«Μήδεια»: Στο Κηποθέατρο Παπάγου, τον Σεπτέμβριο, η παράσταση που ακυρώθηκε στο Ζάππειο
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Μήδεια Καρυοφυλλιά Καραμπέτη Ζάππειο Κηποθέατρο Παπάγου

«Μήδεια»: Στο Κηποθέατρο Παπάγου, τον Σεπτέμβριο, η παράσταση που ακυρώθηκε στο Ζάππειο

Θα δοθούν δύο παραστάσεις στον ίδιο χώρο. Προτεραιότητα στην προπώληση θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων της ματαιωμένης βραδιάς

«Μήδεια»: Στο Κηποθέατρο Παπάγου, τον Σεπτέμβριο, η παράσταση που ακυρώθηκε στο Ζάππειο
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Δύο νέες παραστάσεις, στις 4 και 8 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου, προστίθενται στην καλοκαιρινή περιοδεία της «Μήδειας» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Nikita Milivojević και με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μετά την ακύρωση της προγραμματισμένη παρουσίασής της στο Ζάππειο, στο νέο υπαίθριο αμφιθέατρο που ξηλώθηκε λίγες ώρες πριν το άνοιγμά του.

Η προπώληση για τις δυο νέες αυτές ημερομηνίες, θα ανοίξει κατά προτεραιότητα ειδικά για τους κατόχους εισιτηρίων της ματαιωμένης παράστασης (οι οποίοι έχουν ήδη ενημερωθεί από την ticketservices μέσω e-mail) - και σε μερικές ημέρες θα ανοίξει και για το υπόλοιπο κοινό.

Παράλληλα, οι κάτοχοι των εισιτηρίων της ματαιωμένης παράστασης, έχουν την δυνατότητα αλλαγής των εισιτηρίων τους, για οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία διεξαγωγής των παραστάσεων, βάσει διαθεσιμότητας, καλώντας στο 2107234567 καθημερινές 10:00 με 17:00, αφού έχουν πρώτα ελέγξει την διαθεσιμότητα από την

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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