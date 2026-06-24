Η θρυλική ταινία τρόμου «The Blair Witch Project» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη
Η θρυλική ταινία τρόμου «The Blair Witch Project» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη
Το reboot ανακοινώθηκε μέσα από ένα βίντεο στο Instagram - Είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 24 Σεπτεμβρίου 2027
Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο σύγχρονο σινεμά τρόμου, το θρυλικό «The Blair Witch Project» ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη.
Η Lionsgate ανακοίνωσε το reboot του υπερφυσικού θρίλερ μέσα από ένα ατμοσφαιρικό, ασπρόμαυρο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ταινία είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 24 Σεπτεμβρίου 2027. Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, αλλά ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group Άνταμ Φόγκελσον, είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι η ταινία αποτελεί «μια καινούργια ματιά» που έχει ως στόχο να «συστήσει ξανά το κλασικό φιλμ τρόμου σε μια νέα γενιά θεατών».
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με το Variety, ο Ντάιλαν Κλαρκ, που ξεκίνησε την καριέρα του στο YouTube, θα αναλάβει τη σκηνοθεσία βασιζόμενος σε σενάριο του Κρις Τόμας Ντέβλιν.
Στους εκτελεστικούς παραγωγούς του reboot περιλαμβάνονται οι δημιουργοί της ταινίας του 1999, Εδουάρδο Σάντσεζ, Ντάνιελ Μάιρικ και Γκρεγκ Χέιλ, καθώς και τα μέλη του καστ του αρχικού φιλμ, Τζόσουα Λέοναρντ και Μάικλ Σ. Γουίλιαμς. Μαζί τους θα είναι οι Μάικλ Κλίαρ, Τζάντσον Σκοτ και Στίβεν Σνάιντερ.
Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Τζέιμς Γουάν μέσω της Atomic Monster και ο Τζέισον Μπλαμ της Blumhouse, μαζί με τους Ρόι Λι, 'Ανταμ Χέντρικς και Γκρεγκ Γκίλρεθ.
Το «The Blair Witch Project» θεωρείται μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες ανεξάρτητες ταινίες όλων των εποχών, κερδίζοντας σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office έναντι ενός απειροελάχιστου προϋπολογισμού. Η ταινία χρησιμοποιεί την τεχνική του «found footage» για να καταγράψει την υποτιθέμενη αληθινή ιστορία τριών φοιτητών κινηματογράφου που εξαφανίζονται ενώ γυρίζουν ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με έναν τοπικό μύθο, γνωστό ως η μάγισσα του Μπλερ. Ακολούθησαν ένα σίκουελ το 2000 με τίτλο «Book of Shadows: Blair Witch 2», το οποίο δεν είχε την ίδια επιτυχία, όπως επίσης και το ριμέικ «Blair Witch» το 2016, σε σκηνοθεσία του 'Ανταμ Γουίνγκαρντ.
Η Lionsgate ανακοίνωσε το reboot του υπερφυσικού θρίλερ μέσα από ένα ατμοσφαιρικό, ασπρόμαυρο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ταινία είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 24 Σεπτεμβρίου 2027. Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, αλλά ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group Άνταμ Φόγκελσον, είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι η ταινία αποτελεί «μια καινούργια ματιά» που έχει ως στόχο να «συστήσει ξανά το κλασικό φιλμ τρόμου σε μια νέα γενιά θεατών».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σύμφωνα με το Variety, ο Ντάιλαν Κλαρκ, που ξεκίνησε την καριέρα του στο YouTube, θα αναλάβει τη σκηνοθεσία βασιζόμενος σε σενάριο του Κρις Τόμας Ντέβλιν.
Στους εκτελεστικούς παραγωγούς του reboot περιλαμβάνονται οι δημιουργοί της ταινίας του 1999, Εδουάρδο Σάντσεζ, Ντάνιελ Μάιρικ και Γκρεγκ Χέιλ, καθώς και τα μέλη του καστ του αρχικού φιλμ, Τζόσουα Λέοναρντ και Μάικλ Σ. Γουίλιαμς. Μαζί τους θα είναι οι Μάικλ Κλίαρ, Τζάντσον Σκοτ και Στίβεν Σνάιντερ.
Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Τζέιμς Γουάν μέσω της Atomic Monster και ο Τζέισον Μπλαμ της Blumhouse, μαζί με τους Ρόι Λι, 'Ανταμ Χέντρικς και Γκρεγκ Γκίλρεθ.
Το «The Blair Witch Project» θεωρείται μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες ανεξάρτητες ταινίες όλων των εποχών, κερδίζοντας σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office έναντι ενός απειροελάχιστου προϋπολογισμού. Η ταινία χρησιμοποιεί την τεχνική του «found footage» για να καταγράψει την υποτιθέμενη αληθινή ιστορία τριών φοιτητών κινηματογράφου που εξαφανίζονται ενώ γυρίζουν ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με έναν τοπικό μύθο, γνωστό ως η μάγισσα του Μπλερ. Ακολούθησαν ένα σίκουελ το 2000 με τίτλο «Book of Shadows: Blair Witch 2», το οποίο δεν είχε την ίδια επιτυχία, όπως επίσης και το ριμέικ «Blair Witch» το 2016, σε σκηνοθεσία του 'Ανταμ Γουίνγκαρντ.
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