Η Δώρα Χρυσικού ξέσπασε κατά του Γιώργου Κιμούλη: Έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά, έχει χάσει όλες τις δίκες πρωτοδίκως

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη δίκη της Παναγιώτας Βλαντή και στις υποθέσεις που έχουν προηγηθεί, κάνοντας λόγο για συγκεκριμένες δικαστικές εξελίξεις και αποφάσεις σε πρώτο βαθμό, ενώ περιέγραψε και τη δημόσια πίεση που, όπως υποστήριξε, έχει δεχτεί η ίδια και άλλα πρόσωπα που έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις υποθέσεις αυτές.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «

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Επιπλέον, η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τις συνέπειες που, όπως είπε, έχει δεχτεί επαγγελματικά, για τη δημόσια έκθεση των εμπλεκόμενων προσώπων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια επιλέγει να τοποθετείται δημόσια όλα αυτά τα χρόνια:

«

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Η Παναγιώτα Βλαντή μηνύθηκε από τον Γιώργο Κιμούλη με αφορμή τα όσα είχε αναφέρει για εκείνον το 2023 περί κακοποιητικής συμπεριφοράς του σε δύο συνεντεύξεις της, η μια σε εφημερίδα και η άλλη σε τηλεοπτική εκπομπή. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι ο Γιώργος Κιμούλης κακοποιούσε λεκτικά και σωματικά συνεργάτες του και είχε εκφράσει τη θέση της πως τέτοιες «κακοποιητικές συμπεριφορές» πρέπει να καταγγέλλονται.



Εχθές ειπώθηκε στο δικαστήριο ότι εγώ έχω έννομο συμφέρον να είμαι μάρτυρας της κυρίας Βλαντή, επειδή έχω δίκες πάνω από το κεφάλι μου. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Αν ήθελα να προφυλάξω τον εαυτό μου, δεν θα πήγαινα μάρτυρας σε καμία δίκη από τη στιγμή που έχω δύο ποινικά το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και μία αγωγή πάνω από το κεφάλι μου κι άλλες εκατό, 150.000 ευρώ. Όμως εγώ στέκομαι εκεί πέρα, γιατί ξέρω ότι έχω την αλήθεια με το μέρος μουΈχουμε χάσει δουλειές. Επίσης, είμαστε εμείς άνθρωποι, η Δούκα, ο Ψαράς, εγώ, η Βλαντή, η Παπουτσάκη, που μας αρέσει να είμαστε στη δημοσιότητα άνευ όρων; Έχω έχω εγώ προσωπικά ποτέ, για όποιον, για την προσωπική μου ζωή μιλήσει; Έχω βγει στα κανάλια να φωτογραφίζομαι με τους συντρόφους μου, με το τι κάνω στο κρεβάτι μου ή οτιδήποτε; Πάντα όλα αυτά τα χρόνια απασχολώ τον κόσμο και τη δημοσιότητα με τη δουλειά μου και εσχάτως, δυστυχώς, και για το θέμα της υγείας μου, που το έκανα μόνο και μόνο για να μπορέσω να ευαισθητοποιήσω και να δυναμώσω άλλους ανθρώπους. Καταρχάς, μακάρι να υπήρχαν μάνατζερ στην Ελλάδα. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, θα είχαμε άλλα μεροκάματα, άλλους μισθούς. Προσωπικά δεν έχω μάνατζερ