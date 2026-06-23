Κατερίνα Τσάβαλου: Είμαι δύο χρόνια διαζευγμένη μητέρα, είναι δύσκολο, αλλά όσο περνάει ο καιρός είναι όλο και καλύτερα
Κατερίνα Τσάβαλου: Είμαι δύο χρόνια διαζευγμένη μητέρα, είναι δύσκολο, αλλά όσο περνάει ο καιρός είναι όλο και καλύτερα
Δεν έγινε κάτι, απλά τελείωσε, εξήγησε η ηθοποιός για τον χωρισμό της με τον Δημήτρη Στεργίου μετά από εφτά χρόνια γάμου
Δύο χρόνια είναι διαζευγμένη μητέρα η Κατερίνα Τσάβαλου, η οποία εξήγησε πως είναι μία δύσκολη συνθήκη, ωστόσο όσο περνάει ο καιρός είναι όλο και καλύτερα τα πράγματα.
Η ηθοποιός, η οποία χώρισε με τον Δημήτρη Στεργίου έπειτα από εφτά χρόνια γάμου, όπως έγινε γνωστό τον Ιούλιο του 2024, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 23 Ιουνίου επισήμανε πως δεν υπήρξε τσακωμός ανάμεσά τους κατά το διαζύγιο και τόνισε πως η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της ήταν πολύ καλή από την αρχή.
Η Κατερίνα Τσάβαλου είπε αναλυτικά για το διαζύγιό της: «Είμαι δύο χρόνια διαζευγμένη μητέρα, πάμε για τρία. Είμαστε μια χαρά. Και πριν ήμασταν μια χαρά. Θέλω να πω δεν έγινε κάτι, απλά τελείωσε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Αλλά όσο περνάει ο καιρός είναι όλο και καλύτερα».
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Στη συνέχεια, η ηθοποιός δήλωσε πως αυτό το διάστημα δεν υπάρχει νέος σύντροφος στη ζωή της: «Δεν είμαι σε σχέση. Αυτό αν είναι να έρθει, θα έρθει», ανέφερε.
Η Κατερίνα Τσάβαλου μίλησε και για τη σχέση με την κόρη που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου της, σημειώνοντας πως είναι ό,τι καλύτερο της έχει συμβεί: «Έχω σχέση λατρείας με την κόρη μου. Εχω καταλάβει τι σημαίνει αυτό που λέει κάποιος “απέραντη αγάπη”. Είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου», είπε.
Η ηθοποιός, η οποία χώρισε με τον Δημήτρη Στεργίου έπειτα από εφτά χρόνια γάμου, όπως έγινε γνωστό τον Ιούλιο του 2024, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 23 Ιουνίου επισήμανε πως δεν υπήρξε τσακωμός ανάμεσά τους κατά το διαζύγιο και τόνισε πως η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της ήταν πολύ καλή από την αρχή.
Η Κατερίνα Τσάβαλου είπε αναλυτικά για το διαζύγιό της: «Είμαι δύο χρόνια διαζευγμένη μητέρα, πάμε για τρία. Είμαστε μια χαρά. Και πριν ήμασταν μια χαρά. Θέλω να πω δεν έγινε κάτι, απλά τελείωσε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Αλλά όσο περνάει ο καιρός είναι όλο και καλύτερα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός δήλωσε πως αυτό το διάστημα δεν υπάρχει νέος σύντροφος στη ζωή της: «Δεν είμαι σε σχέση. Αυτό αν είναι να έρθει, θα έρθει», ανέφερε.
Η Κατερίνα Τσάβαλου μίλησε και για τη σχέση με την κόρη που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου της, σημειώνοντας πως είναι ό,τι καλύτερο της έχει συμβεί: «Έχω σχέση λατρείας με την κόρη μου. Εχω καταλάβει τι σημαίνει αυτό που λέει κάποιος “απέραντη αγάπη”. Είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου», είπε.
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