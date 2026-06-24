Ακύλας: Δεν έχω αφήσει την έντονη δημοσιότητα να με επηρεάσει
Ακύλας: Δεν έχω αφήσει την έντονη δημοσιότητα να με επηρεάσει
Είμαι ερωτευμένος με τη μουσική μου και το κοινό αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision
Ανεπηρέαστος παραμένει ο Ακύλας, παρά την έντονη δημοσιότητα, όπως ανέφερε ο ίδιος.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Πρωινό» πριν την εμφάνισή του στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της περιοδείας του Press Start, εξήγησε πως από τότε που επέστρεψε από τη Βιέννη, δεν έχει σταματήσει να δουλεύει, επομένως δεν έχει προλάβει να αντιληφθεί τι συμβαίνει.
Ο Ακύλας είπε χαρακτηριστικά για την έντονη δημοσιότητα: «Δεν έχω αφήσει την έντονη δημοσιότητα να με επηρεάσει κάπου. Η αλήθεια είναι πως και εγώ ο ίδιος απ' όταν γύρισα από τη Eurovision, ξεκίνησα κατευθείαν δουλειά για το τουρ. Δεν έχω βγει καν να πιω ένα ποτό, να πω την αλήθεια. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω. Το κακό θα ήταν να μην δούλευα».
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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα δύο βραβεία που κέρδισε στα MAD VMA: «Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα. Το βραβείο του viral τραγουδιού βγάζει νόημα, γιατί έγινε χαμός με το Ferto. Οι Έλληνες το αγάπησαν πάρα πολύ και εμένα θα είναι πάντα χαραγμένο στην καρδιά μου αυτό το κομμάτι, γιατί μου άλλαξε όλη τη ζωή», δήλωσε.
Όσον αφορά στα μηνύματα που δέχεται από τον κόσμο, ο Ακύλας επισήμανε πως προσπαθεί να απαντά στα περισσότερα, όταν αυτά δεν είναι κακοπροαίρετα: «Προσπαθώ όσο μπορώ να απαντάω, στενοχωριέμαι να μην απαντήσω. Τα καυστικά ή ερωτικού περιεχομένου μηνύματα δε θα τα απαντήσω τόσο, αλλά μηνύματα ωραίας, αγνής αγάπης, εννοείται πως θα τρέξω να τα απαντήσω. Σε κακοπροαίρετα σχόλα δεν θα απαντήσω. Κάποιες φορές έχει τύχει να με επηρεάσουν ψυχολογικά, αλλά έχω μάθει να το δουλεύω», είπε.
Όπως ανέφερε, θα ήθελε να συνεργαστεί στο μέλλον με την Άννα Βίσση, την οποία χαρακτήρισε «το απόλυτο είδωλο», με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και με τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο «έχει τρέλα». Παράλληλα, δήλωσε ανοιχτός σε συνεργασία και με τη Μαρίνα Σάττι αλλά και με την Κλαυδία.
Κλείνοντας, όταν ο Ακύλας ρωτήθηκε για την προσωπική του ζωή, απάντησε: «Είμαι ερωτευμένος με τη μουσική μου και το κοινό. Τα ερωτικά μου δεν πάνε αυτή τη στιγμή, θα το δούμε ποιο μετά. Σίγουρα υπάρχουν φλερτ, παίζουν πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή ο έρωτας μου είναι η μουσική μου και το Press Start».
Ο τραγουδιστής, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Πρωινό» πριν την εμφάνισή του στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της περιοδείας του Press Start, εξήγησε πως από τότε που επέστρεψε από τη Βιέννη, δεν έχει σταματήσει να δουλεύει, επομένως δεν έχει προλάβει να αντιληφθεί τι συμβαίνει.
Ο Ακύλας είπε χαρακτηριστικά για την έντονη δημοσιότητα: «Δεν έχω αφήσει την έντονη δημοσιότητα να με επηρεάσει κάπου. Η αλήθεια είναι πως και εγώ ο ίδιος απ' όταν γύρισα από τη Eurovision, ξεκίνησα κατευθείαν δουλειά για το τουρ. Δεν έχω βγει καν να πιω ένα ποτό, να πω την αλήθεια. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω. Το κακό θα ήταν να μην δούλευα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα δύο βραβεία που κέρδισε στα MAD VMA: «Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα. Το βραβείο του viral τραγουδιού βγάζει νόημα, γιατί έγινε χαμός με το Ferto. Οι Έλληνες το αγάπησαν πάρα πολύ και εμένα θα είναι πάντα χαραγμένο στην καρδιά μου αυτό το κομμάτι, γιατί μου άλλαξε όλη τη ζωή», δήλωσε.
Όσον αφορά στα μηνύματα που δέχεται από τον κόσμο, ο Ακύλας επισήμανε πως προσπαθεί να απαντά στα περισσότερα, όταν αυτά δεν είναι κακοπροαίρετα: «Προσπαθώ όσο μπορώ να απαντάω, στενοχωριέμαι να μην απαντήσω. Τα καυστικά ή ερωτικού περιεχομένου μηνύματα δε θα τα απαντήσω τόσο, αλλά μηνύματα ωραίας, αγνής αγάπης, εννοείται πως θα τρέξω να τα απαντήσω. Σε κακοπροαίρετα σχόλα δεν θα απαντήσω. Κάποιες φορές έχει τύχει να με επηρεάσουν ψυχολογικά, αλλά έχω μάθει να το δουλεύω», είπε.
Όπως ανέφερε, θα ήθελε να συνεργαστεί στο μέλλον με την Άννα Βίσση, την οποία χαρακτήρισε «το απόλυτο είδωλο», με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και με τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο «έχει τρέλα». Παράλληλα, δήλωσε ανοιχτός σε συνεργασία και με τη Μαρίνα Σάττι αλλά και με την Κλαυδία.
Κλείνοντας, όταν ο Ακύλας ρωτήθηκε για την προσωπική του ζωή, απάντησε: «Είμαι ερωτευμένος με τη μουσική μου και το κοινό. Τα ερωτικά μου δεν πάνε αυτή τη στιγμή, θα το δούμε ποιο μετά. Σίγουρα υπάρχουν φλερτ, παίζουν πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή ο έρωτας μου είναι η μουσική μου και το Press Start».
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