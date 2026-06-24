Γιάννης Τσιμιτσέλης: Φέτος μίλησα στους δημοσιογράφους περισσότερο από ό,τι στη μητέρα μου
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Φέτος μίλησα στους δημοσιογράφους περισσότερο από ό,τι στη μητέρα μου
Η φετινή σεζόν ήταν εποικοδομητική για εμένα, σχολίασε ο ηθοποιός
Με χιούμορ περιέγραψε τη φετινή του επαφή με τους δημοσιογράφους ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, λέγοντας πως μίλησε μαζί τους περισσότερο απ’ ό,τι έχει επικοινωνήσει με τη μητέρα του.
Ο ηθοποιός και παρουσιαστής της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day, που προβλήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, κάνοντας έναν απολογισμό της φετινής σεζόν, ανέφερε πως οι δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους ήταν περισσότερες από τις συζητήσεις που είχε με τη μητέρα του.
Όπως είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο λογικά το τηλεπαιχνίδι μου "The Quiz with Balls" στον ΣΚΑΪ και μετά δεν ξέρω αν θα έχει και συνέχεια, αν θα γίνει και δεύτερος κύκλος. Από εκεί και πέρα σε κάτι άλλο στο ΣΚΑΪ δεν θα με δείτε. Το συμβόλαιο ήταν ετήσιο και συγκεκριμένο γι' αυτό το πρότζεκτ. Η φετινή σεζόν ήταν εποικοδομητική για εμένα, με ένα θετικό πρόσημο. Μίλησα σε εσάς περισσότερο από όσο μίλησα στη μάνα μου. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι με πολύ ευχάριστη εμπειρία».
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Ο ηθοποιός και παρουσιαστής της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day, που προβλήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, κάνοντας έναν απολογισμό της φετινής σεζόν, ανέφερε πως οι δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους ήταν περισσότερες από τις συζητήσεις που είχε με τη μητέρα του.
Όπως είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο λογικά το τηλεπαιχνίδι μου "The Quiz with Balls" στον ΣΚΑΪ και μετά δεν ξέρω αν θα έχει και συνέχεια, αν θα γίνει και δεύτερος κύκλος. Από εκεί και πέρα σε κάτι άλλο στο ΣΚΑΪ δεν θα με δείτε. Το συμβόλαιο ήταν ετήσιο και συγκεκριμένο γι' αυτό το πρότζεκτ. Η φετινή σεζόν ήταν εποικοδομητική για εμένα, με ένα θετικό πρόσημο. Μίλησα σε εσάς περισσότερο από όσο μίλησα στη μάνα μου. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι με πολύ ευχάριστη εμπειρία».
Δείτε το βίντεο
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