Ο Τσίπρας συγκροτεί «σκιώδη κυβέρνηση»: Τα ονόματα και οι αρμοδιότητες

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Οικονομικών - Σκιώδης υπουργός Εξωτερικών ο Χάρης Τζίμητρας, ενώ «άρωμα ΠΑΣΟΚ» έχει ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη με Τομεάρχη τον Μαρίνο Σκανδάμη