Ο Κουέντιν Ταραντίνο θεωρεί τον Πολ Ντέινο τον χειρότερο ηθοποιό, πώς αντέδρασε το Χόλιγουντ

Μετά την επίθεση τουΠρόσφατα, οπρόσφατο επεισόδιο του «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Ταραντίνο αποκάλυψε τις προσωπικές του επιλογές για τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, κατατάσσοντας το «There Will Be Blood», στην οποία συμμετείχε ο ηθοποιός, στην πέμπτη θέση.Στις τέσσερις πρώτες θέσεις βρέθηκαν τα «Dunkirk», «Lost in Translation», «Toy Story 3» και «Black Hawk Down». Παρότι επαίνεσε την ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «, ο Ταραντίνο προχώρησε σε μια εκτενή εξήγηση για τον λόγο που δεν κατέλαβε υψηλότερη θέση στη λίστα, ασκώντας σκληρή κριτική στην ερμηνεία του Ντέινο, την οποία χαρακτήρισε «το μεγάλο, τεράστιο ελάττωμα» του φιλμ.Πιο αναλυτικά, ο Ταραντίνο είπε: «Ο Ντέινο είναι αδύναμος, φίλε. Είναι ο αδύναμος κρίκος. Ο Ντάνιελ τον “καταβροχθίζει”. Ο Όστιν Μπάτλερ θα ήταν θαυμάσιος σε αυτόν τον ρόλο. Είναι απλά ένας τόσο αδύναμος, αδύναμος, μη ενδιαφέρων τύπος. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται έναν δυνατό αντίπαλο. Η ταινία τον χρειάζεται. Εκείνος δεν χρειάζεται τίποτα. Τον βάζεις απέναντι από τον πιο αδύναμο γ@@@@@@ο ηθοποιό στο Σωματείο Ηθοποιών; Τον πιο “άτονο” άντρα στον κόσμο;»Τα σχόλια του Ταραντίνο αιφνιδίασαν τους λάτρεις του κινηματογράφου, δεδομένου ότι ο Ντέινο θεωρείται ιδιαίτερα αναγνωρισμένος ηθοποιός, με δύο υποψηφιότητες για Emmy, μία για Χρυσή Σφαίρα και μία για BAFTA. Στις σημαντικότερες δουλειές του περιλαμβάνονται οι εμφανίσεις στα «Little Miss Sunshine», «12 Years a Slave», «The Fablemans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και η ερμηνεία του ως Riddler στο «The Batman» με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.Μετά το ξέσπασμα του Ταραντίνο, αστέρες του Χόλιγουντ υπερασπίστηκαν τον Ντέινο. Ο Μπεν Στίλερ έγραψε στο X: «Ο Πολ Ντέινο είναι γ@@@@@@α εξαιρετικός».Ο πρωταγωνιστής του «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», Σίμου Λίου, έγραψε στο X: «Δεν ξέρω, φίλε, εγώ νομίζω ότι ο Πολ Ντέινο είναι ένας απίστευτος ηθοποιός».Ο σκηνοθέτης του «The Batman», Ματ Ριβς, πρόσθεσε στην ίδια πλατφόρμα: «Ο Πολ Ντέινο είναι ένας απίστευτος ηθοποιός και ένας απίστευτος άνθρωπος».Παράλληλα, ο σεναριογράφος του «The Batman Part II», Μάτσον Τόμλιν, σημείωσε: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους να υποστηρίζουν τον Πολ Ντέινο αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός ηθοποιός, αλλά και ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης που αποπνέει έλεγχο και τεράστια ενσυναίσθηση. Δείτε το “Wildlife” αν δεν το έχετε δει».: Shutterstock