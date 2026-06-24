Η Σελίν Ντιόν θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι τον Ιούλιο
Η Σελίν Ντιόν θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι τον Ιούλιο
Η ερμηνεύτρια ανακοίνωσε το νέο γαλλόφωνο κομμάτι της με τίτλο «Pardon, Bonjour, Merci»
Νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει η Σελίν Ντιόν τον Ιούλιο, λίγους μήνες μετά την έντονη ανταπόκριση του κοινού για τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι και τη σταδιακή επιστροφή της στα μουσικά πράγματα.
Η ερμηνεύτρια ανακοίνωσε ότι το νέο γαλλόφωνο κομμάτι της, με τίτλο «Pardon, Bonjour, Merci» (Συγγνώμη, Καλημέρα, Ευχαριστώ), θα είναι διαθέσιμο στις 3 Ιουλίου, μέσα από σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες «έπαιξε» με τις τρεις λέξεις που συνθέτουν τον τίτλο.
Αρχικά προχώρησε σε ξεχωριστές δημοσιεύσεις για καθεμία από τις τρεις λέξεις του τραγουδιού, γραμμένες με τον δικό της γραφικό χαρακτήρα, σημειώνοντας στην πρώτη λεζάντα: «Λείπει ένας στίχος από αυτό το ποίημα».
Δείτε την ανάρτησή της
Λίγες ώρες αργότερα, σε νέα δημοσίευση που περιλάμβανε και τις τρεις λέξεις μαζί, έγραψε: «Ας είμαστε ειλικρινείς. Ποια από αυτές τις λέξεις θα έπρεπε να λες πιο συχνά;».
Το νέο τραγούδι αποτελεί δημιουργία των Γάλλων συνθετών Renaud Rebillaud και Ycare και έρχεται μετά το «Dansons», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και αποτέλεσε την πρώτη της νέα δουλειά, έπειτα από αρκετά χρόνια αποχής, με την υπογραφή του επί χρόνια συνεργάτη της Jean-Jacques Goldman.
Ακούστε το «Dansons»
Η τραγουδίστρια είχε απομακρυνθεί από τη σκηνή για χρόνια, μετά τη διακοπή της παγκόσμιας περιοδείας «Courage World Tour» λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ το 2022 αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με τη σπάνια νευρολογική πάθηση Stiff Person Syndrome (Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου), για την οποία μίλησε στο ντοκιμαντέρ «I Am: Céline Dion».
Η μεγάλη της επιστροφή πραγματοποιήθηκε στην τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι, ενώ τον Μάρτιο, με αφορμή τα 58α γενέθλιά της, ανακοίνωσε σειρά συναυλιών στη Paris La Défense Arena για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, τις οποίες χαρακτήρισε «το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής της».
Τα εισιτήρια για τις 16 προγραμματισμένες συναυλίες που τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 7 Απριλίου εξαντλήθηκαν άμεσα, ενώ πρόσφατα, λόγω της μεγάλης ζήτησης, η Ντιόν ανακοίνωσε ακόμη 10 εμφανίσεις για τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με το Euronews.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ερμηνεύτρια ανακοίνωσε ότι το νέο γαλλόφωνο κομμάτι της, με τίτλο «Pardon, Bonjour, Merci» (Συγγνώμη, Καλημέρα, Ευχαριστώ), θα είναι διαθέσιμο στις 3 Ιουλίου, μέσα από σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες «έπαιξε» με τις τρεις λέξεις που συνθέτουν τον τίτλο.
Αρχικά προχώρησε σε ξεχωριστές δημοσιεύσεις για καθεμία από τις τρεις λέξεις του τραγουδιού, γραμμένες με τον δικό της γραφικό χαρακτήρα, σημειώνοντας στην πρώτη λεζάντα: «Λείπει ένας στίχος από αυτό το ποίημα».
Δείτε την ανάρτησή της
Λίγες ώρες αργότερα, σε νέα δημοσίευση που περιλάμβανε και τις τρεις λέξεις μαζί, έγραψε: «Ας είμαστε ειλικρινείς. Ποια από αυτές τις λέξεις θα έπρεπε να λες πιο συχνά;».
Το νέο τραγούδι αποτελεί δημιουργία των Γάλλων συνθετών Renaud Rebillaud και Ycare και έρχεται μετά το «Dansons», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και αποτέλεσε την πρώτη της νέα δουλειά, έπειτα από αρκετά χρόνια αποχής, με την υπογραφή του επί χρόνια συνεργάτη της Jean-Jacques Goldman.
Ακούστε το «Dansons»
Η τραγουδίστρια είχε απομακρυνθεί από τη σκηνή για χρόνια, μετά τη διακοπή της παγκόσμιας περιοδείας «Courage World Tour» λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ το 2022 αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με τη σπάνια νευρολογική πάθηση Stiff Person Syndrome (Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου), για την οποία μίλησε στο ντοκιμαντέρ «I Am: Céline Dion».
Η μεγάλη της επιστροφή πραγματοποιήθηκε στην τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι, ενώ τον Μάρτιο, με αφορμή τα 58α γενέθλιά της, ανακοίνωσε σειρά συναυλιών στη Paris La Défense Arena για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, τις οποίες χαρακτήρισε «το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής της».
Τα εισιτήρια για τις 16 προγραμματισμένες συναυλίες που τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 7 Απριλίου εξαντλήθηκαν άμεσα, ενώ πρόσφατα, λόγω της μεγάλης ζήτησης, η Ντιόν ανακοίνωσε ακόμη 10 εμφανίσεις για τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με το Euronews.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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