Η μητέρα της Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, Γιολάντα αρραβωνιάστηκε ξανά στα 62 της σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της
Η μητέρα της Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, Γιολάντα αρραβωνιάστηκε ξανά στα 62 της σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της
Η Γιολάντα Χαντίντ ετοιμάζεται να παντρευτεί έναν επιχειρηματία που ασχολείται με το real estate
Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της, η 62χρονη μητέρα της Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, Γιολάντα αρραβωνιάστηκε ξανά με τον επιχειρηματία που ασχολείται με το real estate, Ράντι Κέντρικ.
Σύμφωνα με το TMZ, η Χαντίντ δέχτηκε πρόταση γάμου μέσα στην εβδομάδα με εκείνη να απαντάει θετικά. Ο αρραβώνας έρχεται μετά τον χωρισμό της Χαντίντ από τον Τζόι Τζινγκόλι, στέλεχος στον κατασκευαστικό κλάδο, με τον οποίο είχε επίσης αρραβωνιαστεί.
Η σχέση τους ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025, έπειτα από περίπου έξι χρόνια κοινής πορείας, καθώς ήταν μαζί από το 2019 και ζούσαν μεγάλο μέρος του χρόνου σε ράντσο στο Τέξας.
Στο παρελθόν, η Γιολάντα Χαντίντ είχε παντρευτεί τον επιχειρηματία Μοχάμεντ Χαντίντ, με τον οποίο απέκτησε τα τρία παιδιά τους, την Τζίτζι, την Μπέλα και τον Άνουαρ Χαντίντ. Ο γάμος τους διήρκεσε από το 1994 έως το 2000.
Αργότερα, το 2011, παντρεύτηκε τον μουσικό παραγωγό Ντέιβιντ Φόστερ. Η σχέση τους είχε προβληθεί και μέσα από το «The Real Housewives of Beverly Hills», πριν οι δυο τους πάρουν διαζύγιο το 2017. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσο καιρό είναι μαζί η Γιολάντα Χαντίντ και ο Ράντι Κέντρικ, ούτε το πώς ξεκίνησε η σχέση τους.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Σύμφωνα με το TMZ, η Χαντίντ δέχτηκε πρόταση γάμου μέσα στην εβδομάδα με εκείνη να απαντάει θετικά. Ο αρραβώνας έρχεται μετά τον χωρισμό της Χαντίντ από τον Τζόι Τζινγκόλι, στέλεχος στον κατασκευαστικό κλάδο, με τον οποίο είχε επίσης αρραβωνιαστεί.
Gigi and Bella Hadid's Mom Yolanda Hadid Is Engaged https://t.co/cmMWLUDK0D— TMZ (@TMZ) June 23, 2026
Στο παρελθόν, η Γιολάντα Χαντίντ είχε παντρευτεί τον επιχειρηματία Μοχάμεντ Χαντίντ, με τον οποίο απέκτησε τα τρία παιδιά τους, την Τζίτζι, την Μπέλα και τον Άνουαρ Χαντίντ. Ο γάμος τους διήρκεσε από το 1994 έως το 2000.
Αργότερα, το 2011, παντρεύτηκε τον μουσικό παραγωγό Ντέιβιντ Φόστερ. Η σχέση τους είχε προβληθεί και μέσα από το «The Real Housewives of Beverly Hills», πριν οι δυο τους πάρουν διαζύγιο το 2017. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσο καιρό είναι μαζί η Γιολάντα Χαντίντ και ο Ράντι Κέντρικ, ούτε το πώς ξεκίνησε η σχέση τους.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
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