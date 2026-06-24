Ο Πιατάς απάντησε στον Σμαραγδή για τους θανάτους του Μουστάκα και του Ψάλτη: Να καταργήσουμε και το αστείο;
Ο Πιατάς απάντησε στον Σμαραγδή για τους θανάτους του Μουστάκα και του Ψάλτη: Να καταργήσουμε και το αστείο;
«Αν ο Μουστάκας και ο Ψάλτης άκουγαν το αστείο μου θα γελούσαν με την ψυχή τους» υποστήριξε ο Δημήτρης Πιατάς
Να κλείσει την κόντρα που άνοιξε με τον Γιάννη Σμαραγδή με αφορμή την αναφορά του σε ηθοποιούς όπως ο Στάθης Ψάλτης και ο Σωτήρης Μουστάκας που πέθαναν μετά την παρουσία τους σε ταινίες του σκηνοθέτη, επιχείρησε ο Δημήτρης Πιατάς.
«Λυπάμαι, δεν έχω να πω κάτι. Χιούμορ έκανα τίποτα άλλο τίποτα περισσότερο. Να καταργήσουμε και το αστείο;» είπε στον ΑΝΤ1 ο ηθοποιός.
Ο Δημήτρης Πιατάς σημείωσε, επίσης, ότι ο Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος είχε διευκρινίσει πως «όταν έπαιξαν σε ταινία μου ο Στάθης Ψάλτης και ο Σωτήρης Μουστάκας, είχαν και οι δύο καρκίνο, το ήξεραν ότι θα πεθάνουν», δεν είναι φίλος του: «ήταν συνεργάτης μου κάποτε, παλιά. Να μην χάσουμε το χιούμορ μας»
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η γραπτή δήλωση του Δημήτρη Πιατά στο MEGA στην οποία ανέφερε ότι «έκανα χιούμορ και μόνο χιούμορ αλλά προφανώς ζούμε σε μια χώρα που το χιούμορ πεθαίνει και μάλλον πεθαίνει και η χώρα όπως φαίνεται. Υπάρχουν πολύ καίρια θέματα για να επιλυθούν, είμαι ένας σοβαρός κωμικός και απορώ πώς αυτό που είπα παρεξηγήθηκε σε τέτοιο βαθμό. Είμαι σίγουρος ότι αν ζούσαν ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο, και άκουγαν το αστείο μου θα γελούσαν με την ψυχή τους»
Από τη μεριά του ο Γιάννης Σμαραγδής την Τρίτη τόνισε ότι τέτοιες δηλώσεις αποτελούν κακής ποιότητας χιούμορ. Στη συνέχεια, μοιράστηκε κάποιες ιστορίες με τους δύο εκλιπόντες ηθοποιούς, οι οποίοι επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί του, ενώ όπως είπε, ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Τότε, ο Γιάννης Σμαραγδής τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός, όταν γίνεται δημόσια συζήτηση για τόσο σοβαρά θέματα.
Μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Στάθη Ψάλτη και τον Σωτήρη Μουστάκα είπε: «Υπήρχε και κάτι άλλο που δεν το έχω πει δημόσια, αλλά έτσι όπως ήρθαν τώρα τα πράγματα είμαι υποχρεωμένος να το πω. Ο Σωτήρης Μουστάκας που ήταν φίλος μου και ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε εμένα είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι΄αυτό ο Σωτήρης είπε "δεν θέλω να πάρω χρήματα". Ο Ψάλτης όταν ήρθε, είχε έναν μικρό ρόλο και του είπα "θέλω να βάλεις την ψυχή σου" και μου είπε "γι' αυτό ήρθα Γιάννη". Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωμα να το βάλει σε αυτήν την ταινία. Γι' αυτό και όταν δύο ημέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του έδειξα αυτό που είχα κάνει μου είπε "πώς με έκανες έτσι αψηλό Γιάννη;" και του είπα "μα είναι η ψυχή σου αψηλή" και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του η Μαρία και της είπε "να πας να δεις αυτήν την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά σου". Δεν ήξεραν ότι ο Ψάλτης έκανε άπειρες ταινίες που δεν ήταν του ταλέντου του και μάζευε χρήματα και αγόραζε σπίτια για άστεγους, βοηθούσε τους φτωχούς και πέθανε στην ψάθα. Λίγο σεβασμό γι' αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί ήρθαν σε εμένα, γιατί ήξεραν ότι θα βρουν μια ανοιχτή αγκαλιά, για να αφήσουν το τελευταίο τους αποτύπωμα. Δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα και ειδικά όταν είσαι ηθοποιός».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο σκηνοθέτης δεν έκρυψε την ενόχλησή του με τις δηλώσεις του Δημήτρη Πιατά, εξηγώντας πως θεώρησε άστοχο τον υπαινιγμό του, πως όποιος είναι κάποιας ηλικίας και δουλεύει μαζί του, κινδυνεύει να πεθάνει: «Όταν άνθρωποι που θεωρούνται προοδευτικοί του Κολωνακίου βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις, όπως ο κύριος Πιατάς, ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη, ότι δηλαδή όσοι έρχονται σε εμένα και παίζουν θα πεθάνουν. Αυτό δήλωσε. Εγώ από ότι είδα, τα μέσα δεν το εξέλαβαν σαν χιούμορ. Και χιούμορ να ήταν, ήταν κακής ποιότητας. Αυτός είναι καλός ηθοποιός, δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε μία ενόχληση. Επίσης κάνει έναν υπαινιγμό, ότι τον κυνηγάω να παίξει σε ταινία μου σχεδόν από όταν γεννήθηκα. Ο καθένας φτιάχνει πράγματα στο κεφάλι του, όπως θέλει ο ίδιος, εάν το είχα διεκδικήσει θα το ξέραμε όλοι, εγώ δεν έχω καν το τηλέφωνό του. Μια φορά τον συνάντησα στην Κρήτη πριν ξεκινήσω τον Καποδίστρια και είπαμε κάτι αστεία στον δρόμο, καμία σχέση δεν έχω μαζί του, τώρα πώς τον κυνηγάω;».
Αναφερόμενος στον ηθοποιό, ο Γιάννης Σμαραγδής σχολίασε ότι γίνεται προσπάθεια δυσφήμισης της επερχόμενης ταινίας του: «Θεωρώ ότι είναι ένα αστείο, το οποίο θα πρέπει να το δουν οι άνθρωποι που το ακούν σοβαρά. Δηλαδή λέει στους μελλοντικούς ηθοποιούς που θα έρθουν στην ταινία μου, μην πάτε εάν είστε πάνω από μία ορισμένη ηλικία, γιατί θα πεθάνετε. Εννοείται ότι έχει πολιτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι δολοφονία χαρακτήρα, ξεκινούν από τώρα να με δυσφημίσουν».
«Λυπάμαι, δεν έχω να πω κάτι. Χιούμορ έκανα τίποτα άλλο τίποτα περισσότερο. Να καταργήσουμε και το αστείο;» είπε στον ΑΝΤ1 ο ηθοποιός.
Ο Δημήτρης Πιατάς σημείωσε, επίσης, ότι ο Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος είχε διευκρινίσει πως «όταν έπαιξαν σε ταινία μου ο Στάθης Ψάλτης και ο Σωτήρης Μουστάκας, είχαν και οι δύο καρκίνο, το ήξεραν ότι θα πεθάνουν», δεν είναι φίλος του: «ήταν συνεργάτης μου κάποτε, παλιά. Να μην χάσουμε το χιούμορ μας»
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η γραπτή δήλωση του Δημήτρη Πιατά στο MEGA στην οποία ανέφερε ότι «έκανα χιούμορ και μόνο χιούμορ αλλά προφανώς ζούμε σε μια χώρα που το χιούμορ πεθαίνει και μάλλον πεθαίνει και η χώρα όπως φαίνεται. Υπάρχουν πολύ καίρια θέματα για να επιλυθούν, είμαι ένας σοβαρός κωμικός και απορώ πώς αυτό που είπα παρεξηγήθηκε σε τέτοιο βαθμό. Είμαι σίγουρος ότι αν ζούσαν ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο, και άκουγαν το αστείο μου θα γελούσαν με την ψυχή τους»
Από τη μεριά του ο Γιάννης Σμαραγδής την Τρίτη τόνισε ότι τέτοιες δηλώσεις αποτελούν κακής ποιότητας χιούμορ. Στη συνέχεια, μοιράστηκε κάποιες ιστορίες με τους δύο εκλιπόντες ηθοποιούς, οι οποίοι επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί του, ενώ όπως είπε, ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Τότε, ο Γιάννης Σμαραγδής τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός, όταν γίνεται δημόσια συζήτηση για τόσο σοβαρά θέματα.
Μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Στάθη Ψάλτη και τον Σωτήρη Μουστάκα είπε: «Υπήρχε και κάτι άλλο που δεν το έχω πει δημόσια, αλλά έτσι όπως ήρθαν τώρα τα πράγματα είμαι υποχρεωμένος να το πω. Ο Σωτήρης Μουστάκας που ήταν φίλος μου και ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε εμένα είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι΄αυτό ο Σωτήρης είπε "δεν θέλω να πάρω χρήματα". Ο Ψάλτης όταν ήρθε, είχε έναν μικρό ρόλο και του είπα "θέλω να βάλεις την ψυχή σου" και μου είπε "γι' αυτό ήρθα Γιάννη". Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωμα να το βάλει σε αυτήν την ταινία. Γι' αυτό και όταν δύο ημέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του έδειξα αυτό που είχα κάνει μου είπε "πώς με έκανες έτσι αψηλό Γιάννη;" και του είπα "μα είναι η ψυχή σου αψηλή" και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του η Μαρία και της είπε "να πας να δεις αυτήν την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά σου". Δεν ήξεραν ότι ο Ψάλτης έκανε άπειρες ταινίες που δεν ήταν του ταλέντου του και μάζευε χρήματα και αγόραζε σπίτια για άστεγους, βοηθούσε τους φτωχούς και πέθανε στην ψάθα. Λίγο σεβασμό γι' αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί ήρθαν σε εμένα, γιατί ήξεραν ότι θα βρουν μια ανοιχτή αγκαλιά, για να αφήσουν το τελευταίο τους αποτύπωμα. Δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα και ειδικά όταν είσαι ηθοποιός».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο σκηνοθέτης δεν έκρυψε την ενόχλησή του με τις δηλώσεις του Δημήτρη Πιατά, εξηγώντας πως θεώρησε άστοχο τον υπαινιγμό του, πως όποιος είναι κάποιας ηλικίας και δουλεύει μαζί του, κινδυνεύει να πεθάνει: «Όταν άνθρωποι που θεωρούνται προοδευτικοί του Κολωνακίου βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις, όπως ο κύριος Πιατάς, ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη, ότι δηλαδή όσοι έρχονται σε εμένα και παίζουν θα πεθάνουν. Αυτό δήλωσε. Εγώ από ότι είδα, τα μέσα δεν το εξέλαβαν σαν χιούμορ. Και χιούμορ να ήταν, ήταν κακής ποιότητας. Αυτός είναι καλός ηθοποιός, δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε μία ενόχληση. Επίσης κάνει έναν υπαινιγμό, ότι τον κυνηγάω να παίξει σε ταινία μου σχεδόν από όταν γεννήθηκα. Ο καθένας φτιάχνει πράγματα στο κεφάλι του, όπως θέλει ο ίδιος, εάν το είχα διεκδικήσει θα το ξέραμε όλοι, εγώ δεν έχω καν το τηλέφωνό του. Μια φορά τον συνάντησα στην Κρήτη πριν ξεκινήσω τον Καποδίστρια και είπαμε κάτι αστεία στον δρόμο, καμία σχέση δεν έχω μαζί του, τώρα πώς τον κυνηγάω;».
Αναφερόμενος στον ηθοποιό, ο Γιάννης Σμαραγδής σχολίασε ότι γίνεται προσπάθεια δυσφήμισης της επερχόμενης ταινίας του: «Θεωρώ ότι είναι ένα αστείο, το οποίο θα πρέπει να το δουν οι άνθρωποι που το ακούν σοβαρά. Δηλαδή λέει στους μελλοντικούς ηθοποιούς που θα έρθουν στην ταινία μου, μην πάτε εάν είστε πάνω από μία ορισμένη ηλικία, γιατί θα πεθάνετε. Εννοείται ότι έχει πολιτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι δολοφονία χαρακτήρα, ξεκινούν από τώρα να με δυσφημίσουν».
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