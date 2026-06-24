ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Ποιος φίλησε τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ, το βίντεο που έγινε viral
GALA
Σακίρα Γιος Μουντιάλ 2026

Ποιος φίλησε τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ, το βίντεο που έγινε viral

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο στάδιο του Ντάλας για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία και ένα στιγμιότυπο που προβλήθηκε στις κάμερες σχολιάστηκε έντονα στα social media

Ποιος φίλησε τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ, το βίντεο που έγινε viral
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο έχει γίνει viral στα social media, το οποίο δείχνει ένα πρόσωπο να φιλά τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο στάδιο του Ντάλας για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία, που έληξε με τη νίκη της πρώτης, με σκορ 2-0, έπειτα από δύο γκολ του Λιονέλ Μέσι. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια του αγώνα, η κάμερα έδειξε τη Σακίρα η οποία καθόταν σε μία από τις πολυτελείς σουίτες του γηπέδου, να δέχεται ένα φιλί στο μάγουλο από έναν άντρα, με την ίδια να φαίνεται ενοχλημένη.

Ο κόσμος αμέσως άρχισε να αναρωτιέται ποιος ήταν, καθώς το πρόσωπό του δεν φαινόταν επειδή φορούσε καπέλο, με τα σχόλια στο X να πολλαπλασιάζονται. «Ποιος ήταν αυτός ο τύπος;», «Ποιος είναι αυτός ο απελπισμένος;», έγραφαν κάποια από τα σχόλια.

Δείτε το βίντεο




Κλείσιμο


Η απάντηση όμως δόθηκε λίγα λεπτά αργότερα, όταν η κάμερα έδειξε ξανά την τραγουδίστρια, η οποία αυτή τη φορά χαιρετούσε στον φακό και δίπλα της φαινόταν πως κάθονταν οι δύο γιοι της, Μίλαν και Σάσα, με τον 13χρονο Μίλαν να είναι το πρόσωποπου έσκυψε να φιλήσει τη μητέρα του.

Η Σακίρα έχει αποκτήσει τους δύο γιους της, με τον πρώην σύντροφό της, Ζεράρ Πικέ, με τον οποίο χώρισε το 2022, έπειτα από έντεκα χρόνια σχέσης.
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης