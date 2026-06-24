Ποιος φίλησε τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ, το βίντεο που έγινε viral
Ποιος φίλησε τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ, το βίντεο που έγινε viral
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο στάδιο του Ντάλας για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία και ένα στιγμιότυπο που προβλήθηκε στις κάμερες σχολιάστηκε έντονα στα social media
Ένα βίντεο έχει γίνει viral στα social media, το οποίο δείχνει ένα πρόσωπο να φιλά τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο στάδιο του Ντάλας για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία, που έληξε με τη νίκη της πρώτης, με σκορ 2-0, έπειτα από δύο γκολ του Λιονέλ Μέσι. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια του αγώνα, η κάμερα έδειξε τη Σακίρα η οποία καθόταν σε μία από τις πολυτελείς σουίτες του γηπέδου, να δέχεται ένα φιλί στο μάγουλο από έναν άντρα, με την ίδια να φαίνεται ενοχλημένη.
Ο κόσμος αμέσως άρχισε να αναρωτιέται ποιος ήταν, καθώς το πρόσωπό του δεν φαινόταν επειδή φορούσε καπέλο, με τα σχόλια στο X να πολλαπλασιάζονται. «Ποιος ήταν αυτός ο τύπος;», «Ποιος είναι αυτός ο απελπισμένος;», έγραφαν κάποια από τα σχόλια.
Δείτε το βίντεο
Η απάντηση όμως δόθηκε λίγα λεπτά αργότερα, όταν η κάμερα έδειξε ξανά την τραγουδίστρια, η οποία αυτή τη φορά χαιρετούσε στον φακό και δίπλα της φαινόταν πως κάθονταν οι δύο γιοι της, Μίλαν και Σάσα, με τον 13χρονο Μίλαν να είναι το πρόσωποπου έσκυψε να φιλήσει τη μητέρα του.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο στάδιο του Ντάλας για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία, που έληξε με τη νίκη της πρώτης, με σκορ 2-0, έπειτα από δύο γκολ του Λιονέλ Μέσι. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια του αγώνα, η κάμερα έδειξε τη Σακίρα η οποία καθόταν σε μία από τις πολυτελείς σουίτες του γηπέδου, να δέχεται ένα φιλί στο μάγουλο από έναν άντρα, με την ίδια να φαίνεται ενοχλημένη.
Ο κόσμος αμέσως άρχισε να αναρωτιέται ποιος ήταν, καθώς το πρόσωπό του δεν φαινόταν επειδή φορούσε καπέλο, με τα σχόλια στο X να πολλαπλασιάζονται. «Ποιος ήταν αυτός ο τύπος;», «Ποιος είναι αυτός ο απελπισμένος;», έγραφαν κάποια από τα σχόλια.
Δείτε το βίντεο
Arjantin - Avusturya maçında dev ekrana yansıtılan Shakira, tribünlerden büyük ilgi gördü. https://t.co/ng1yt9QMxj pic.twitter.com/hQWYiE519J— Populeria (@ThePopuleria) June 22, 2026
Who’s that guy— Quiet Craving 🦋 (@manasasarr) June 22, 2026
Trying to kiss Shakira #FIFAWorldCup Argentina vs Austria in Dallas pic.twitter.com/RGVwoZnQ4u
A stranger sitting next to Shakira tried to kiss her pic.twitter.com/EJDHCDZkz3— Xpr-Gpd (@NeonLamant) June 23, 2026
who tf is this guy, so desperate to kiss shakira🤣#ARGAUT pic.twitter.com/MRygW7wCoo— Avenger (@avengersreturn) June 22, 2026
Η απάντηση όμως δόθηκε λίγα λεπτά αργότερα, όταν η κάμερα έδειξε ξανά την τραγουδίστρια, η οποία αυτή τη φορά χαιρετούσε στον φακό και δίπλα της φαινόταν πως κάθονταν οι δύο γιοι της, Μίλαν και Σάσα, με τον 13χρονο Μίλαν να είναι το πρόσωποπου έσκυψε να φιλήσει τη μητέρα του.
Shakira 🤟 pic.twitter.com/CK0yNaaxNc— Yamlal (@cherryyams1) June 22, 2026
Η Σακίρα έχει αποκτήσει τους δύο γιους της, με τον πρώην σύντροφό της, Ζεράρ Πικέ, με τον οποίο χώρισε το 2022, έπειτα από έντεκα χρόνια σχέσης.
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