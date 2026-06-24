«Βόμβα» από τον Γιάννη Κωνσταντέλια: Έθεσε τον εαυτό του εκτός Εθνικής Ελλάδος

«Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα» έγραψε ο 23χρονος άσος σε ανάρτησή του

Nations League. Ο μεσοεπιθετικός και ηγέτης του ΠΑΟΚ με ανάρτηση στο Instagram ενημέρωσε πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της γαλανόλευκης.



Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου αναφέρει πως αποφάσισε «μετά από πολλή σκέψη» να μην είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδος. Αιτία, όπως εξηγεί, είναι πως «με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή».







Δίχως αμφιβολία είναι μια απόφαση που σοκάρει την Εθνική καθώς ο 23χρονος ποδοσφαιριστής αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έναν εκ των κορυφαίων παικτών της γαλανόλευκης. Με το εθνόσημο στο στήθος, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πραγματοποιήσει 18 συμμετοχές με 4 γκολ.



Η ανάρτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια:







Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή.



Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μία προσωπική απόφασή μου.



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Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση.



Γιάννης Κωνσταντέλιας».



Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για τοΟ μεσοεπιθετικός και ηγέτης του ΠΑΟΚ με ανάρτηση στο Instagram ενημέρωσε πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της γαλανόλευκης.Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου αναφέρει πως αποφάσισε «μετά από πολλή σκέψη» να μην είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδος. Αιτία, όπως εξηγεί, είναι πως «με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή».Συμπλήρωσε επίσης ότι «παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής».Δίχως αμφιβολία είναι μια απόφαση που σοκάρει την Εθνική καθώς ο 23χρονος ποδοσφαιριστής αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έναν εκ των κορυφαίων παικτών της γαλανόλευκης. Με το εθνόσημο στο στήθος, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πραγματοποιήσει 18 συμμετοχές με 4 γκολ.Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια:«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή.Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μία προσωπική απόφασή μου.Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση.Γιάννης Κωνσταντέλιας».



Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League Υπενθυμίζεται πως η Εθνικής Ελλάδος με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της, ξεκινά τις υποχρεώσεις της για το Nations League στα τέλη του Σεπτεμβρίου απέναντι στην Σερβία, ενώ μετά την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει επίσης Γερμανία και Ολλανδία. Επόμενος μεγάλος στόχος της Εθνικής Ελλάδος είναι φυσικά να είναι παρούσα στο Euro 2028 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας.



24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45

27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45

01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45

04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45