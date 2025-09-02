Η Τζένιφερ Άνιστον εξηγεί γιατί δεν έχει βρεθεί ποτέ στο Met Gala: «Είμαι κορίτσι του τζιν και της σαγιονάρας»
H ηθοποιός εξήγησε πως παρά τις προσκλήσεις που έχει δεχτεί, δεν έχει δώσει ποτέ το παρών στο event
Μπορεί το Met Gala να θεωρείται το event της χρονιάς και να το περιμένουν όλες οι διάσημες προσωπικότητες, ωστόσο η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει ανέβει ποτέ τα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης και ούτε σκοπεύει να το κάνει. Η ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Glamour ότι έχει δεχτεί προσκλήσεις για την ξεχωριστή βραδιά, όμως η ιδέα να φορέσει μια δημιουργία υψηλής ραπτικής και να σταθεί μπροστά στις κάμερες την αγχώνει υπερβολικά.
«Ναι, έχω προσκληθεί, αλλά δεν πηγαίνω», δήλωσε η 56χρονη ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Glamour» και πρόσθεσε: «Με κατακλύζει». Στη συνέχεια, η Τζένιφερ Άνιστον εξήγησε πως η διαδικασία της προετοιμασίας είναι αυτή που τη δυσκολεύει περισσότερο: «Είναι όλο αυτό με το να ετοιμαστείς, να φορέσεις το φόρεμα».
Εξήγησε επίσης, πως προτιμά να ντύνεται πιο απλά. «Είμαι κορίτσι του τζιν, της σαγιονάρας και της αμάνικης μπλούζας. Μου αρέσει να ντύνομαι όμορφα, αλλά για μένα είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι… "Άντε να βάλουμε ένα φανταχτερό φόρεμα, μακιγιάζ, να κάνεις τα μαλλιά σου όμορφα και να πας να καθίσεις σε μια μεγάλη αίθουσα με τους συναδέλφους σου". Και ναι, όλοι είναι εκεί για να γιορτάσουν ο ένας τον άλλον και να περάσουν καλά, αλλά εγώ αγχώνομαι», δήλωσε.
Η σχέση της ηθοποιού με τα κόκκινα χαλιά δεν ήταν ποτέ εύκολη. Στην ίδια συνέντευξη μίλησε για τη σκληρότητα κάποιων κριτικών απέναντί της: «Κάποιοι το αντιμετωπίζουν σαν άθλημα, να σε ανεβάσουν και μετά να απολαύσουν να σε γκρεμίζουν. Γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι; Ποιος ξέρει; Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να το αγνοώ, γιατί δεν μου κάνει καλό».
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο InStyle το 2021, είχε παραδεχτεί ότι ούτε το «πώς να ποζάρεις» μπροστά στις κάμερες είναι κάτι που της βγαίνει φυσικά: «Το πώς ποζάρεις εξαρτάται από τον στιλίστα σου, γιατί σου λένε "ποτέ μην κάνεις αυτό! Πάντα να κάνεις εκείνο". Κι εγώ σκέφτομαι "ε, αυτό μου φαίνεται περίεργο". Δεν ξέρω πώς να σταθώ στο κόκκινο χαλί, αλλά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».
Δεν είναι όμως η μόνη που δεν προτιμά τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Η Μέριλ Στριπ, η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ ανήκουν επίσης στη λίστα των διάσημων που δεν έχουν ποτέ παραστεί στο Met Gala.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Why Jennifer Aniston Has Never Attended the Met Gala https://t.co/MpppoHMJCG— E! News (@enews) September 2, 2025
