύ περισσότερη ανάγκη το γέλιο και έχει έναν αυθορμητισμό και γελάει πολύ πιο εύκολα. Εδώ στην Αθήνα είμαστε πιο μαζεμένοι».Κλείνοντας, η Μαρία Κίτσου επισήμανε πως όταν παίζει δραματικούς ρόλους επηρεάζεται πολύ ψυχολογικά: «Εμένα με ανεβάζει πάρα πολύ ο κωμικός ρόλος. Ο δραματικός, τον παίρνω μαζί μου, τον κουβαλάω μετά την παράσταση, πριν την παράσταση, το άγχος είναι τεράστιο. Εγώ δηλαδή, γυρνάω σπίτι έτσι μέσα στην κατήφεια, στενοχωρημένη, κουβαλάω πάντα αυτό που έχω ζήσει, ενώ με την κωμωδία βγαίνεις ελαφρύς, τελείωσε», είπε.