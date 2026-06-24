Η Έιμι Άνταμς βοήθησε να σωθεί άντρας που είχε μαχαιρωθεί στον λαιμό: Φώναζαν ότι πέθαινε και εκείνος αιμορραγούσε
Η Έιμι Άνταμς βοήθησε να σωθεί άντρας που είχε μαχαιρωθεί στον λαιμό: Φώναζαν ότι πέθαινε και εκείνος αιμορραγούσε
Η ηθοποιός περιέγραψε πώς βοήθησε θύμα επίθεσης στο Λος Άντζελες, αξιοποιώντας γνώσεις από τηλεοπτικό της ρόλο
Πώς βοήθησε να σωθεί άντρας που είχε μαχαιρωθεί στον λαιμό περιέγραψε η Έιμι Άνταμς, αξιοποιώντας γνώσεις από τηλεοπτικό της ρόλο.
Η 51χρονη ηθοποιός, μιλώντας στο podcast SmartLess, θυμήθηκε ότι βρέθηκε τυχαία σε σημείο επίθεσης μαζί με τον πατέρα της, τον σύζυγό της και την κόρη τους, όταν άκουσαν φωνές πανικού έξω από εστιατόριο στη Σάντα Μόνικα του Λος Άντζελες.
«Οι άνθρωποι ούρλιαζαν. Ένας άντρας περπατούσε και εκείνοι φώναζαν "Πεθαίνει". Και ο σύζυγός μου είπε "Αυτό είναι αίμα"», ανέφερε η Άνταμς, εξηγώντας πως ο άγνωστος για εκείνους άντρας είχε δεχτεί μαχαιριά στον λαιμό. Ο σύζυγός της έμεινε με την κόρη τους, ενώ εκείνη και ο πατέρας της έσπευσαν να βοηθήσουν.
Χρησιμοποιώντας πετσέτες θαλάσσης που είχαν μαζί τους, άσκησαν πίεση στο τραύμα για να περιορίσουν την αιμορραγία, ενώ η ηθοποιός προσπαθούσε να κρατήσει το θύμα ήρεμο. «Του είπα να μείνει ακίνητος, "όσο κινείσαι, αιμορραγείς πιο γρήγορα"», θυμήθηκε.
Όπως εξήγησε, βασίστηκε σε βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών που είχε αποκομίσει από τον ρόλο της στη σειρά Dr. Vegas και κατάφερε να σώσει το θύμα της επίθεσης.
Έναν χρόνο αργότερα, η ηθοποιός συνάντησε τυχαία τον ίδιο άνδρα σε εστιατόριο: «Ήρθε κοντά μου και τότε συνειδητοποίησα ότι ήταν εκείνος. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή», είπε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 51χρονη ηθοποιός, μιλώντας στο podcast SmartLess, θυμήθηκε ότι βρέθηκε τυχαία σε σημείο επίθεσης μαζί με τον πατέρα της, τον σύζυγό της και την κόρη τους, όταν άκουσαν φωνές πανικού έξω από εστιατόριο στη Σάντα Μόνικα του Λος Άντζελες.
«Οι άνθρωποι ούρλιαζαν. Ένας άντρας περπατούσε και εκείνοι φώναζαν "Πεθαίνει". Και ο σύζυγός μου είπε "Αυτό είναι αίμα"», ανέφερε η Άνταμς, εξηγώντας πως ο άγνωστος για εκείνους άντρας είχε δεχτεί μαχαιριά στον λαιμό. Ο σύζυγός της έμεινε με την κόρη τους, ενώ εκείνη και ο πατέρας της έσπευσαν να βοηθήσουν.
Amy Adams Recalls Saving Man Who Had Been 'Stabbed in the Neck' Using Tips from Medical Drama Role https://t.co/LqNLdwvy6A— People (@people) June 24, 2026
Χρησιμοποιώντας πετσέτες θαλάσσης που είχαν μαζί τους, άσκησαν πίεση στο τραύμα για να περιορίσουν την αιμορραγία, ενώ η ηθοποιός προσπαθούσε να κρατήσει το θύμα ήρεμο. «Του είπα να μείνει ακίνητος, "όσο κινείσαι, αιμορραγείς πιο γρήγορα"», θυμήθηκε.
Όπως εξήγησε, βασίστηκε σε βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών που είχε αποκομίσει από τον ρόλο της στη σειρά Dr. Vegas και κατάφερε να σώσει το θύμα της επίθεσης.
Έναν χρόνο αργότερα, η ηθοποιός συνάντησε τυχαία τον ίδιο άνδρα σε εστιατόριο: «Ήρθε κοντά μου και τότε συνειδητοποίησα ότι ήταν εκείνος. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή», είπε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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