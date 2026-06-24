Στο ΑΤ Συντάγματος για έκδοση νέας ταυτότητας ο Μητσοτάκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο πρωθυπουργός ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με το προσωπικό της υπηρεσίας να τον καθοδηγεί σε κάθε βήμα