Μελέτης Ηλίας: Με πιέζει η γυναίκα μου να γίνω αθλητικός τύπος τώρα στα γεράματα
Μελέτης Ηλίας: Με πιέζει η γυναίκα μου να γίνω αθλητικός τύπος τώρα στα γεράματα
Είμαι τουρίστας, αντιστέκομαι σθεναρά, σχολίασε ο ηθοποιός
Στην πίεση που δέχεται από τη σύζυγό του να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση αναφέρθηκε ο Μελέτης Ηλίας, δηλώνοντας με χιούμορ πως προσπαθεί να τον κάνει «αθλητικό τύπο» τώρα που, όπως σχολίασε, έχει περάσει πια σε άλλη φάση της ζωής του.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, και περιγράφοντας τη σχέση του με τον αθλητισμό και τη γυμναστική, εξήγησε ότι δεν είναι τόσο δραστήριος. Η σύζυγός του, Θέμις Βουτσινά ωστόσο προσπαθεί να τον παρακινήσει να βάλει την άσκηση στην καθημερινότητά του, με τον Μελέτη Ηλία να σχολιάζει πως πηγαίνει βόλτα τον σκύλο τους για 20 λεπτά την ημέρα.
Όπως είπε: «Είμαι τουρίστας, προσπαθώ όσο μπορώ, με πιέζει η γυναίκα μου να γίνω fit, αλλά αντιστέκομαι σθεναρά. Μα δεν θέλω Χριστιανή μου να γίνω τώρα fit στα γεράματα, αλλά το προσπαθεί, το καταφέρνει, πηγαίνω βόλτα τον σκύλο 20 λεπτά την ημέρα».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με τη Θεμίδα Βουτσινά, παραδεχόμενος ότι ζηλεύει χωρίς ωστόσο να φτάνει σε ακραίες καταστάσεις: «Εννοείται ότι ζηλεύω. Τι θα την αφήσω έτσι να βλέπει όποιον θέλει; Κάνω κάθε ημέρα σκηνές ζήλιας, χαμός γίνεται στο σπίτι. Κινητό δεν ψάχνω, μην φτάσουμε σε υπερβολές, είμαι και διακριτικός».
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, και περιγράφοντας τη σχέση του με τον αθλητισμό και τη γυμναστική, εξήγησε ότι δεν είναι τόσο δραστήριος. Η σύζυγός του, Θέμις Βουτσινά ωστόσο προσπαθεί να τον παρακινήσει να βάλει την άσκηση στην καθημερινότητά του, με τον Μελέτη Ηλία να σχολιάζει πως πηγαίνει βόλτα τον σκύλο τους για 20 λεπτά την ημέρα.
Όπως είπε: «Είμαι τουρίστας, προσπαθώ όσο μπορώ, με πιέζει η γυναίκα μου να γίνω fit, αλλά αντιστέκομαι σθεναρά. Μα δεν θέλω Χριστιανή μου να γίνω τώρα fit στα γεράματα, αλλά το προσπαθεί, το καταφέρνει, πηγαίνω βόλτα τον σκύλο 20 λεπτά την ημέρα».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με τη Θεμίδα Βουτσινά, παραδεχόμενος ότι ζηλεύει χωρίς ωστόσο να φτάνει σε ακραίες καταστάσεις: «Εννοείται ότι ζηλεύω. Τι θα την αφήσω έτσι να βλέπει όποιον θέλει; Κάνω κάθε ημέρα σκηνές ζήλιας, χαμός γίνεται στο σπίτι. Κινητό δεν ψάχνω, μην φτάσουμε σε υπερβολές, είμαι και διακριτικός».
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