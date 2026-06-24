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Θρίλερ στα Κουφονήσια: 23χρονη τουρίστρια πέθανε ξαφνικά – Για 1,5 ώρα προσπαθούσαν να την επαναφέρουν
Θρίλερ στα Κουφονήσια: 23χρονη τουρίστρια πέθανε ξαφνικά – Για 1,5 ώρα προσπαθούσαν να την επαναφέρουν
«Έγινε τιτάνια προσπάθεια από τους γιατρούς του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου, όμως η κοπέλα κατέληξε. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν εξακριβωθεί, θα γίνει νεκροψία» δήλωσε στο protothema.gr ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός
Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο Κουφονήσι ο αιφνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας, η οποία έχασε τη ζωή της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βράδυ της Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν από την κατάρρευσή της, είχε βγει για φαγητό σε γνωστό κατάστημα της περιοχής και στη συνέχεια για ποτό, χωρίς τίποτα να προμηνύει την τραγική εξέλιξη. Κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που ακόμη ερευνώνται, η 23χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.
Άμεσα σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου, οι οποίοι έδωσαν μάχη επί περίπου μιάμιση ώρα για να την κρατήσουν στη ζωή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφος της νεαρής γυναίκας, με τον οποίο βρισκόταν στο νησί τις τελευταίες ημέρες, κλήθηκε να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα.
Όπως δήλωσε στο protothema.gr ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, «έγινε τιτάνια προσπάθεια από τους γιατρούς του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου, όμως η κοπέλα κατέληξε. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν εξακριβωθεί, θα γίνει νεκροψία. Είναι ένα πολύ θλιβερό συμβάν και είμαστε συντετριμμένοι. Ένα τόσο νέο κορίτσι να χάνει τη ζωή του έτσι ξαφνικά».
Μετά τη διαπίστωση του θανάτου της, η σορός της μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Νάξο, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν από την κατάρρευσή της, είχε βγει για φαγητό σε γνωστό κατάστημα της περιοχής και στη συνέχεια για ποτό, χωρίς τίποτα να προμηνύει την τραγική εξέλιξη. Κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που ακόμη ερευνώνται, η 23χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.
Άμεσα σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου, οι οποίοι έδωσαν μάχη επί περίπου μιάμιση ώρα για να την κρατήσουν στη ζωή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφος της νεαρής γυναίκας, με τον οποίο βρισκόταν στο νησί τις τελευταίες ημέρες, κλήθηκε να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα.
Όπως δήλωσε στο protothema.gr ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, «έγινε τιτάνια προσπάθεια από τους γιατρούς του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου, όμως η κοπέλα κατέληξε. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν εξακριβωθεί, θα γίνει νεκροψία. Είναι ένα πολύ θλιβερό συμβάν και είμαστε συντετριμμένοι. Ένα τόσο νέο κορίτσι να χάνει τη ζωή του έτσι ξαφνικά».
Μετά τη διαπίστωση του θανάτου της, η σορός της μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Νάξο, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου.
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