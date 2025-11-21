Δήμητρα Ματσούκα μετά τη σύλληψή της: Δεν εγκλημάτησα, από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορώ με ταξί
Τις πρώτες δηλώσεις έκανε μετά τη σύλληψή της η Δήμητρα Ματσούκα, όταν εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, καθώς και τις πινακίδες της, αφού της είχαν αφαιρεθεί λόγω προηγούμενης παράνομης στάθμευσης.
Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο, ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου, ώστε να προσκομιστούν οι βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την εξόφληση των κλήσεων. Μετά τη διαδικασία την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, η ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερη και το ίδιο βράδυ επέστρεψε κανονικά στο θέατρο, όπου και την εντόπισε η κάμερα της εκπομπής Happy Day.
Σε δηλώσεις της, η Δήμητρα Ματσούκα έκανε λόγο για ένα λάθος χωρίς διάσταση εγκλήματος: «Δεν εγκλημάτησα. Δεν είμαι περήφανη για την ανεπάρκειά μου σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω κάνει κάτι μη αναστρέψιμο, δεν προκάλεσα κάποια βλάβη».
Η ηθοποιός εξήγησε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για να αποσαφηνίσει την αλήθεια, τόσο προς τον κόσμο όσο και προς τους συνεργάτες της στο θέατρο. «Ήταν μια αστοχία, μέχρι εκεί. Θα δώσω τα ντοκουμέντα ότι πλήρωσα την κλήση την επόμενη της αφαίρεσης των πινακίδων κλπ. Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε το όριο ταχύτητας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, που είναι 50 χλμ. Επίσης, πολλοί δεν ξέρουμε ότι τα δύο ποτά ξεπερνούν το όριο του αλκοοτέστ», σημείωσε.
Αναφερόμενη στη στάθμευση που είχε οδηγήσει στην αφαίρεση των πινακίδων της, πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια μένω στο Παγκράτι, όπου δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις για τους κατοίκους. Άφησα δύο φορές το αμάξι σε θέση κατοίκου άλλης περιοχής και μου πήραν τις πινακίδες, καλά έκαναν».
Τέλος, παραδέχτηκε πως η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για την ίδια. «Πέρασα στιγμές που δεν ήταν ευχάριστες, το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη. Από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορώ με ταξί», τόνισε κλείνοντας.
Σε άλλες δηλώσεις της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Μega», η Δήμητρα Ματσούκα δήλωσε: «Είμαι αθώα, αισθάνομαι εμπιστοσύνη για τον τρόπο που το διαχειρίστηκε το όλο θέμα και η τροχαία και το δικαστήριο. Ήταν μια σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου, όχι παράνομων αλλά παράτυπων».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως δεν έχει παράπονο από τις Αρχές, αλλά τους δημοσιογράφους. Τόνισε πως κάποια πράγματα από όσα γράφτηκαν, δεν ίσχυαν, ενώ σημείωσε πως όλα γίνονται για μερικά κλικ. «Δεν έχω κανένα παράπονο ούτε από την τροχαία, ούτε από τη δικαστική υπηρεσία. Από αυτούς που έχω παράπονο είναι από τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να πουν ότι ήμουν μεθυσμένη, ότι μου είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Όλα αυτά δεν ισχύουν, αλλά είμαστε θύματα μιας ανάγκης που απαιτεί κλικαρίσματα», είπε κλείνοντας.
Η δίκη ορίστηκε στις 2 Δεκεμβρίου
Από την εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν την Τετάρτη το βράδυ στις 23:40 επί της οδού Αθηνάς στη περιοχή της Βουλιαγμένης με την γνωστή ηθοποιό να συλλαμβάνεται καθώς οδηγούσε πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας και υπό την επήρεια μέθης.
Συγκεκριμένα, επί της οδού Αθηνάς στη Βουλιαγμένη και στο ύψος της οδού Δανάης κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα, υπερβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά 47 χλμ/ώρα.
Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η 51χρονη ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν είχε ούτε πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί πριν από μερικές ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.
Οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό και σε έλεγχο αλκοόλ με το αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,42mg/l κατά την πρώτη μέτρηση και 0,38mg/l κατά τη δεύτερη μέτρηση. Αξίζει να σημειωθεί πως το όριο είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Στη συνέχεια, προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.
«Μου πήραν τις πινακίδες στο Κολωνάκι» είπε στους αστυνομικούς
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, η Ματσούκα φέρεται να είπε: «Μου πήραν τις πινακίδες στο Κολωνάκι», αναφερόμενη στο περιστατικό όπου η Τροχαία είχε αφαιρέσει τις πινακίδες λίγες ημέρες πριν, στις 16 Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, το δίπλωμα οδήγησης είχε αφαιρεθεί νωρίτερα, στις 10 Οκτωβρίου, γεγονός που επίσης προέκυψε από τον έλεγχο.
