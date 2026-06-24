Στο ΑΤ Συντάγματος για έκδοση νέας ταυτότητας ο Μητσοτάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο ΑΤ Συντάγματος για έκδοση νέας ταυτότητας ο Μητσοτάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με το προσωπικό της υπηρεσίας να τον καθοδηγεί σε κάθε βήμα
Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος προσήλθε το πρωί της Τετάρτης 24/6, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης του νέου δελτίου ταυτότητας.
Ο πρωθυπουργός ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα, με το προσωπικό της υπηρεσίας να τον καθοδηγεί σε κάθε βήμα.
Στην ερώτηση για τον χρόνο έκδοσης, του απάντησαν ότι η ταυτότητα θα είναι έτοιμη σε περίπου μία εβδομάδα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Ο πρωθυπουργός ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα, με το προσωπικό της υπηρεσίας να τον καθοδηγεί σε κάθε βήμα.
Στην ερώτηση για τον χρόνο έκδοσης, του απάντησαν ότι η ταυτότητα θα είναι έτοιμη σε περίπου μία εβδομάδα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
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