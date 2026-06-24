Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποκάλυψε ότι χώρισε: Πλέον δεν ονειρεύομαι μία σχέση, δεν μου λείπει μία σύντροφος
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποκάλυψε ότι χώρισε: Πλέον δεν ονειρεύομαι μία σχέση, δεν μου λείπει μία σύντροφος
Δεν με χαλάει η μοναξιά, δεν θέλω να έχω έναν άνθρωπο για να πω στα γεράματά μου ότι θα τον έχω δίπλα μου, δήλωσε ο σεφ
Χωριστούς δρόμους με τη σύζυγό του, Μαριέττα Ντάνα αποκάλυψε ότι έχει πάρει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, παραδεχόμενος ότι δεν τον ενοχλεί η μοναξιά.
Ο σεφ μίλησε την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην εκπομπή Buongiorno για την προσωπική του ζωή και μεταξύ άλλων περιέγραψε την περίοδο που διανύει τελευταία, εξηγώντας πως δουλεύει αρκετά και ότι περνάει χρόνο με τα παιδιά και τους φίλους του.
Σε συζήτηση που είχε με τη Φαίη Σκορδά, η παρουσιάστρια τον ρώτησε: «Ονειρεύεσαι να έχεις μία σχέση με έναν άνθρωπο;» με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απαντάει «Όχι πλέον. Όχι, όχι». Τότε, η Φαίη Σκορδά απόρησε, λέγοντας: «Τι, θα μείνεις μόνος σου;» και εκείνος δήλωσε: «Δεν με χαλάει». Σε συνέχεια, η παρουσιάστρια του είπε: «Τι λες βρε Δημήτρη; Δεν λέω να σε φοβίζει. Λέω τι σκέψεις κάνεις».
Δείτε το βίντεο
Ο σεφ από τη μεριά του ανέφερε ότι: «Μα δεν θέλω να έχω έναν άνθρωπο για να πω στα γεράματά μου “θα έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου”. Είμαι μεγάλος Φαίη μου, δεν είμαι μικρός. Αισθάνομαι κορεσμένος από τις σχέσεις των ανθρώπων».
Η Φαίη Σκορδά δυσκολευόταν να δεχτεί τη στάση ζωής του, επιμένοντας: «Τι λες, παιδί μου; Δηλαδή, είσαι μόνος στο σπίτι, κοιμάσαι μόνος σου, ξυπνάς μόνος σου, πηγαίνεις, δουλεύεις, είσαι μόνος, δεν έχεις αυτό, δεν έχεις...» με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να λέει: «Έχω παιδιά, έχω φίλους. Δεν μου λείπει ένας σύντροφος. Είμαι καλύτερα μόνος πολλές φορές. Όταν έχεις όλη τη μέρα μέσα στην ένταση και τα λοιπά, ακόμα και εσύ, όταν φεύγεις από την εκπομπή, πρέπει να πας να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, γυρνάς το βράδυ σπίτι 9:00 η ώρα…».
Σε άλλο σημείο, ο σεφ μίλησε για μία δύσκολη περίοδο της ζωής του, κατά την οποία βρέθηκε άστεγος για σχεδόν δύο μήνες, παραδεχόμενος ότι οι πράξεις του τότε τον είχαν απομακρύνει από τον κύκλο του. Όπως είπε: «Είχα μείνει και άστεγος, συν όλων των άλλων και δεν είχα που και τι να κάνω. Βρήκα τελείως κλειστές πόρτες αλλά αυτό ήταν λυτρωτικό, πάρα πολύ γιατί κατάλαβα ότι έπρεπε να χτίσω πάλι από την αρχή, μόνος μου, με τον σωστό πλέον τρόπο. Είχα μείνει σχεδόν δύο μήνες στους δρόμους στο Λος Άντζελες και εκεί τα πράγματα δεν ήταν πολύ εύκολα. Μετά ευτυχώς πήγα στην Πρόνοια και μου βρήκαν ένα σπίτι, όπου έμεινα μαζί με άλλους. Ήταν εντάξει, γιατί έχτιζα χαρακτήρα. Ήξερα ότι είχα κάνει εγώ τη βλακεία, δεν κατηγορούσα τους άλλους, αλλά τον εαυτό μου. Αυτό με βοήθησε να χτίσω πολύ γρήγορα, δουλεύοντας».
Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος δήλωσε, πως για ένα διάστημα ήταν εντελώς μόνος του, καθώς δεν ήταν στο πλευρό του ούτε η οικογένειά του: «Έπιασα πάτο, έχασα την πίστη στον εαυτό μου. Έπιασα πάτο, έχασα τους πάντες και ήμουν μόνος μου. Έδιωξα του πάντες από κοντά μου με αυτά που έκανα, έφυγαν και καλά έκαναν που έφυγαν. Έχασα την οικογένειά μου, δεν ήταν κανένας δίπλα μου και έπιασα τον πάτο μου».
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είχε διαψεύσει φήμες χωρισμού τον Μάρτιο του 2024, όταν είχε γραφτεί ότι δεν ήταν πια ζευγάρι με τη Μαριέττα Ντάνα. Τότε ο ίδιος έλεγε: «Με τη Μαριέττα είμαστε αγαπημένοι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που και να γινόταν, δεν θα το μάθαινε κανείς». Ο σεφ και η πρώην σύζυγός του, με την οποία έχει αποκτήσει το ένα από τα δύο παιδιά του, είχαν παντρευτεί στην Κύθνο. Αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος του, καθώς ο πρώτος που κράτησε δύο χρόνια, ήταν με μία Αμερικανίδα.
Ο σεφ μίλησε την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην εκπομπή Buongiorno για την προσωπική του ζωή και μεταξύ άλλων περιέγραψε την περίοδο που διανύει τελευταία, εξηγώντας πως δουλεύει αρκετά και ότι περνάει χρόνο με τα παιδιά και τους φίλους του.
Σε συζήτηση που είχε με τη Φαίη Σκορδά, η παρουσιάστρια τον ρώτησε: «Ονειρεύεσαι να έχεις μία σχέση με έναν άνθρωπο;» με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απαντάει «Όχι πλέον. Όχι, όχι». Τότε, η Φαίη Σκορδά απόρησε, λέγοντας: «Τι, θα μείνεις μόνος σου;» και εκείνος δήλωσε: «Δεν με χαλάει». Σε συνέχεια, η παρουσιάστρια του είπε: «Τι λες βρε Δημήτρη; Δεν λέω να σε φοβίζει. Λέω τι σκέψεις κάνεις».
Δείτε το βίντεο
Ο σεφ από τη μεριά του ανέφερε ότι: «Μα δεν θέλω να έχω έναν άνθρωπο για να πω στα γεράματά μου “θα έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου”. Είμαι μεγάλος Φαίη μου, δεν είμαι μικρός. Αισθάνομαι κορεσμένος από τις σχέσεις των ανθρώπων».
Η Φαίη Σκορδά δυσκολευόταν να δεχτεί τη στάση ζωής του, επιμένοντας: «Τι λες, παιδί μου; Δηλαδή, είσαι μόνος στο σπίτι, κοιμάσαι μόνος σου, ξυπνάς μόνος σου, πηγαίνεις, δουλεύεις, είσαι μόνος, δεν έχεις αυτό, δεν έχεις...» με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να λέει: «Έχω παιδιά, έχω φίλους. Δεν μου λείπει ένας σύντροφος. Είμαι καλύτερα μόνος πολλές φορές. Όταν έχεις όλη τη μέρα μέσα στην ένταση και τα λοιπά, ακόμα και εσύ, όταν φεύγεις από την εκπομπή, πρέπει να πας να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, γυρνάς το βράδυ σπίτι 9:00 η ώρα…».
Σε άλλο σημείο, ο σεφ μίλησε για μία δύσκολη περίοδο της ζωής του, κατά την οποία βρέθηκε άστεγος για σχεδόν δύο μήνες, παραδεχόμενος ότι οι πράξεις του τότε τον είχαν απομακρύνει από τον κύκλο του. Όπως είπε: «Είχα μείνει και άστεγος, συν όλων των άλλων και δεν είχα που και τι να κάνω. Βρήκα τελείως κλειστές πόρτες αλλά αυτό ήταν λυτρωτικό, πάρα πολύ γιατί κατάλαβα ότι έπρεπε να χτίσω πάλι από την αρχή, μόνος μου, με τον σωστό πλέον τρόπο. Είχα μείνει σχεδόν δύο μήνες στους δρόμους στο Λος Άντζελες και εκεί τα πράγματα δεν ήταν πολύ εύκολα. Μετά ευτυχώς πήγα στην Πρόνοια και μου βρήκαν ένα σπίτι, όπου έμεινα μαζί με άλλους. Ήταν εντάξει, γιατί έχτιζα χαρακτήρα. Ήξερα ότι είχα κάνει εγώ τη βλακεία, δεν κατηγορούσα τους άλλους, αλλά τον εαυτό μου. Αυτό με βοήθησε να χτίσω πολύ γρήγορα, δουλεύοντας».
Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος δήλωσε, πως για ένα διάστημα ήταν εντελώς μόνος του, καθώς δεν ήταν στο πλευρό του ούτε η οικογένειά του: «Έπιασα πάτο, έχασα την πίστη στον εαυτό μου. Έπιασα πάτο, έχασα τους πάντες και ήμουν μόνος μου. Έδιωξα του πάντες από κοντά μου με αυτά που έκανα, έφυγαν και καλά έκαναν που έφυγαν. Έχασα την οικογένειά μου, δεν ήταν κανένας δίπλα μου και έπιασα τον πάτο μου».
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είχε διαψεύσει φήμες χωρισμού τον Μάρτιο του 2024, όταν είχε γραφτεί ότι δεν ήταν πια ζευγάρι με τη Μαριέττα Ντάνα. Τότε ο ίδιος έλεγε: «Με τη Μαριέττα είμαστε αγαπημένοι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που και να γινόταν, δεν θα το μάθαινε κανείς». Ο σεφ και η πρώην σύζυγός του, με την οποία έχει αποκτήσει το ένα από τα δύο παιδιά του, είχαν παντρευτεί στην Κύθνο. Αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος του, καθώς ο πρώτος που κράτησε δύο χρόνια, ήταν με μία Αμερικανίδα.
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