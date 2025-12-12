Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στηρίζει τον Πολ Ντέινο μετά την «επίθεση» του Κουέντιν Ταραντίνο
Ο σκηνοθέτης είχε ασκήσει σκληρή κριτική στον ηθοποιό για την ερμηνεία του στο «Θα Χυθεί Αίμα» - Τι είπε ο συμπρωταγωνιστής του στο φιλμ του Πολ Τόμας Άντερσον
Τη στήριξή του στον Πολ Ντέινο έδειξε ο Ντάνιελ-Ντέι Λιούις μετά την «επίθεση» του Κουέντιν Ταραντίνο που τον χαρακτήρισε τον χειρότερο ηθοποιό του Χόλιγουντ.
Ο Ταραντίνο αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ποιες θεωρεί τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, με το «Θα Χυθεί Αίμα» του Πολ Τόμας Άντερσον να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση. Εξηγώντας γιατί δεν βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του, άσκησε σκληρή κριτική στην ερμηνεία του Ντέινο, την οποία θεωρεί ως «το μεγάλο, τεράστιο ελάττωμα» του φιλμ.
«Ο Ντέινο είναι αδύναμος, φίλε. Είναι ο αδύναμος κρίκος. Ο Ντάνιελ τον “καταβροχθίζει”. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται έναν δυνατό αντίπαλο. Η ταινία τον χρειάζεται. Εκείνος δεν χρειάζεται τίποτα. Τον βάζεις απέναντι από τον πιο αδύναμο γ@@@@@@ο ηθοποιό στο Σωματείο Ηθοποιών;», είχε πει σε επεισόδιο του «The Bret Easton Ellis Podcast».
Μετά τη δήλωσή του, λογαριασμός θαυμαστών στο Instagram, αφιερωμένος στον τρεις φορές βραβευμένο με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ανάρτησε απόσπασμα από το φιλμ του Πολ Τόμας Άντερσον, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Ο Πολ Ντέινο είναι ένας από τους καλύτερους και πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του».
Στη συνέχεια, η Guardian επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του διάσημου ηθοποιού, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι «συμφωνεί απόλυτα με αυτή τη θέση».
Την ίδια ώρα, ο Πολ Ντέινο φέρεται να συνεχίζει απτόητος παρά την επίθεση του Ταραντίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, «έκλεισε» τον επόμενο ρόλο του, ενώ θα πρωταγωνιστήσει στο ψυχολογικό θρίλερ «Bunker», στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και η Πενέλοπε Κρουζ.
Daniel Day-Lewis comes out of retirement to defend Paul Dano after Quentin Tarantino swipe https://t.co/FTBcFBd142— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 11, 2025
