Δημήτρης Μακαλιάς: Ο Τσίπρας μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα

Ερωτηθείς, τέλος, «πού πάμε όταν τελειώνει η ζωή;», ο Δημήτρης Μακαλιάς περιέγραψε »μια εμπειρία που είχα και εγώ και η γυναίκα που δεν θέλω να τη μοιραστώ γιατί ήταν συγκλονιστική με ανθρώπους που είχαν φύγει από τη ζωή. Με σόκαρε πάρα πολύ. Μας βλέπουν; Ναι. Στη δική μας περίπτωση ο δικός μου άνθρωπος έβλεπε πού είμαι αλλά όχι την πορεία των πραγμάτων. Έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε την ενέργεια. Πριν από αυτή την εμπειρία ήμουν πολύ αρνητικός, αλλά όταν το έζησα ήμουν σε σοκ και ζήτησα να το κάνουμε και το επόμενο βράδυ για να δω αν ήταν τυχαίο και συνέβη ξανά».Στην ερώτηση «τι μορφή έχει η επικοινωνία;», ο ηθοποιός περιέγραψε ότι «στη δική μου περίπτωση χρησιμοποιήσαμε το ποτηράκι που πάει σε γράμματα και σχηματίζει λέξεις. Η γυναίκα μου το είχε ζήσει πιο παλιά και το πίστευε, εγώ όχι. Βιώσαμε μια κατάσταση που κλαίγαμε σαν μικρά παιδιά. Ήταν μια ρωγμή στο να πιστεύω ότι δεν χανόμαστε όταν πεθάνουμε. Εκείνη την ώρα δεν σκέφτηκα την κωμική πλευρά γιατί ήταν τόσο το ενεργειακό πεδίο. Είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό που γίνεται. Δεν θα το πω σε κάποιον να το δοκιμάσει γιατί μπορεί να μην είναι έτοιμος. Νιώθω ότι μας έχουνε μάθει να κλείνουμε την ενέργειά μας. Όταν είμαστε παιδιά έχουμε πιο ανοιχτή ενέργεια, μετά μας βάζουν σε παπούτσια για να μπούμε στην κοινωνία όπως πρέπει. Όσο μεγαλώνω και γερνάω γίνομαι πιο παιδί και ανοίγει ξανά η ενέργειά μας».