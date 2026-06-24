ReallPolls: Στο 28,3% των ευρωεκλογών η ΝΔ, στο 21,4% η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, στο 11,9% η Καρυστιανού, στο 9,9% το ΠΑΣΟΚ

Στις 6,9 μονάδες κατέγραψε η ReallPolls το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, στην δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στο protagon.gr, καθώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κερδίζει 4,1 μονάδες στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με τον Μάιο. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3% όσο ήταν και η τελευταία εκλογική της επίδοση, στις ευρωεκλογές του 2024, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. βάζει το «2» μπροστά στα ποσοστά της, με 21,4%, καθώς φαίνεται να απορροφά μεγάλο μέρος της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου, ανεξάρτητα από ιδεολογικό πρόσημο, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της εταιρείας.



Το κόμμα Καρυστιανού υποχωρεί στο 11,9% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προσεγγίζει το διψήφιο με 9,9%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση που υποχωρεί στο 5,1%, η Φωνή Λογικής (3,6%) και η Πλεύση Ελευθερίας που είναι στο όριο (3,1%). Εκτός Βουλής δείχνουν να είναι το ΜέΡΑ25 με 2,5% και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ μετρήθηκε στο 25,8%, υποχωρώντας από το 27,5% της έρευνας του Μαΐου, αλλά σημαντικά πάνω από την αντίστοιχη μέτρηση του Απριλίου (24,6%), όπως σημειώνουν τα στελέχη της ReallPolls. Στη δεύτερη θέση με αύξηση των ποσοστών στο 18,2% (από 14,1% τον Μάιο) η ΕΛ.Α.Σ, ενώ τρίτη είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% έχοντας όμως απωλέσει δύο μονάδες από την προηγούμενη έρευνα. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι στο 8,9%, με μια οριακή αύξηση των ποσοστών του από τον περασμένο μήνα, όμως και πάλι τέταρτο. ΚΚΕ (5,4%), Ελληνική Λύση (4,5%) και Φωνή Λογικής (3,3%) είναι εντός του ορίου κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, ενώ εκτός είναι η Πλεύση Ελευθερίας (2,8%), το ΜέΡΑ25 (2%), ο ΣΥΡΙΖΑ (1%) και η Νίκη (0,9%).



Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αδιαμφισβήτητα πρώτη, επειδή το κεντρικό της μήνυμα —η σταθερότητα— αγγίζει ένα συνεκτικό κομμάτι της κοινωνίας που ξεπερνά το 30%, αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, το 31,8% βλέπει ως διακύβευμα των εκλογών τη «σταθερότητα και συνέχεια», ενώ υπάρχει ένα 46,8% που ζητάει πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, ένα σχεδόν ισοδύναμο 31% πείθεται ότι μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση εγγυάται τη σταθερότητα —ποσοστό που συμπίπτει σχεδόν απόλυτα με την εκλογική δύναμη του κυβερνώντος κόμματος (28,3%).



Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μπορεί να πει κανείς ότι αναδεικνύεται ως δεύτερη δύναμη και ανοίγει σταθερά τη διαφορά της από τον τρίτο και τον τέταρτο, διαμορφώνοντας ένα δίπολο που συμπιέζει τους υπόλοιπους. Η πλειοψηφία τού 46,8% που ζητάει πολιτική αλλαγή τροφοδοτεί το κόμμα Τσίπρα. η ΕΛ.Α.Σ. συγκεντρώνει την πλειονότητα όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ενώ τραβά και τμήματα από την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25 και τον χώρο της αποχής, σημειώνουν οι αναλυτές της ReallPolls.



Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μένει καθηλωμένο στην τέταρτη θέση, πίσω από κόμμα Καρυστιανού. Παρότι δεν χάνει ψηφοφόρους σε μεγάλη κλίμακα, δεν καταφέρνει να κερδίσει από την αναταραχή, τουναντίον δείχνει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό απόλυτης απόρριψης (70,5%). Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα, υποχωρεί ελαφρά, καθώς μέρος του αρχικού ενθουσιασμού φαίνεται να αποκλιμακώνεται, λένε οι αναλυτές της ReallPolls.



Οι απαντήσεις ως προς την πιθανότητα ψήφου (πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα ο ψηφοφόρος) εξηγούν την κατάταξη τόσο της πρόθεσης ψήφου, όσο και της πρόβλεψης εκλογικού αποτελέσματος, λένε οι αναλυτές της εταιρείας και επισημαίνουν: μετά τη Νέα Δημοκρατία, η ΕΛ.Α.Σ. έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη «δεξαμενή» και το υψηλότερο «πολύ πιθανό» μετά το κυβερνών κόμμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ-KINAΛ έχει τη χαμηλότερη οροφή και το υψηλότερο ποσοστό απόλυτης απόρριψης. Είναι χαρακτηριστικό πως η ΝΔ, παρά τη φθορά επτά χρόνων εξουσίας, έχει το «καθόλου πιθανό» στο 60,4%, το κόμμα Τσίπρα στο 65,6% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εκτοξεύεται στο 70,5%. Παράλληλα, σε σχετική ερώτηση η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει «παράσταση νίκης» για τη 2η θέση στις εκλογές, με 31,9% έναντι 18,8% του ΠΑΣΟΚ. Είναι δε ενδιαφέρον ότι το 69,8% δηλώνει ότι «θα ψηφίσει αυτό που πιστεύει, ανεξάρτητα από προγνώσεις».



Δείτε εδώ την δημοσκόπηση:



