Δήμητρα Ματσούκα σχετικά με τη δικαστική απόφαση για επικίνδυνη οδήγηση: Αφήνουμε πίσω τη στενοχώρια
Στην ηθοποιό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα
Την πρόσφα δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης σχολίασε η Δήμητρα Ματσούκα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αφήνει πίσω της τη στενοχώρια και όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα.
Στην ηθοποιό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα. Το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, το οποίο η κατηγορούμενη αιτήθηκε δια του δικηγόρου της Αλέξη Στεφανάκη.
Σε δηλώσεις που έκανε από το αεροδρόμιο η Δήμητρα Ματσούκα στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και προβλήθηκαν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός σχολίασε για τη δικαστική απόφαση: «Τους οκτώ μήνες με αναστολή τους αφήνουμε πίσω, κοιτάμε μόνο μπροστά. Την αφήνουμε πίσω τη στενοχώρια. Φεύγω τρέχοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ».
