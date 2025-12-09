Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με πνευμονία και κολικό νεφρού
Ο ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο
Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός έκανε ένα story αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ταλαιπωρείται από πνευμονία και κολικό νεφρού. Παράλληλα, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι θα απουσιάσει από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», την οποία παρουσιάζει, τόνισε όμως ότι θα μεταδοθεί κανονικά από τη Φλώρινα.
Όπως έγραψε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά», προσθέτοντας ότι «σήμερα θα είμαι εκτός εκπομπής, αλλά η εκπομπή θα βγει από την όμορφη Φλώρινα κανονικά».
Το μεσημέρι της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου τη ροή της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συντόνισε ο Δημήτρης Πανόπουλος, λόγω της κατάστασης της υγείας του Γιάννη Τσιμιτσέλη.
«Ξέρω ότι σήμερα περιμένατε να βρείτε σε αυτή τη θέση τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Όμως ένα μικρό θέμα υγείας τον κρατάει μακριά. Παρ’ όλα αυτά βρήκαμε ό,τι πιο κοντινό μπορούσαμε εμφανισιακά, το φέραμε για να καλυφθεί αυτό το κενό», είπε ο δημοσιογράφος καλησπερίζοντας τους τηλεθεατές.
Ωστόσο, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης, αναφέροντας ότι έχει πάρει εξιτήριο και ότι αύριο θα επιστρέψει στην εκπομπή. Όπως είπε: «Ήταν ένα δύσκολο πρωινό, γιατί εδώ και μία εβδομάδα έχω πνευμονία, αλλά την πάλευα. Αλλά σήμερα το πρωί είχα έναν κολικό νεφρού, είναι εξαιρετικά μεγάλος ο πόνος και υπέφερα. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά, πήρα εξιτήριο και λογικά αύριο θα είμαι εκεί».
