Η Μπιγιονσέ επιστρέφει στο Met Gala μετά από δέκα χρόνια

Μπιγιονσέ επιστρέφει στο Met Gala για πρώτη φορά μετά τη συμμετοχή της στην εκδήλωση το 2016.

Έπειτα από δέκα χρόνια, ηΌπως επιβεβαίωσε η «Vogue» την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια θα μοιραστεί τον ρόλο της συμπροέδρου με τη Νικόλ Κίντμαν, τη Βίνους Γουίλιαμς και την Άννα Γουίντουρ, στο Met Gala που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου του 2026, με θέμα «Costume Art».Για την Μπιγιονσέ, η βραδιά σηματοδοτεί την πρώτη της εμφάνιση στη διοργάνωση από το 2016, όταν είχε παραστεί στο Manus x Machina φορώντας Givenchy Haute Couture. Έχει βρεθεί συνολικά επτά φορές στο κόκκινο χαλί του θεσμού, από το ντεμπούτο της το 2008 μέχρι την τελευταία της εμφάνιση, και η επιστροφή της για πολλούς θεωρείται μία από τις μεγάλες στιγμές της επόμενης διοργάνωσης.Η Νικόλ Κίντμαν και η Βίνους Γουίλιαμς θεωρούνται πλέον σταθερές παρουσίες στο Met Gala, έχοντας συμμετάσχει σε πολλές διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Και οι δύο εμφανίστηκαν και στη φετινή θεματική «Superfine» τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση τους με τον χώρο της μόδας. Η Άννα Γουίντουρ θα βρίσκεται ξανά στο τιμόνι της διοργάνωσης σε ρόλο συμπροέδρου, αυτή τη φορά όμως σε μια μεταβατική περίοδο για τη «Vogue».Το θέμα της έκθεσης για το 2026 «Costume Art» θα επιμεληθεί ο Άντριου Μπόλτον. Η έκθεση θα εξερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στο ένδυμα και το σώμα που βρίσκεται κάτω από αυτό, μέσα από μια σειρά θεματικών «τύπων σώματος», από το γυμνό σώμα μέχρι μία εγκυμονούσα και ένα γερασμένο κορμί.Η διοργάνωση του 2026 θα είναι η πρώτη γαι το Met Gala υπό την ιδιότητα της editor-in-chief για τη Χλόε Μαλ, η οποία διαδέχτηκε πρόσφατα την Άννα Γουίντουρ στην ηγεσία της «Vogue» μετά από 37 χρόνια. Η συνύπαρξη της Μαλ στη διεύθυνση του περιοδικού με τη Γουίντουρ σε ρόλο συμπροέδρου της βραδιάς αναμένεται να δώσει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στον τρόπο που θα στηθεί η επόμενη μεγάλη βραδιά της μόδας στη Νέα Υόρκη.