Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό
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Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό

Η άτυχη μητέρα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή το μεσημέρι και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές - Κρίθηκε η ανάγκη μεταφοράς της σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου και κατέληξε

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό
Βαρύ είναι το πένθος στην τοπική κοινωνία κοινωνία της Μυτιλήνης για τον απροσδόκητο χαμό 36χρονης γυναίκας που πέθανε από επιπλοκές μετά από τοκετό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν γιατρός στο ΕΚΑΒ του νησιού με την απώλειά της να έχει συγκλονίσει όσους την γνώριζαν στο νησί. 

Η άτυχη μητέρα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή το μεσημέρι και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βοστάνειου Νοσοκομείου και κρίθηκε η ανάγκη μεταφοράς της σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Σήμερα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα όπου τη συνόδευε ο σύζυγος της επίσης γιατρός, αλλά λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

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