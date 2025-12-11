Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα, έβγαινα πολύ αργά τα βράδια που δεν είχε κίνηση
GALA
Λούκας Γιώρκας δημοσιότητα

Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα, έβγαινα πολύ αργά τα βράδια που δεν είχε κίνηση

Είχα ένα βανάκι κάτω από το σπίτι μου μόνιμα σχεδόν, πρόσθεσε ο τραγουδιστής

Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα, έβγαινα πολύ αργά τα βράδια που δεν είχε κίνηση
2 ΣΧΟΛΙΑ
Δυσκολίες στη διαχείριση της δημοσιότητας συνάντησε ο Λούκας Γιώρκας.

Ο τραγουδιστής, που έγινε γνωστός μέσα από το X-Factor το 2008, εξήγησε ότι η αναγνωρισιμότητα δεν ήταν κάτι εύκολο για εκείνον, αφού προέρχεται από μια οικογένεια που δεν ενθουσιάζεται από τον κόσμο του θεάματος. Νιώθοντας πιεσμένος, όπως είπε, λόγω της έκθεσης, αναγκαζόταν να περιορίζει τις μετακινήσεις του μέσα στη μέρα.

Ο Λούκας Γιώρκας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα. Η οικογένειά μου είναι απλοί άνθρωποι και δεν ενθουσιάζονται με κοσμικά πράγματα. Αυτό με κράτησε γιατί όλη η πραγματικότητά μου με παρέσυρε σε αυτό το καινούριο και το πολύ μεγάλο. Έβγαινα στον δρόμο και ήταν δύσκολο για εμένα».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:20

Περιγράφοντας την πίεση που ένιωθε μετά τη συμμετοχή του  στο X-Factor, ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι κυκλοφορούσε κυρίως τις βραδινές ώρες που δεν είχε κίνηση στους δρόμους. «Τότε ήταν το πρώτο X-Factor και όπως όλα τα πρώτα, είχε μεγάλη τηλεθέαση. Είχα ένα βανάκι κάτω από το σπίτι μου μόνιμα σχεδόν. Δεν είχε να κάνει με εμένα. Πιέστηκα πάρα πολύ και δεν μπορούσα να κατέβω από το σπίτι. Έβγαινα πολύ αργά τα βράδια, που δεν είχε κίνηση. Είχα διάφορα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα», συμπλήρωσε.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης