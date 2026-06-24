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Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η απρόσμενη συνάντησή του με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ
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Γρηγόρης Αρναούτογλου Χάρβεϊ Καϊτέλ

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η απρόσμενη συνάντησή του με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ

Να πηγαίνεις να αφήσεις τις βαλίτσες σου και να είναι δίπλα σου ένας ζωντανός μύθος, έγραψε ο παρουσιαστής σε ανάρτησή του

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η απρόσμενη συνάντησή του με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ
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Μία απρόσμενη συνάντηση με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ είχε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε στην Ελλάδα για να δώσει το «παρών» στο 16ο Athens Open Air Film Festival. Κατά την αναχώρησή του από τη χώρα ο παρουσιαστής τον συνάντησε στο αεροδρόμιο. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν και συζήτησαν, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να αδυνατεί να πιστέψει πως συνάντησε τον αγαπημένο του ηθοποιό.

Αφού μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο, ο παρουσιαστής έγραψε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram: «Απίστευτο. Να πηγαίνεις να αφήσεις τις βαλίτσες σου και να είναι δίπλα σου ο αγαπημένος σου ηθοποιός ένας ζωντανός μύθος. Χάρβεϊ Καϊτέλ. Μιλήσαμε (όσο μπόρεσα, φαινόταν ότι καταλάβαινε γιατί μου απαντούσε) για την Ελλάδα, για τον Αγγελόπουλο και τη Φλώρινα. Μου είπε πόσο λατρεύει τη χώρα μας, με συγκίνησε πολύ και η σύζυγός του, υπέροχη. Τι να πρωτοθυμηθώ: Reservoir Dogs, Κακόφημοι δρόμοι, Taxi driver, Θέλμα και Λουίζ, Pulp fiction, Μαθήματα πιάνου, The Grand Budapest Hotel και τόσα άλλα. Υπέροχη στιγμή, από αυτές που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

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