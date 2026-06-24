Ζεντάγια: Με ημιδιάφανο φόρεμα σε στιλ ιστού αράχνης στην πρεμιέρα του Spider-Man στη Ρώμη
Ζεντάγια: Με ημιδιάφανο φόρεμα σε στιλ ιστού αράχνης στην πρεμιέρα του Spider-Man στη Ρώμη
Η ηθοποιός επέλεξε vintage δημιουργία Giorgio Armani από το 1990
Τα βλέμματα στην πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day στη Ρώμη έκλεψε η Ζεντάγια, επιλέγοντας για την εμφάνισή της μια εντυπωσιακή δημιουργία με μοτίβο ιστού αράχνης.
Η ηθοποιός περπάτησε την Τρίτη 23 Ιουνίου στο μπλε χαλί μαζί με τον Τομ Χόλαντ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας για την προώθηση της νέας ταινίας της Marvel. Η Ζεντάγια, που υποδύεται τη MJ στην ταινία, επέλεξε ένα φόρεμα Giorgio Armani από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1990. Πρόκειται για ημιδιάφανη τουαλέτα από τούλι με εσωτερική φόδρα, διακοσμημένη με μοτίβο ιστού αράχνης και κεντημένες χάντρες σε σχήμα εντόμων.
Στην εκδήλωση εμφανίστηκε μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της και σύζυγό της στην πραγματική ζωή, Τομ Χόλαντ. Ο ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα κοστούμι σε μπορντό απόχρωση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ρώμη αποτελεί ήδη τον τρίτο σταθμό της περιοδείας για την προώθηση της νέας ταινίας. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί σε ειδική φωτογράφιση με φόντο την ιταλική πρωτεύουσα, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε δώσει το «παρών» και σε εκδηλώσεις στο Άμστερνταμ και στο Βερολίνο.
Παράλληλα, κυκλοφόρησε και το νέο τρέιλερ της ταινίας της Marvel. Τα εισιτήρια για την ταινία έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία, ενώ η πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου.
Η ηθοποιός περπάτησε την Τρίτη 23 Ιουνίου στο μπλε χαλί μαζί με τον Τομ Χόλαντ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας για την προώθηση της νέας ταινίας της Marvel. Η Ζεντάγια, που υποδύεται τη MJ στην ταινία, επέλεξε ένα φόρεμα Giorgio Armani από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1990. Πρόκειται για ημιδιάφανη τουαλέτα από τούλι με εσωτερική φόδρα, διακοσμημένη με μοτίβο ιστού αράχνης και κεντημένες χάντρες σε σχήμα εντόμων.
Στην εκδήλωση εμφανίστηκε μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της και σύζυγό της στην πραγματική ζωή, Τομ Χόλαντ. Ο ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα κοστούμι σε μπορντό απόχρωση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
The amazing Zendaya and Tom Holland arrive at the "Spider-Man: Brand New Day" premiere in Rome. 😍 pic.twitter.com/bI0fV1RyAo— E! News (@enews) June 23, 2026
@comingsoon.it
😭💕 #TomHolland ha alzato ancora una volta l’asticella! 🥹🫂 Prima di iniziare il red carpet di #Spiderman #BrandNewDay a Roma 🇮🇹, l’attore ha controllato che il vestito della sua #Zendaya fosse perfetto per i fotografi, sistemandolo con un gesto tanto semplice quanto dolcissimo 😭💖🎬 Voi che ne pensate? #davedere♬ audio originale - Comingsoon.it
Tom Holland and Zendaya at the Rome premiere of Spider-Man: Brand New Day.— Deadline (@DEADLINE) June 24, 2026
More photos here: https://t.co/es88XqNK6Y
(📸: Getty) pic.twitter.com/MtLAdNojIi
Παράλληλα, κυκλοφόρησε και το νέο τρέιλερ της ταινίας της Marvel. Τα εισιτήρια για την ταινία έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία, ενώ η πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου.
Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ το τελευταίο διάστημα είχαν φουντώσει οι φήμες ότι προχώρησαν σε μυστικό γάμο. Πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε για πρώτη φορά πως οι δυο τους έχουν παντρευτεί, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερα για την τελετή.
Μιλώντας για εικόνες που είχαν γίνει viral στο διαδίκτυο και είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Τομ Χόλαντ ανέφερε: «Δεν χρειάστηκε να εξηγήσω τίποτα στην οικογένειά μου, γιατί ήταν όλοι εκεί», επιβεβαιώνοντας έτσι ότι έχει ήδη ανταλλάξει όρκους αγάπης με τη Ζεντάγια.
Φωτογραφίες: AFP - Reuters
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