Ο Κουέντιν Ταραντίνο θεωρεί τον Πολ Ντέινο τον χειρότερο ηθοποιό, πώς αντέδρασε το Χόλιγουντ
Ο σκηνοθέτης άσκησε έντονη κριτική στον ηθοποιό για την ερμηνεία του στο «There Will Be Blood»
Πρόσφατα, ο σκηνοθέτης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ντέινο σχετικά με τις υποκριτικές του ικανότητες. Πιο αναλυτικά, σε πρόσφατο επεισόδιο του «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Ταραντίνο αποκάλυψε τις προσωπικές του επιλογές για τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, κατατάσσοντας το «There Will Be Blood», στην οποία συμμετείχε ο ηθοποιός, στην πέμπτη θέση.
Paul Dano is being defended by Hollywood after Quentin Tarantino slammed him as "the worst f*cking actor in SAG."— Variety (@Variety) December 5, 2025
Marvel’s “Shang-Chi” star Simu Liu joined the chorus of support by posting on X: “Paul Dano is an incredible actor.”https://t.co/aNTXoAICRl
Πιο αναλυτικά, ο Ταραντίνο είπε: «Ο Ντέινο είναι αδύναμος, φίλε. Είναι ο αδύναμος κρίκος. Ο Ντάνιελ τον “καταβροχθίζει”. Ο Όστιν Μπάτλερ θα ήταν θαυμάσιος σε αυτόν τον ρόλο. Είναι απλά ένας τόσο αδύναμος, αδύναμος, μη ενδιαφέρων τύπος. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται έναν δυνατό αντίπαλο. Η ταινία τον χρειάζεται. Εκείνος δεν χρειάζεται τίποτα. Τον βάζεις απέναντι από τον πιο αδύναμο γ@@@@@@ο ηθοποιό στο Σωματείο Ηθοποιών; Τον πιο “άτονο” άντρα στον κόσμο;»
Τα σχόλια του Ταραντίνο αιφνιδίασαν τους λάτρεις του κινηματογράφου, δεδομένου ότι ο Ντέινο θεωρείται ιδιαίτερα αναγνωρισμένος ηθοποιός, με δύο υποψηφιότητες για Emmy, μία για Χρυσή Σφαίρα και μία για BAFTA. Στις σημαντικότερες δουλειές του περιλαμβάνονται οι εμφανίσεις στα «Little Miss Sunshine», «12 Years a Slave», «The Fablemans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και η ερμηνεία του ως Riddler στο «The Batman» με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.
Μετά το ξέσπασμα του Ταραντίνο, αστέρες του Χόλιγουντ υπερασπίστηκαν τον Ντέινο. Ο Μπεν Στίλερ έγραψε στο X: «Ο Πολ Ντέινο είναι γ@@@@@@α εξαιρετικός».
Paul Dano is f-ing brilliant— Ben Stiller (@BenStiller) December 4, 2025
Ο πρωταγωνιστής του «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», Σίμου Λίου, έγραψε στο X: «Δεν ξέρω, φίλε, εγώ νομίζω ότι ο Πολ Ντέινο είναι ένας απίστευτος ηθοποιός».
idk man i think paul dano is an incredible actor— Simu Liu (@SimuLiu) December 4, 2025
Paul Dano is an incredible actor, and an incredible person.— Matt Reeves (@mattreevesLA) December 4, 2025
I am really pleased to see so many people cheer on Paul Dano this week. Not only is he a terrific actor, but he's an astonishing director who exudes control and tremendous empathy. Check out WILDLIFE if you haven't seen it: https://t.co/WDb34MwjcE— mattson tomlin (@mattsontomlin) December 3, 2025
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
