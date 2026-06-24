Η Ρις Γουίδερσπουν πόζαρε με τον γιο της: Η φωτογραφία που θύμισε εμφάνισή της με τον Ράιαν Φίλιπ πριν από 25 χρόνια

Ντίκον, με τον 22χρονο να τραβάει τα βλέμματα, καθώς αναβίωσε το look του πατέρα του,



Μια κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν η Ρις Γουίδερσπουν και ο γιος της,, με τον 22χρονο να τραβάει τα βλέμματα, καθώς αναβίωσε το look του πατέρα του, Ράιαν Φίλιπ από παλαιότερη κοινή έξοδο που είχε κάνει με τη μητέρα του, πριν από 25 χρόνια.

@entertainmenttonight Reese Witherspoon's son Deacon Phillippe was there to support his mom at the premiere of the 'Legally Blonde' prequel series, 'Elle.' 🩷 (🎥: jpasc24) ♬ original sound - albumgirly

Η Ρις Γουίδερσπουν και ο γιος της, Ντίκον

Η Ρις Γουίδερσπουν και ο Ράιαν Φίλιπ στην πρεμιέρα του «Legally Blonde» το 2001

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Η ηθοποιός συνοδεύτηκε από τον γιο της στην πρεμιέρα της σειράς «Elle», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη. Μητέρα και γιος πόζαραν μαζί, με τη 50χρονη να επιλέγει ένα ροζ δαντελένιο φόρεμα με σκίσιμο στο πόδι. Ο 22χρονος Ντίκον εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι και γραβάτα σε ματζέντα απόχρωση.Η εμφάνισή του θύμισε εκείνη του πατέρα του, Ράιαν Φίλιπ από την πρεμιέρα του «Legally Blonde» το 2001, όταν είχε συνοδεύσει τότε τη Ρις Γουίδερσπουν στο Λος Άντζελες.Η Γουίδερσπουν και ο Φίλιπ παντρεύτηκαν το 1999 και χώρισαν το 2006. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ντίκον και την 26χρονη Άβα. Η ηθοποιός έχει επίσης έναν γιο, τον 13χρονο Τενεσί, από τον γάμο της με τον Τζιμ Τοθ.Η σειρά «Elle», με πρωταγωνίστρια τη Λέξι Μάινετρι στον ρόλο της Elle Woods, λειτουργεί ως prequel των ταινιών «Legally Blonde», στις οποίες η Ρις Γουίδερσπουν υποδύθηκε τη νεαρή φοιτήτρια αδελφότητας που εξελίσσεται σε δικηγόρο του Χάρβαρντ. Η πρώτη ταινία έχει αποκτήσει διαχρονική απήχηση. Στο καστ συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Σέλμα Μπλερ, Άλι Λάρτερ, Τζένιφερ Κούλιτζ και Λουκ Γουίλσον.: Getty Ιmages/ Ιdeal Ιmage /Reuters