Η Βίκυ Καγιά έσπασε πιάτα και χόρεψε τσιφτετέλι πάνω σε τραπέζι στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Η Βίκυ Καγιά έσπασε πιάτα και χόρεψε τσιφτετέλι πάνω σε τραπέζι στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Το μοντέλο διασκέδασε σε βραδινή έξοδο στο νησί των ανέμων με φίλους και συνεργάτες της
Στη Μύκονο διασκέδασε η Βίκυ Καγιά και κατέληξε να σπάει πιάτα και να χορεύει τσιφτετέλι πάνω σε τραπέζι, με την ίδια να μοιράζεται στιγμιότυπα στα social media.
Το μοντέλο βρέθηκε στο νησί των ανέμων λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όμως το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου, μαζί με τους φίλους και τους συνεργάτες της αποφάσισε να επισκεφθεί γνωστό μαγαζί της Μυκόνου για να απολαύσει το φαγητό της. Λίγες ώρες αργότερα, όπως φαίνεται στα βίντεο που ανέβασε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το κέφι «άναψε» και η Βίκυ Καγιά ξεκίνησε να σπάει πιάτα ενώ έπαιζε ο «Ζορμπάς», με τα πρόσωπα γύρω της να ζητωκραυγάζουν.
Αμέσως ξεκίνησε και ο χορός και το μοντέλο δεν δίστασε να ανέβει στις καρέκλες αρχικά και έπειτα στο τραπέζι για να χορέψει τσιφτετέλι.
Δείτε βίντεο
Νωρίτερα, η Βίκυ Καγιά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram διαφορετικές λήψεις της από τις βόλτες της στο νησί των ανέμων. Σε μερικά στιγμιότυπα εμφανίστηκε ανάμεσα στους ανεμόμυλους της Μυκόνου, σε άλλα με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε μία εικόνα χαμογελούσε στον φακό κρατώντας ένα καλάθι με κρεμμύδια.
«Από τη Μύκονο, με στυλ, όνειρα και αξέχαστες στιγμές», σημείωσε η Βίκυ Καγιά στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Το μοντέλο βρέθηκε στο νησί των ανέμων λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όμως το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου, μαζί με τους φίλους και τους συνεργάτες της αποφάσισε να επισκεφθεί γνωστό μαγαζί της Μυκόνου για να απολαύσει το φαγητό της. Λίγες ώρες αργότερα, όπως φαίνεται στα βίντεο που ανέβασε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το κέφι «άναψε» και η Βίκυ Καγιά ξεκίνησε να σπάει πιάτα ενώ έπαιζε ο «Ζορμπάς», με τα πρόσωπα γύρω της να ζητωκραυγάζουν.
Αμέσως ξεκίνησε και ο χορός και το μοντέλο δεν δίστασε να ανέβει στις καρέκλες αρχικά και έπειτα στο τραπέζι για να χορέψει τσιφτετέλι.
Δείτε βίντεο
Νωρίτερα, η Βίκυ Καγιά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram διαφορετικές λήψεις της από τις βόλτες της στο νησί των ανέμων. Σε μερικά στιγμιότυπα εμφανίστηκε ανάμεσα στους ανεμόμυλους της Μυκόνου, σε άλλα με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε μία εικόνα χαμογελούσε στον φακό κρατώντας ένα καλάθι με κρεμμύδια.
«Από τη Μύκονο, με στυλ, όνειρα και αξέχαστες στιγμές», σημείωσε η Βίκυ Καγιά στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα