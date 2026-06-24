Μελέτης Ηλίας: Με πιέζει η γυναίκα μου να γίνω αθλητικός τύπος τώρα στα γεράματα

«





Ο Μελέτης Ηλίας με τη σύζυγό του

».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με τη Θεμίδα Βουτσινά, παραδεχόμενος ότι ζηλεύει χωρίς ωστόσο να φτάνει σε ακραίες καταστάσεις:Εννοείται ότι ζηλεύω. Τι θα την αφήσω έτσι να βλέπει όποιον θέλει; Κάνω κάθε ημέρα σκηνές ζήλιας, χαμός γίνεται στο σπίτι. Κινητό δεν ψάχνω, μην φτάσουμε σε υπερβολές, είμαι και διακριτικός