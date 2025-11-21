Δήμητρα Ματσούκα μετά τη σύλληψή της: Δεν εγκλημάτησα, από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορώ με ταξί

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν την Τετάρτη το βράδυ στις 23:40 επί της οδού Αθηνάς στη περιοχή της Βουλιαγμένης με την γνωστή ηθοποιό να συλλαμβάνεται καθώς οδηγούσε πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας και υπό την επήρεια μέθης.Συγκεκριμένα, επί της οδού Αθηνάς στη Βουλιαγμένη και στο ύψος της οδού Δανάης κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα, υπερβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά 47 χλμ/ώρα.Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η 51χρονη ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν είχε ούτε πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί πριν από μερικές ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.Οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό και σε έλεγχο αλκοόλ με το αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,42mg/l κατά την πρώτη μέτρηση και 0,38mg/l κατά τη δεύτερη μέτρηση. Αξίζει να σημειωθεί πως το όριο είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Στη συνέχεια, προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, η Ματσούκα φέρεται να είπε: «Μου πήραν τις πινακίδες στο Κολωνάκι», αναφερόμενη στο περιστατικό όπου η Τροχαία είχε αφαιρέσει τις πινακίδες λίγες ημέρες πριν, στις 16 Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, το δίπλωμα οδήγησης είχε αφαιρεθεί νωρίτερα, στις 10 Οκτωβρίου, γεγονός που επίσης προέκυψε από τον έλεγχο.