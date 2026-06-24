ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Η μητέρα της Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, Γιολάντα αρραβωνιάστηκε ξανά στα 62 της σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της
GALA
Μπέλα Χαντίντ Τζίτζι Χαντίντ Γιολάντα Χαντίντ Αρραβώνας

Η μητέρα της Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, Γιολάντα αρραβωνιάστηκε ξανά στα 62 της σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της

Η Γιολάντα  Χαντίντ ετοιμάζεται να παντρευτεί έναν επιχειρηματία που ασχολείται με το real estate

Η μητέρα της Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, Γιολάντα αρραβωνιάστηκε ξανά στα 62 της σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της, η 62χρονη μητέρα της Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, Γιολάντα αρραβωνιάστηκε ξανά με τον επιχειρηματία που ασχολείται με το real estate, Ράντι Κέντρικ.

Σύμφωνα με το TMZ, η Χαντίντ δέχτηκε πρόταση γάμου μέσα στην εβδομάδα με εκείνη να απαντάει θετικά. Ο αρραβώνας έρχεται μετά τον χωρισμό της Χαντίντ από τον Τζόι Τζινγκόλι, στέλεχος στον κατασκευαστικό κλάδο, με τον οποίο είχε επίσης αρραβωνιαστεί.

Η σχέση τους ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025, έπειτα από περίπου έξι χρόνια κοινής πορείας, καθώς ήταν μαζί από το 2019 και ζούσαν μεγάλο μέρος του χρόνου σε ράντσο στο Τέξας.

Στο παρελθόν, η Γιολάντα Χαντίντ είχε παντρευτεί τον επιχειρηματία Μοχάμεντ Χαντίντ, με τον οποίο απέκτησε τα τρία παιδιά τους, την Τζίτζι, την Μπέλα και τον Άνουαρ Χαντίντ. Ο γάμος τους διήρκεσε από το 1994 έως το 2000.

Αργότερα, το 2011, παντρεύτηκε τον μουσικό παραγωγό Ντέιβιντ Φόστερ. Η σχέση τους είχε προβληθεί και μέσα από το «The Real Housewives of Beverly Hills», πριν οι δυο τους πάρουν διαζύγιο το 2017. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσο καιρό είναι μαζί η Γιολάντα Χαντίντ και ο Ράντι Κέντρικ, ούτε το πώς ξεκίνησε η σχέση τους.

Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης