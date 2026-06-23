Ο Τσίπρας συγκροτεί «σκιώδη κυβέρνηση»: Τα ονόματα και οι αρμοδιότητες
Ο Τσίπρας συγκροτεί «σκιώδη κυβέρνηση»: Τα ονόματα και οι αρμοδιότητες
Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Οικονομικών - Σκιώδης υπουργός Εξωτερικών ο Χάρης Τζίμητρας, ενώ «άρωμα ΠΑΣΟΚ» έχει ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη με Τομεάρχη τον Μαρίνο Σκανδάμη
Το «σχήμα μάχης» του που θα αναλάβει την μετωπική αντιπαράθεση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με τα κυβερνητικά στελέχη ανακοίνωσε σήμερα η Αμαλίας, εντείνοντας τους αντιπολιτευτικούς της ρυθμούς, καθώς η προεκλογική ατμόσφαιρα είναι κάτι περισσότερο από έντονη το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Ανάμεσα στους νέους Τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ. εντοπίζονται πρόσωπα προερχόμενα από τη διακυβέρνηση Τσίπρα, νέα στελέχη που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, αλλά και τεχνοκράτες ιδίως στους παραγωγικούς τομείς.
Από τις νέες εισόδους, νέος «τσάρος» αναδεικνύεται ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Οικονομικών, σκιώδης υπουργός Εξωτερικών ο Χάρης Τζίμητρας, ενώ «άρωμα ΠΑΣΟΚ» έχει ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη με Τομεάρχη τον Μαρίνο Σκανδάμη και αναπληρωτή τον Αντώνη Σαουλίδη.
Σημειωτέον ότι από τα 50 μέλη που στελεχώνουν τους τομείς, 18 είναι γυναίκες και 32 άνδρες.
Σε Θέσεις κλειδιά και στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Ειδικότερα:
Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
Διευθυντής Πολιτικού Γραφείου Αλ. Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
Οι 6 Πυλώνες
Ως προς τους έξι πυλώνες της πολιτικης δομής της ΕΛ.Α.Σ που θα κληθούν να υπηρετήσουν οι Τομεάρχες, αυτοί είναι:
1.Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος
2.Ισχυρή Δημοκρατία
3.Δίκαιη Ανάπτυξη
4.Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
5.Ψηφιακή Κυριαρχία
6. Ισχυρή Ελλάδα - Εξωτερικών & Άμυνα
Αναλυτικά, τα ονόματα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΕΛ.Α.Σ
Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος
Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία
Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
Ανάμεσα στους νέους Τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ. εντοπίζονται πρόσωπα προερχόμενα από τη διακυβέρνηση Τσίπρα, νέα στελέχη που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, αλλά και τεχνοκράτες ιδίως στους παραγωγικούς τομείς.
Από τις νέες εισόδους, νέος «τσάρος» αναδεικνύεται ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Οικονομικών, σκιώδης υπουργός Εξωτερικών ο Χάρης Τζίμητρας, ενώ «άρωμα ΠΑΣΟΚ» έχει ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη με Τομεάρχη τον Μαρίνο Σκανδάμη και αναπληρωτή τον Αντώνη Σαουλίδη.
Σημειωτέον ότι από τα 50 μέλη που στελεχώνουν τους τομείς, 18 είναι γυναίκες και 32 άνδρες.
Σε Θέσεις κλειδιά και στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Ειδικότερα:
Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
Διευθυντής Πολιτικού Γραφείου Αλ. Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
Οι 6 Πυλώνες
Ως προς τους έξι πυλώνες της πολιτικης δομής της ΕΛ.Α.Σ που θα κληθούν να υπηρετήσουν οι Τομεάρχες, αυτοί είναι:
1.Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος
2.Ισχυρή Δημοκρατία
3.Δίκαιη Ανάπτυξη
4.Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
5.Ψηφιακή Κυριαρχία
6. Ισχυρή Ελλάδα - Εξωτερικών & Άμυνα
Αναλυτικά, τα ονόματα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΕΛ.Α.Σ
Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος
Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία
Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος
Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης
Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική
Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή
Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή
Ισχυρή Δημοκρατία
Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος
Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος
Δίκαιη Ανάπτυξη
Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος
Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος
Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή
Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία
Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος
Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης
Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ
Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος
(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης
Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα
Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή
Ψηφιακή Κυριαρχία
Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή
(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης
Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής: Τζήμητρας Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας
Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα
Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης
Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα
Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης
Δείτε εδώ τα βιογραφικά τους
Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης
Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική
Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή
Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή
Ισχυρή Δημοκρατία
Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος
Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος
Δίκαιη Ανάπτυξη
Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος
Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος
Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή
Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία
Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος
Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης
Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ
Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος
(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης
Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα
Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή
Ψηφιακή Κυριαρχία
Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή
(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης
Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής: Τζήμητρας Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας
Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα
Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης
Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα
Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης
Δείτε εδώ τα βιογραφικά τους
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