Πώς έγινε η τραγωδία με τη γιατρό στη Μυτιλήνη που πέθανε από επιπλοκές μετά από γέννα, μέσα σε 5 μέρες έφυγε από τη ζωή

«Δεν πρόλαβε να χαρεί το παιδάκι της»

« Κλαίμε όλοι»





Γιαννάκος ανέφερε:







Έκανε ειδικότητα στα επείγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης και προσελήφθη πριν ένα χρόνο στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Ο σύζυγος επίσης γιατρός του νοσοκομείου Μυτιλήνης.



Σάββατο εμφανίζεται πυρετός στην 36χρονη και αντιμετωπίζεται με θεραπευτική αγωγή.



Την αεροδιακομιδή της ανέλαβε η διευθύντρια αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.