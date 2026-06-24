Η Δώρα Χρυσικού ξέσπασε κατά του Γιώργου Κιμούλη: Έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά, έχει χάσει όλες τις δίκες πρωτοδίκως
Η Δώρα Χρυσικού ξέσπασε κατά του Γιώργου Κιμούλη: Έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά, έχει χάσει όλες τις δίκες πρωτοδίκως
Η Παναγιώτα Βλαντή αθωώθηκε για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη, με τη Δώρα Χρυσικού να είναι παρούσα στο δικαστήριο
Μετά την αθώωση της Παναγιώτας Βλαντή για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη, η Δώρα Χρυσικού που ήταν παρούσα στη δίκη σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις, ξεσπώντας κατά του ηθοποιού και σκηνοθέτη, ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενά της «έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά», ενώ πρόσθεσε πως έχει χάσει όλες τις δίκες σε πρώτο βαθμό.
Η ηθοποιός ήταν την Τρίτη 23 Ιουνίου παρούσα στο δικαστήριο προς συμπαράσταση της Παναγιώτας Βλαντή, μαζί με τη Ζέτα Δουκά, η οποία επίσης είχε καταγγείλει τον Γιώργο Κιμούλη για κακοποιητική συμπεριφορά και έχει αντιδικία μαζί του. Σημειώνεται, ότι η Δώρα Χρυσικού κατά την κατάθεσή της, περιέγραψε την κακοποίηση, που όπως υποστήριξε υπέστη από τον Γιώργο Κιμούλη κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Η μάρτυρας μίλησε για λεκτική κακοποίηση και υποτίμηση.
Σε δηλώσεις που έκανε η ίδια το πρωί της Τετάρτης στο Buongiorno μίλησε αφενός για την αθώωση της συναδέλφου της και αφετέρου για στις προσωπικές και επαγγελματικές δυσκολίες που όπως είπε, αντιμετωπίζει. Παράλληλα σχολίασε τη στάση του ηθοποιού και σκηνοθέτη απέναντι στη δημόσια συζήτηση γύρω από τις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Όπως είπε η Δώρα Χρυσικού, μέχρι σήμερα οι δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με αγωγές ή μηνύσεις του Γιώργου Κιμούλη κατά συναδέλφων του έχουν καταλήξει σε πρωτόδικες αποφάσεις υπέρ των τελευταίων: «Εγώ τα πράγματα τα βλέπω όπως ακριβώς τα έβλεπα πάντα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το πούμε, και είναι καλό να ενημερώνεται και ο κόσμος, είναι ότι όσες δίκες συνέβησαν μέσα στο πλαίσιο του MeToo, είτε από ανθρώπους που υπήρξαν θύματα, είτε από ανθρώπους οι οποίοι έχουνε καταγγελθεί, έχουν όλες αίσιο τέλος. Ο κύριος Κιμούλης έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά. Και αυτή τη στιγμή, όσες δίκες έχει κάνει, είτε ως μηνυόμενος, είτε ως μηνυτής, πρωτοδίκως, το τονίζω, τις έχει χάσει. Δηλαδή, στο να καταφύγει στη δικαιοσύνη, και ήταν, αναφαίρετο δικαίωμά του, ήταν μια δική του πρωτοβουλία».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη δίκη της Παναγιώτας Βλαντή και στις υποθέσεις που έχουν προηγηθεί, κάνοντας λόγο για συγκεκριμένες δικαστικές εξελίξεις και αποφάσεις σε πρώτο βαθμό, ενώ περιέγραψε και τη δημόσια πίεση που, όπως υποστήριξε, έχει δεχτεί η ίδια και άλλα πρόσωπα που έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις υποθέσεις αυτές.
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Εχθές ειπώθηκε στο δικαστήριο ότι εγώ έχω έννομο συμφέρον να είμαι μάρτυρας της κυρίας Βλαντή, επειδή έχω δίκες πάνω από το κεφάλι μου. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Αν ήθελα να προφυλάξω τον εαυτό μου, δεν θα πήγαινα μάρτυρας σε καμία δίκη από τη στιγμή που έχω δύο ποινικά το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και μία αγωγή πάνω από το κεφάλι μου κι άλλες εκατό, 150.000 ευρώ. Όμως εγώ στέκομαι εκεί πέρα, γιατί ξέρω ότι έχω την αλήθεια με το μέρος μου».
Επιπλέον, η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τις συνέπειες που, όπως είπε, έχει δεχτεί επαγγελματικά, για τη δημόσια έκθεση των εμπλεκόμενων προσώπων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια επιλέγει να τοποθετείται δημόσια όλα αυτά τα χρόνια: «Έχουμε χάσει δουλειές. Επίσης, είμαστε εμείς άνθρωποι, η Δούκα, ο Ψαράς, εγώ, η Βλαντή, η Παπουτσάκη, που μας αρέσει να είμαστε στη δημοσιότητα άνευ όρων; Έχω έχω εγώ προσωπικά ποτέ, για όποιον, για την προσωπική μου ζωή μιλήσει; Έχω βγει στα κανάλια να φωτογραφίζομαι με τους συντρόφους μου, με το τι κάνω στο κρεβάτι μου ή οτιδήποτε; Πάντα όλα αυτά τα χρόνια απασχολώ τον κόσμο και τη δημοσιότητα με τη δουλειά μου και εσχάτως, δυστυχώς, και για το θέμα της υγείας μου, που το έκανα μόνο και μόνο για να μπορέσω να ευαισθητοποιήσω και να δυναμώσω άλλους ανθρώπους. Καταρχάς, μακάρι να υπήρχαν μάνατζερ στην Ελλάδα. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, θα είχαμε άλλα μεροκάματα, άλλους μισθούς. Προσωπικά δεν έχω μάνατζερ».
Η Παναγιώτα Βλαντή μηνύθηκε από τον Γιώργο Κιμούλη με αφορμή τα όσα είχε αναφέρει για εκείνον το 2023 περί κακοποιητικής συμπεριφοράς του σε δύο συνεντεύξεις της, η μια σε εφημερίδα και η άλλη σε τηλεοπτική εκπομπή. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι ο Γιώργος Κιμούλης κακοποιούσε λεκτικά και σωματικά συνεργάτες του και είχε εκφράσει τη θέση της πως τέτοιες «κακοποιητικές συμπεριφορές» πρέπει να καταγγέλλονται.
Η ηθοποιός ήταν την Τρίτη 23 Ιουνίου παρούσα στο δικαστήριο προς συμπαράσταση της Παναγιώτας Βλαντή, μαζί με τη Ζέτα Δουκά, η οποία επίσης είχε καταγγείλει τον Γιώργο Κιμούλη για κακοποιητική συμπεριφορά και έχει αντιδικία μαζί του. Σημειώνεται, ότι η Δώρα Χρυσικού κατά την κατάθεσή της, περιέγραψε την κακοποίηση, που όπως υποστήριξε υπέστη από τον Γιώργο Κιμούλη κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Η μάρτυρας μίλησε για λεκτική κακοποίηση και υποτίμηση.
Σε δηλώσεις που έκανε η ίδια το πρωί της Τετάρτης στο Buongiorno μίλησε αφενός για την αθώωση της συναδέλφου της και αφετέρου για στις προσωπικές και επαγγελματικές δυσκολίες που όπως είπε, αντιμετωπίζει. Παράλληλα σχολίασε τη στάση του ηθοποιού και σκηνοθέτη απέναντι στη δημόσια συζήτηση γύρω από τις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Όπως είπε η Δώρα Χρυσικού, μέχρι σήμερα οι δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με αγωγές ή μηνύσεις του Γιώργου Κιμούλη κατά συναδέλφων του έχουν καταλήξει σε πρωτόδικες αποφάσεις υπέρ των τελευταίων: «Εγώ τα πράγματα τα βλέπω όπως ακριβώς τα έβλεπα πάντα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το πούμε, και είναι καλό να ενημερώνεται και ο κόσμος, είναι ότι όσες δίκες συνέβησαν μέσα στο πλαίσιο του MeToo, είτε από ανθρώπους που υπήρξαν θύματα, είτε από ανθρώπους οι οποίοι έχουνε καταγγελθεί, έχουν όλες αίσιο τέλος. Ο κύριος Κιμούλης έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά. Και αυτή τη στιγμή, όσες δίκες έχει κάνει, είτε ως μηνυόμενος, είτε ως μηνυτής, πρωτοδίκως, το τονίζω, τις έχει χάσει. Δηλαδή, στο να καταφύγει στη δικαιοσύνη, και ήταν, αναφαίρετο δικαίωμά του, ήταν μια δική του πρωτοβουλία».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη δίκη της Παναγιώτας Βλαντή και στις υποθέσεις που έχουν προηγηθεί, κάνοντας λόγο για συγκεκριμένες δικαστικές εξελίξεις και αποφάσεις σε πρώτο βαθμό, ενώ περιέγραψε και τη δημόσια πίεση που, όπως υποστήριξε, έχει δεχτεί η ίδια και άλλα πρόσωπα που έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις υποθέσεις αυτές.
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Εχθές ειπώθηκε στο δικαστήριο ότι εγώ έχω έννομο συμφέρον να είμαι μάρτυρας της κυρίας Βλαντή, επειδή έχω δίκες πάνω από το κεφάλι μου. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Αν ήθελα να προφυλάξω τον εαυτό μου, δεν θα πήγαινα μάρτυρας σε καμία δίκη από τη στιγμή που έχω δύο ποινικά το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και μία αγωγή πάνω από το κεφάλι μου κι άλλες εκατό, 150.000 ευρώ. Όμως εγώ στέκομαι εκεί πέρα, γιατί ξέρω ότι έχω την αλήθεια με το μέρος μου».
Επιπλέον, η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τις συνέπειες που, όπως είπε, έχει δεχτεί επαγγελματικά, για τη δημόσια έκθεση των εμπλεκόμενων προσώπων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια επιλέγει να τοποθετείται δημόσια όλα αυτά τα χρόνια: «Έχουμε χάσει δουλειές. Επίσης, είμαστε εμείς άνθρωποι, η Δούκα, ο Ψαράς, εγώ, η Βλαντή, η Παπουτσάκη, που μας αρέσει να είμαστε στη δημοσιότητα άνευ όρων; Έχω έχω εγώ προσωπικά ποτέ, για όποιον, για την προσωπική μου ζωή μιλήσει; Έχω βγει στα κανάλια να φωτογραφίζομαι με τους συντρόφους μου, με το τι κάνω στο κρεβάτι μου ή οτιδήποτε; Πάντα όλα αυτά τα χρόνια απασχολώ τον κόσμο και τη δημοσιότητα με τη δουλειά μου και εσχάτως, δυστυχώς, και για το θέμα της υγείας μου, που το έκανα μόνο και μόνο για να μπορέσω να ευαισθητοποιήσω και να δυναμώσω άλλους ανθρώπους. Καταρχάς, μακάρι να υπήρχαν μάνατζερ στην Ελλάδα. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, θα είχαμε άλλα μεροκάματα, άλλους μισθούς. Προσωπικά δεν έχω μάνατζερ».
Η Παναγιώτα Βλαντή μηνύθηκε από τον Γιώργο Κιμούλη με αφορμή τα όσα είχε αναφέρει για εκείνον το 2023 περί κακοποιητικής συμπεριφοράς του σε δύο συνεντεύξεις της, η μια σε εφημερίδα και η άλλη σε τηλεοπτική εκπομπή. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι ο Γιώργος Κιμούλης κακοποιούσε λεκτικά και σωματικά συνεργάτες του και είχε εκφράσει τη θέση της πως τέτοιες «κακοποιητικές συμπεριφορές» πρέπει να καταγγέλλονται.
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