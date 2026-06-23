Η Μεγάλη Βρετανία έγινε Μικρά Αγγλία μετά το Brexit: Μία χώρα που εδώ και δέκα χρόνια διαπραγματεύεται με τον εαυτό της

Η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προκάλεσε το άμεσο οικονομικό σοκ που προέβλεπαν οι αντίπαλοί της - Προκάλεσε όμως κάτι πιο βαθύ: μια αργή απώλεια ισχύος, εμπορίου, επενδύσεων και πολιτικής σταθερότητας





Το Brexit δεν έσπασε τη βρετανική οικονομία, όχι τουλάχιστον «μονομιάς». Την έκανε μικρότερη με τον χρόνο. Περιόρισε το εμπόριο, πάγωσε επενδύσεις, αύξησε τα εμπόδια για επιχειρήσεις, αναδιαμόρφωσε την αγορά εργασίας και άφησε πίσω του ένα πολιτικό σύστημα σε μόνιμη νευρική κρίση. Η ειρωνεία είναι ότι οι προειδοποιήσεις του 2016 δεν ήταν απολύτως λάθος. Ήταν λάθος χρονικά τοποθετημένες. Το πλήγμα δεν ήρθε αμέσως. Συσσωρεύθηκε.







Μια οικονομία μικρότερη από όσο θα μπορούσε να είναι Το κεντρικό συμπέρασμα των περισσότερων οικονομικών αναλύσεων είναι πλέον δύσκολο να αμφισβητηθεί: η βρετανική οικονομία είναι μικρότερη από όσο θα ήταν αν η χώρα είχε παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκτιμήσεις διαφέρουν ως προς το μέγεθος. Ορισμένες μελέτες ανεβάζουν το κόστος ακόμη και στο 6% με 8% του ΑΕΠ. Άλλες είναι πιο συντηρητικές και τοποθετούν τη ζημιά στο 4% με 6%. Το Office for Budget Responsibility, ο ανεξάρτητος δημοσιονομικός επόπτης της Βρετανίας, υπολογίζει ότι το νέο εμπορικό καθεστώς μετά το Brexit θα μειώσει μακροπρόθεσμα την παραγωγικότητα κατά 4%.



Ακόμη και η πιο «μαζεμένη» εκδοχή δείχνει σημαντική υποχώρηση και απώλειες. Μια οικονομία κατά 4% μικρότερη σημαίνει λιγότερα φορολογικά έσοδα. Σημαίνει στενότερα περιθώρια για δημόσιες δαπάνες. Σημαίνει χειρότερες προοπτικές για τους μισθούς. Σημαίνει ότι οι πολίτες ζουν σε μια χώρα που θα μπορούσε να είναι πλουσιότερη, αλλά δεν είναι.







Το εμπόριο που δεν αντικαταστάθηκε Το βασικό οικονομικό πλήγμα ήρθε από εκεί που ήταν αναμενόμενο: από το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανία αποχώρησε από τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου, η οποία βρισκόταν δίπλα της. Οι υποστηρικτές του Brexit υποσχέθηκαν ότι η χώρα θα απελευθερωνόταν για να συνάψει νέες εμπορικές συμφωνίες με τον υπόλοιπο κόσμο. Πράγματι, το Λονδίνο υπέγραψε δεκάδες συμφωνίες. Το πρόβλημα είναι ότι καμία δεν αντιστάθμισε την απώλεια της ευρωπαϊκής εγγύτητας.



Η συμφωνία του 2021 διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τους μηδενικούς δασμούς. Όμως οι δασμοί δεν ήταν ποτέ το πραγματικό διακύβευμα. Το Brexit έφερε γραφειοκρατία, ελέγχους στα σύνορα, νέους κανόνες, καθυστερήσεις και κόστος. Για μια μεγάλη πολυεθνική, αυτά είναι διαχειρίσιμα. Για μια μικρή επιχείρηση, μπορούν να είναι αρκετά για να ακυρώσουν μια αγορά ή και να την οδηγήσουν σε κλείσιμο. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν αισθητά. Οι εισαγωγές επίσης. Η γεωργία και τα τρόφιμα δέχθηκαν από τα βαρύτερα πλήγματα.



Κλείσιμο



Οι επιχειρήσεις πλήρωσαν πρώτες την αβεβαιότητα Πριν ακόμη αλλάξουν πλήρως οι εμπορικοί κανόνες, οι επιχειρήσεις είχαν ήδη αρχίσει να πληρώνουν το Brexit μέσω της αβεβαιότητας. Μετά το δημοψήφισμα, οι εταιρείες πάγωσαν ή ανέβαλαν επενδύσεις. Δεν ήξεραν ποια θα ήταν η σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήξεραν τι θα συμβεί με τους κανόνες, τις αλυσίδες εφοδιασμού, το εργατικό δυναμικό, τις εξαγωγές. Η Βρετανία πέρασε χρόνια πολιτικής διαπραγμάτευσης και θεσμικής ασάφειας. Οι επενδύσεις κάποια στιγμή επανήλθαν. Όχι όμως με τη δυναμική που θα μπορούσαν να έχουν. Αυτό είναι κρίσιμο. Διότι η επένδυση δεν είναι μόνο σημερινή δαπάνη. Είναι μελλοντική παραγωγικότητα. Όταν χάνεται, η ζημιά μεταφέρεται στα επόμενα χρόνια.



Οι επιχειρήσεις έμαθαν να λειτουργούν με περισσότερα εμπόδια. Οι μικρότερες εταιρείες περιόρισαν τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες τους. Οι μεγαλύτερες μετέφεραν τμήματα δραστηριοτήτων ή άνοιξαν θέσεις εργασίας αλλού. Το Λονδίνο διατήρησε τη θέση του ως χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης, αλλά όχι χωρίς απώλειες. Μέρος των συναλλαγών μετοχών μετακινήθηκε στο Άμστερνταμ. Τμήματα διαχείρισης κεφαλαίων πήγαν στο Δουβλίνο. Δεν υπήρξε μαζική φυγή. Υπήρξε κάτι πιο βρετανικό και ίσως πιο επικίνδυνο: αργή διαρροή.



Η μετανάστευση δεν μειώθηκε - άλλαξε Ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα υπέρ του Brexit ήταν ο έλεγχος της μετανάστευσης. Η υπόσχεση ήταν: έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάκτηση των συνόρων, λιγότερη μετανάστευση. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σύνθετη. Η μετανάστευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε. Αλλά η μετανάστευση από τρίτες χώρες αυξήθηκε σημαντικά. Το αποτέλεσμα δεν ήταν μια κλειστή αγορά εργασίας. Ήταν μια διαφορετική αγορά εργασίας.



Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016, η Βρετανία εξακολουθεί να μετρά το κόστος του Brexit . Όχι με τον τρόπο που είχαν προειδοποιήσει τότε οι αντίπαλοί του. Δεν υπήρξε άμεση κατάρρευση. Δεν υπήρξε το σοκ της πρώτης ημέρας που θα πάγωνε την οικονομία και θα έριχνε τη χώρα σε κρίση μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το πρόβλημα αποδείχθηκε διαφορετικό. Πιο αργό, πιο ύπουλο και τελικά πιο ανθεκτικό.Το Brexit δεν έσπασε τη βρετανική οικονομία, όχι τουλάχιστον «μονομιάς». Την έκανε μικρότερη με τον χρόνο. Περιόρισε το εμπόριο, πάγωσε επενδύσεις, αύξησε τα εμπόδια για επιχειρήσεις, αναδιαμόρφωσε την αγορά εργασίας και άφησε πίσω του ένα πολιτικό σύστημα σε μόνιμη νευρική κρίση. Η ειρωνεία είναι ότι οι προειδοποιήσεις του 2016 δεν ήταν απολύτως λάθος. Ήταν λάθος χρονικά τοποθετημένες. Το πλήγμα δεν ήρθε αμέσως. Συσσωρεύθηκε.Σήμερα, καθώς ο σερ Κιρ Στάρμερ έχει ανακοινώσει την αποχώρησή του και η Βρετανία οδεύει προς τον έβδομο πρωθυπουργό της από την ημέρα του δημοψηφίσματος, το Brexit δεν είναι πια σύνθημα. Είναι υπόβαθρο. Είναι το πεδίο πάνω στο οποίο γράφεται η βρετανική παρακμή της τελευταίας δεκαετίας.Το κεντρικό συμπέρασμα των περισσότερων οικονομικών αναλύσεων είναι πλέον δύσκολο να αμφισβητηθεί: η βρετανική οικονομία είναι μικρότερη από όσο θα ήταν αν η χώρα είχε παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκτιμήσεις διαφέρουν ως προς το μέγεθος. Ορισμένες μελέτες ανεβάζουν το κόστος ακόμη και στο 6% με 8% του ΑΕΠ. Άλλες είναι πιο συντηρητικές και τοποθετούν τη ζημιά στο 4% με 6%. Το Office for Budget Responsibility, ο ανεξάρτητος δημοσιονομικός επόπτης της Βρετανίας, υπολογίζει ότι το νέο εμπορικό καθεστώς μετά το Brexit θα μειώσει μακροπρόθεσμα την παραγωγικότητα κατά 4%.Ακόμη και η πιο «μαζεμένη» εκδοχή δείχνει σημαντική υποχώρηση και απώλειες. Μια οικονομία κατά 4% μικρότερη σημαίνει λιγότερα φορολογικά έσοδα. Σημαίνει στενότερα περιθώρια για δημόσιες δαπάνες. Σημαίνει χειρότερες προοπτικές για τους μισθούς. Σημαίνει ότι οι πολίτες ζουν σε μια χώρα που θα μπορούσε να είναι πλουσιότερη, αλλά δεν είναι.Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο πολιτικό σημείο του Brexit: δεν παρήγαγε μια καταστροφή εύκολα ορατή σε μια ημέρα. Παρήγαγε μια χαμένη εναλλακτική πραγματικότητα. Μια Βρετανία που θα μπορούσε να έχει περισσότερες επενδύσεις, υψηλότερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερο εμπόριο και ισχυρότερη θέση, αλλά δεν την έχει.Το βασικό οικονομικό πλήγμα ήρθε από εκεί που ήταν αναμενόμενο: από το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανία αποχώρησε από τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου, η οποία βρισκόταν δίπλα της. Οι υποστηρικτές του Brexit υποσχέθηκαν ότι η χώρα θα απελευθερωνόταν για να συνάψει νέες εμπορικές συμφωνίες με τον υπόλοιπο κόσμο. Πράγματι, το Λονδίνο υπέγραψε δεκάδες συμφωνίες. Το πρόβλημα είναι ότι καμία δεν αντιστάθμισε την απώλεια της ευρωπαϊκής εγγύτητας.Η συμφωνία του 2021 διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τους μηδενικούς δασμούς. Όμως οι δασμοί δεν ήταν ποτέ το πραγματικό διακύβευμα. Το Brexit έφερε γραφειοκρατία, ελέγχους στα σύνορα, νέους κανόνες, καθυστερήσεις και κόστος. Για μια μεγάλη πολυεθνική, αυτά είναι διαχειρίσιμα. Για μια μικρή επιχείρηση, μπορούν να είναι αρκετά για να ακυρώσουν μια αγορά ή και να την οδηγήσουν σε κλείσιμο. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν αισθητά. Οι εισαγωγές επίσης. Η γεωργία και τα τρόφιμα δέχθηκαν από τα βαρύτερα πλήγματα.Για παραγωγούς όπως οι αλιείς οστρακοειδών, οι νέοι έλεγχοι έκαναν σε ορισμένες περιπτώσεις τις εξαγωγές πρακτικά ασύμφορες. Εδώ βρίσκεται η μεγάλη αποτυχία του μετα-Brexit αφηγήματος. Η Βρετανία απέκτησε την ελευθερία να κάνει εμπορικές συμφωνίες. Αλλά δεν απέκτησε καλύτερη γεωγραφία. Η Ευρώπη παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος. Το μερίδιό της στο βρετανικό εμπόριο έχει μειωθεί μόνο οριακά σε σχέση με την περίοδο πριν από το δημοψήφισμα. Με άλλα λόγια, η Βρετανία απομακρύνθηκε θεσμικά από την αγορά από την οποία εξακολουθεί να εξαρτάται οικονομικά.Πριν ακόμη αλλάξουν πλήρως οι εμπορικοί κανόνες, οι επιχειρήσεις είχαν ήδη αρχίσει να πληρώνουν το Brexit μέσω της αβεβαιότητας. Μετά το δημοψήφισμα, οι εταιρείες πάγωσαν ή ανέβαλαν επενδύσεις. Δεν ήξεραν ποια θα ήταν η σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήξεραν τι θα συμβεί με τους κανόνες, τις αλυσίδες εφοδιασμού, το εργατικό δυναμικό, τις εξαγωγές. Η Βρετανία πέρασε χρόνια πολιτικής διαπραγμάτευσης και θεσμικής ασάφειας. Οι επενδύσεις κάποια στιγμή επανήλθαν. Όχι όμως με τη δυναμική που θα μπορούσαν να έχουν. Αυτό είναι κρίσιμο. Διότι η επένδυση δεν είναι μόνο σημερινή δαπάνη. Είναι μελλοντική παραγωγικότητα. Όταν χάνεται, η ζημιά μεταφέρεται στα επόμενα χρόνια.Οι επιχειρήσεις έμαθαν να λειτουργούν με περισσότερα εμπόδια. Οι μικρότερες εταιρείες περιόρισαν τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες τους. Οι μεγαλύτερες μετέφεραν τμήματα δραστηριοτήτων ή άνοιξαν θέσεις εργασίας αλλού. Το Λονδίνο διατήρησε τη θέση του ως χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης, αλλά όχι χωρίς απώλειες. Μέρος των συναλλαγών μετοχών μετακινήθηκε στο Άμστερνταμ. Τμήματα διαχείρισης κεφαλαίων πήγαν στο Δουβλίνο. Δεν υπήρξε μαζική φυγή. Υπήρξε κάτι πιο βρετανικό και ίσως πιο επικίνδυνο: αργή διαρροή.Ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα υπέρ του Brexit ήταν ο έλεγχος της μετανάστευσης. Η υπόσχεση ήταν: έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάκτηση των συνόρων, λιγότερη μετανάστευση. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σύνθετη. Η μετανάστευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε. Αλλά η μετανάστευση από τρίτες χώρες αυξήθηκε σημαντικά. Το αποτέλεσμα δεν ήταν μια κλειστή αγορά εργασίας. Ήταν μια διαφορετική αγορά εργασίας.

Αυτό άλλαξε τις ισορροπίες σε κρίσιμους κλάδους. Η φιλοξενία, η εστίαση, η επεξεργασία τροφίμων, η υγεία και η κοινωνική φροντίδα έχασαν μεγάλο μέρος της παραδοσιακής εργατικής τους βάσης από την Ευρώπη. Κλήθηκαν να προσαρμοστούν σε νέο καθεστώς θεωρήσεων, νέες δεξαμενές εργαζομένων και διαφορετικές δεξιότητες. Το Brexit, επομένως, δεν έκλεισε τη Βρετανία. Την αναδιάταξε. Και αυτή η αναδιάταξη έχει ακόμη ανοιχτό λογαριασμό.



Το πολιτικό κόστος ήταν ακόμη μεγαλύτερο Αν το οικονομικό κόστος του Brexit μετριέται δύσκολα, το πολιτικό κόστος φαίνεται καθαρά. Από το 2016 μέχρι σήμερα, η Βρετανία άλλαξε διαδοχικά πρωθυπουργούς, κυβερνητικές γραμμές, στρατηγικές και πολιτικά αφηγήματα. Το Συντηρητικό Κόμμα καταναλώθηκε για χρόνια στον εσωτερικό του εμφύλιο γύρω από το Brexit. Οι Εργατικοί άργησαν να βρουν πειστική θέση. Το πολιτικό σύστημα βρέθηκε σε μόνιμη λειτουργία διαχείρισης κρίσης. Το Brexit υποσχέθηκε «ανάκτηση ελέγχου». Στην πράξη, παρήγαγε μακρά περίοδο απώλειας ελέγχου. Οι πολίτες το αισθάνονται.



Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πλέον αυξανόμενη απογοήτευση. Μεγάλο μέρος των Βρετανών θεωρεί ότι το Brexit εξελίχθηκε χειρότερα από ό,τι περίμενε. Σε αρκετές μετρήσεις, η στήριξη στην επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται πάνω από το 50%. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιστροφή είναι εύκολη. Ούτε ότι υπάρχει καθαρό πολιτικό σχέδιο για επανένταξη. Σημαίνει, όμως, ότι το Brexit έχασε την αύρα του ιστορικού θριάμβου. Για πολλούς Βρετανούς, μοιάζει πλέον περισσότερο με λάθος που κανείς δεν ξέρει πώς να διορθώσει χωρίς να ανοίξει ξανά τον ίδιο διχασμό.



Η δύσκολη επόμενη δεκαετία Το ερώτημα τώρα δεν είναι αν το Brexit κόστισε. Αυτό έχει απαντηθεί. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να ανακτηθεί και πώς από την ίδια την Βρετανία. Η κυβέρνηση Στάρμερ προσπάθησε να μιλήσει για «επαναρρύθμιση» της σχέσης με την Ευρώπη. Όμως η πρόοδος υπήρξε αργή. Η προγραμματισμένη νέα σύνοδος με τους Ευρωπαίους αναβλήθηκε μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του. Ο πιθανός διάδοχός του, Άντι Μπέρναμ, έχει χαρακτηρίσει το Brexit «ζημιογόνο». Αλλά άλλο πράγμα η διάγνωση και άλλο η θεραπεία. Οι Εργατικοί έχουν αποκλείσει την επιστροφή στην ενιαία αγορά, στην τελωνειακή ένωση και στην ελεύθερη μετακίνηση. Αυτές όμως είναι ακριβώς οι βαθύτερες δομές που θα μπορούσαν να μειώσουν ουσιαστικά το οικονομικό κόστος. Μια μικρή βελτίωση στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει.



Δεν μπορεί όμως να ακυρώσει το βασικό πρόβλημα: η Βρετανία βρίσκεται εκτός των μηχανισμών που της έδιναν το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Από την άλλη πλευρά, ούτε οι Βρυξέλλες δείχνουν διάθεση να ανοίξουν μια βαθιά νέα διαπραγμάτευση χωρίς βαρύ αντάλλαγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λόγο να προσφέρει στη Βρετανία τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής χωρίς τις υποχρεώσεις της συμμετοχής. Έτσι, η Βρετανία βρίσκεται σε ενδιάμεση ζώνη. Θέλει λιγότερο κόστος από το Brexit, αλλά δεν θέλει τις πολιτικές δεσμεύσεις που θα απαιτούσε η ουσιαστική αντιστροφή του.



Δέκα χρόνια μετά, το Brexit δεν έχει δικαιωθεί ως οικονομικό σχέδιο. Δεν κατέστρεψε τη Βρετανία, αλλά την έκανε φτωχότερη από όσο θα μπορούσε να είναι. Της στέρησε εμπορική ευκολία, επενδυτική δυναμική και πολιτική σταθερότητα. Έδωσε στο Λονδίνο περισσότερη τυπική κυριαρχία, αλλά λιγότερη πρακτική επιρροή. Αυτό είναι και το παράδοξο της τελευταίας δεκαετίας. Η Βρετανία απέκτησε περισσότερο έλεγχο στα χαρτιά. Αλλά βρέθηκε με λιγότερο χώρο κινήσεων στην οικονομία, στο εμπόριο και στη διεθνή της θέση.



Το μεγαλύτερο κόστος του Brexit δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται στους αριθμούς. Είναι το κόστος ευκαιρίας. Όλα όσα δεν έγιναν, επειδή η χώρα πέρασε μια δεκαετία διαπραγματευόμενη με τον εαυτό της. Όλες οι επενδύσεις που δεν ήρθαν. Όλες οι πολιτικές που αναβλήθηκαν. Όλη η ενέργεια που καταναλώθηκε για να εφαρμοστεί μια απόφαση που υποσχέθηκε απλότητα και παρήγαγε διαρκή πολυπλοκότητα. Η Βρετανία δεν έχει τελειώσει με το Brexit. Απλώς μπήκε στη δεύτερη δεκαετία του λογαριασμού.