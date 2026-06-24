Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποκάλυψε ότι χώρισε: Πλέον δεν ονειρεύομαι μία σχέση, δεν μου λείπει μία σύντροφος

Ο σεφ μίλησε την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην εκπομπή Buongiorno για την προσωπική του ζωή και μεταξύ άλλων περιέγραψε την περίοδο που διανύει τελευταία, εξηγώντας πως δουλεύει αρκετά και ότι περνάει χρόνο με τα παιδιά και τους φίλους του.





Ο σεφ από τη μεριά του ανέφερε ότι: «

».





Δημήτρης Σκαρμούτσος - Μαριέττα Ντάνα

Η

Φαίη Σκορδά

δυσκολευόταν να δεχτεί τη στάση ζωής του, επιμένοντας: «

...» με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να λέει: «

…».

».







Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος δήλωσε, πως για ένα διάστημα ήταν εντελώς μόνος του, καθώς δεν ήταν στο πλευρό του ούτε η οικογένειά του : « Έπιασα πάτο, έχασα την πίστη στον εαυτό μου. Έπιασα πάτο, έχασα τους πάντες και ήμουν μόνος μου. Έδιωξα του πάντες από κοντά μου με αυτά που έκανα, έφυγαν και καλά έκαναν που έφυγαν. Έχασα την οικογένειά μου, δεν ήταν κανένας δίπλα μου και έπιασα τον πάτο μου».



Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος

Έπιασα πάτο, έχασα την πίστη στον εαυτό μου. Έπιασα πάτο, έχασα τους πάντες και ήμουν μόνος μου. Έδιωξα του πάντες από κοντά μου με αυτά που έκανα, έφυγαν και καλά έκαναν που έφυγαν. Έχασα την οικογένειά μου, δεν ήταν κανένας δίπλα μου και έπιασα τον πάτο μου».Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είχε διαψεύσει φήμες χωρισμού τον Μάρτιο του 2024, όταν είχε γραφτεί ότι δεν ήταν πια ζευγάρι με τη Μαριέττα Ντάνα. Τότε ο ίδιος έλεγε: «Με τη Μαριέττα είμαστε αγαπημένοι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που και να γινόταν, δεν θα το μάθαινε κανείς». Ο σεφ και η πρώην σύζυγός του, με την οποία έχει αποκτήσει το ένα από τα δύο παιδιά του, είχαν παντρευτεί στην Κύθνο. Αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος του, καθώς ο πρώτος που κράτησε δύο χρόνια, ήταν με μία Αμερικανίδα.