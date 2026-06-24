Θρίλερ στα Κουφονήσια: 23χρονη τουρίστρια πέθανε ξαφνικά – Για 1,5 ώρα προσπαθούσαν να την επαναφέρουν

«Έγινε τιτάνια προσπάθεια από τους γιατρούς του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου, όμως η κοπέλα κατέληξε. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν εξακριβωθεί, θα γίνει νεκροψία» δήλωσε στο protothema.gr ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός